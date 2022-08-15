整容｜26歲女生整容40次仍不滿意　11年前因網民一句話踏上整容之路

韓國一名26歲女生從中二開始整容，至今11年花費6,510萬韓元（約39萬港元），全身先後進行40次整容手術，次數多到可以說是「整容中毒」的程度。而令她踏上整容之路的原因，竟是因為網民的一句話。她早前於電視節目分享整容經驗，引起韓國網民熱議，不少人看到她的舊照後，都表示她小時候已經夠可愛，更希望她不要再整容，但她似乎對自己外貌還不滿足。

因為網民的一句話，令她踏上整容之路。（《푸어라이크》截圖）

15歲開始花6,510萬韓元整容

8月12日播出的節目《Pure Like》（韓語：푸어라이크）中，一名26歲女生楊惠貞（韓譯：양혜정）作為嘉賓登場。楊惠貞表示自己15歲開始，從額頭、眼睛、肩膊到腳踝，全身共進行過39次整容手術，並列出各項手術細明，合共花費6,510萬韓元（約39萬港元）。她分享整容手術的幕後故事，和自己開始整容的源由。在節目上，她更再一次到整容醫院，完成第40次手術。

楊惠貞表示自己15歲開始，從額頭、眼睛、肩膊、到腳踝，全身共進行過39次整容手術。（《푸어라이크》截圖）

中二賣衫賺錢做雙眼皮手術

節目上，楊惠貞說到：「小時候流行雙眼皮，我就用雙眼皮液和膠帶粘在一起，皮膚就變大了。第一次眼手術是在中學2年級時進行的，包括跟進手術在內，做了15次左右。」她接着說：「當時父母非常反對，所以我把當時流行的品牌衣服在居住小區裡的『二手街』賣掉，就有錢整容。」

楊惠貞中學2年級時進行了雙眼皮手術。（《푸어라이크》截圖）

全臉僅剩耳朵未整

楊惠貞公開了11年間全身進行整容的部位分佈，包括額頭5次、眼睛15次、鼻子3次、顴骨1次、酒窩1次、法令紋2次、嘴脣1次、下巴2次、額頭提拉5次、肩膊2次、大腿1次、腳踝1次等，手術費足足花了6,510萬韓元（約39萬港元），令一眾主持非常驚訝。當被問到「臉上有甚麼地方真正是本人的？」時，她思索了一會才想起：「耳朵是我的！」

楊惠貞公開了11年間全身進行整容的部位分佈，共花了6,510萬韓元。（《푸어라이크》截圖）

因男友一句話做罕見腳踝整容

除了眼睛、鼻子等常見的整容部位，楊惠貞亦進行了罕見的腳踝整容手術。她表示：「當時的男朋友曾說過我的腿很漂亮，若腳踝稍微細一點就會更完美。」。楊惠貞提到吸脂和造輪廓的手術都很痛，但當中最痛苦的是額頭提拉手術。額頭提拉手術需要切開整塊頭皮，從而提拉額頭的皮膚。楊惠貞表示手術後，頭皮像有昆蟲在爬行一樣又癢又麻酥酥的，非常痛苦。

額頭提拉手術需要切開整塊頭皮，從而提拉額頭的皮膚。（《푸어라이크》截圖）

整容39次對自己外貌仍不滿意

然而，已整容39次的楊惠貞對自己外貌仍有不滿意的地方。節目上，主持和楊惠貞一同來到整形外科醫院，楊惠貞對整形醫生說自己因為不對稱的眼睛而感到自卑，希望在眼袋位置進行「撒嬌填充物」手術。 雖然醫生聽完她的煩惱後不太贊成她進行這項手術，更勸說她說：「如果有臥蠶的話，臉會顯得很短。」。但是楊惠貞一番思量後還是決定進行手術。

進行了39次手術的楊惠貞對自己外貌仍有不滿意的地方。（《푸어라이크》截圖）

用盡積蓄都要繼續整

「撒嬌填充物」手術所需費用為25萬韓元（約1500港元），雖然楊惠貞的銀行餘額只有40萬韓元（約2400港元），她最後還是選擇以5期分期付款方式進行手術，一眾主持看到她付款的畫面都不禁嘆氣。完成第40次整容手術後，楊惠貞表示自己還想做將臀部底肉和腹部脂肪移植到臀部的手術。

楊惠貞最後以分期付款方式接受了「撒嬌填充物」手術。（《푸어라이크》截圖）

網民一句話成整容中毒的契機

楊惠貞提到自己陷入整容的契機，她說自己從小到大夢想成爲一名歌手，說到：「小時候的我認為比起外貌，更應該培養歌唱實力。後來我開設了YouTube頻道上傳唱歌的視頻，卻看到留言說「比起音樂，更注重外貌」的評價」，就是這句話，令她踏上整容之路。節目播出後引起韓國網民熱議，不少人都表示她小時候已經夠可愛，認為再下去只會沒完沒了，希望她不要再整容。

不少網民都認為她小時候已經夠可愛，希望她不要再整容。（《푸어라이크》截圖）

節目的最後，一眾主持都擔心楊惠貞整容中毒會越來越深，紛紛說到：「現在已經很好了， 如果再整容的話就可能會太過分」、「比起外貌，好像更應該先治癒自己的心靈」。小編希望大家不要在意別人目光，為自己而活、過得開心便好。

（全文完）