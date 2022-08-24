癌症指數｜肺癌、腸癌、肝癌、前列腺癌　醫生講解3大癌症指數驗啲乜

「癌症指數」檢測有助及早發現癌細胞，醫生可以盡快對症下藥，令病人重拾健康。《有線健康》邀請臨床腫瘤科專科醫生李兆康，講解3種是較常用到的癌症指數，分別可以檢測出哪些癌症。

癌症指數即使沒有超標，也不代表沒有患上癌症。（National Cancer Institute＠Unsplash）

【1】甲類胎兒蛋白（AFP）──用於肝癌

一般來說，肝癌會過量地釋放這種蛋白質，所以可以成為一個癌症指數。例如乙型肝炎帶菌者，患肝癌的風險遠高於非帶菌者，但我們不會替乙型肝炎帶菌者定期抽肝組織檢查，而定期檢查AFP就簡單得多。若病人的AFP指數很高，例如超過500，醫生可以判斷病人肝臟裡很可能有一個惡性腫瘤。

【2】前列腺特異抗原（PSA）──用於前列腺癌

和甲類胎兒蛋白是同一道理，是由前列腺所分泌的一種蛋白質。當男性年紀愈來愈大，PSA就有機會逐漸上升，很多時我們看到一些病人，年紀漸長或前列腺出現肥大，PSA也會比正常為高，但如果高於20，甚至超越100，其實醫生差不多可肯定病人身上有前列腺癌，因為單純年紀和前列腺肥大，PSA很少會高至20的。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康（資料圖片）

【3】癌胚胎抗原（CEA）──用於腺癌

CEA很多時會在腺癌類病人身上發現，例如肺癌和腸癌這兩種癌症裡面的一哥和二哥，很多時都會用CEA作為參考的癌症指數。

癌症指數驗血可知

癌症指數一般都是驗血就可以得知，很多時市民在坊間做身體檢查，檢測出癌症指數高的時候，醫生會開始警覺，並和病人商議，安排做進一步的檢查，例如甲類胎兒蛋白高的話，可能會安排病人做超聲波、電腦掃描；如果前列腺特異抗原高，泌尿科醫生會安排病人抽取前列腺組織化驗；CEA高的話，醫生會安排病人做大腸內窺鏡檢查、照肺等，這些都是根據癌症指數高而作出進一步檢查以確定身體裡面是否有腫瘤的情況。

但要留意，癌症指數水平正常的話，也不代表病人身上一定沒有癌症，因為有些病人身上雖然有癌症，並且已經確診，癌症指數水平卻沒有升高，所以癌症指數並不是百分百的，必須結合其他需要的檢查，確保診斷正確。

（全文完）

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