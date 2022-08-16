泰國入境自由行｜認可疫苗名單＋酒店價格+機票／酒店優惠　帶2類文件免隔離

泰國7月1日起正式全面開關！46個低風險國家及地區的遊客，入境泰國無須申請泰國通行證，只需帶備2件證件即可免隔離自由行！馬上看港人入境泰國懶人包，了解更多泰國入境限制吧！

泰國7月1日起正式全面開關 | 圖片來源：freepik

泰國新冠疫情管理中心（CCSA）宣佈，將於2022年7月1日起取消所有特別入境措施，包括申請入境通行證（Thailand Pass）及購買保額超過一萬美金的旅遊保險，而且不再要求在公共場所佩戴口罩，回復疫情前正常的入境程序！

港人入境泰國只需準備2件證件！

由2022年7月1日起，國際旅客分僅為「完全接種疫苗」及「未完全接種疫苗」2類，旅客只需帶備護照及指定證明書即可入境泰國：

（1）「完全接種疫苗」的外國旅客

出示英文版全面接種（兩支疫苗或以上）Covid-19疫苗證明，最後一劑須於出發前至少14天接種。

（2）「未完全接種疫苗」的旅客

旅行前72小時內，通過泰國通行證系統上傳RT-PCR測試，或不超過3個月的專業ATK陰性結果證明。

以上證明書紙本及電子版本均適用，機場職員或邊境工作人員將於抵達關口抽樣檢查，如未接種疫苗的旅客未能出示陰性證明，需要即場進行專業抗原檢測。快測將會由機場提供，旅客不需要自費。

帶備護照及指定證明書即可入境泰國 | 圖片來源：freepik

泰國政府只承認以下7種疫苗！

「完全接種疫苗」的外國旅客要注意，不是每個藥廠出產的疫苗均被泰國政府承認！目前，泰國政府只承認以下7種疫苗，而大部份香港人已接種的輝瑞BioNTech及科興皆在名單中；目前，泰國當局建議大家打齊三針。

（1）阿斯特捷利康（AstraZeneca）

（2）輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）

（3）莫德納（Mordena）

（4）國藥（Sinopharm）

（5）科興（Sinovac）

（6）嬌生（John&Johnson）

（7）俄羅斯衛星-V（Sputnik V）

泰國政府只承認7種疫苗 | 圖片來源：Jeremy Bezanger

在泰國不幸確診如何求助？

若在途中不幸確診，應即時去求醫就診，並聽從醫生指示進行合適的治療。如旅客懷疑自己確診，亦可以聯絡泰國COVID-19專線(1422)尋求協助 。

入餐廳、寺廟、SPA要用通行證？

泰國新冠疫情管理中心已解除曼谷及76個縣市的監察區，代表全國所有處所及活動可回復正常營業。同時維持大眾安全及健康措施作預防，正式踏入後疫情時代。因此，旅客無須下載或使用任何疫苗通行證或健康碼，即可自由進出所有景點和處所！

自由進出所有景點和處所 | 圖片來源：Austin Distel

逗留超過30日要申請簽證！

港人計劃到泰國旅行，又逗留不超過30日，7月1日起無需辨理簽證入境泰國旅遊；如計劃逗留超過30日則要申請簽證。泰國簽證總類眾多，以觀光旅遊來說，多以申辦「單次觀光簽證」為主，另有一種可於簽證效期內多次入境泰國的「多次入境觀光簽證」，或者申請泰國「落地簽證」。

「單次觀光簽證」

為多數旅客申請的簽證，簽證的有效期限為3個月，可以在期限內入境泰國1次，停留時間最長為60天。

「多次觀光簽證」

若有短期內多次入境泰國的需求可申請，簽證的有效期限為6個月，每次停留時間最長為60天，須有一定存款證明。

逗留超過30日要申請簽證 | 圖片來源：ConvertKit

落地簽證

若無事前申請觀光簽證，可於入境時申請落地簽證，也可事先至泰國移民局網站申請落地電子簽證，停留時間最長為15天。需出示機票、住宿地點、有效護照、6個月內拍攝之4×6照片1張及每人至少1萬泰幣、每家庭至少2萬泰幣，並填寫簽證表格及出、入境表格，落地簽證費為每人2千泰銖。

泰國BKK機場目前單日入境人數突破3萬人，如果不想在海關檢驗處排隊，可以預訂「曼谷素萬那普機場 (BKK) 貴賓快速通關服務」，專業服務人員在空橋中舉牌接待，帶你前往海關快速通道。

最新泰國航班資訊！

目前，提供香港往返泰國航線的航空公司，有以下8間：

AirAsia

Cathay Pacific

Emirates

Ethiopian Airlines

HK Airlines

HK Express

Thai Airways

Thai Smiles

泰國國際航空Thai Airways | 圖片來源：Thai Airways FB

泰國國際航空Thai Airways，參考9月至10月價格，乘搭經濟艙，香港去泰國曼谷來回直航機票，票價最平由$2,244起；香港去布吉來回機票，經曼谷轉機，票價最平由$2,963起！

香港快運航空 HK Airlines，現時預約11月份出發的航班亦抵玩！香港去泰國曼谷來回直航機票，票價最平只需$1,863起。

出名好服務的阿聯猶航空Emirates最平！預約11月份出發，香港去泰國曼谷來回直航機票，票價只需$1,347起。

由即日起至9月6日以DBS Mastercard在 Trip.com 預訂機票滿 HK$2,000，可享 HK$250 折扣優惠，每位 Trip.com 用戶於推廣期內最多可使用此優惠2次，折扣合共高達 HK$500。想訂要快啊！

阿聯猶航空Emirates | 圖片來源：阿聯猶航空Emirates

最新泰國酒店資訊！

泰國出名又平又抵玩！雖然由於多年疫情影響，令某些貨品和酒店房價都有加價，不過相比其他國家地區都是比較相宜的！

五星級酒店，曼谷鉑爾曼皇權酒店 （SHA Plus+）（Pullman Bangkok King Power），位置在曼谷拉差貼威區非常方便。參考9月份房價，兩名成人入住一晚只需$427起，包自助早餐兩名成人入住一晚只需$581起，人均$265！

曼谷鉑爾曼皇權酒店 | 圖片來源：Pullman Bangkok King Power

位於布吉的奧里科卡塔度假村及水療中心（Aurico Kata Resort & Spa (SHA Extra Plus)），參考9月份房價，兩名成人入住一晚，包自助早餐兩名成人入住一晚只需$247起；選擇豪華房可直通泳池，包早餐亦只需$350一晚，激抵！

奧里科卡塔度假村及水療中心 | 圖片來源： Aurico Kata Resort & Spa

泰國旅遊必備SIM卡！

泰國旅遊之前，可先於旅遊網站預購手機SIM卡吧！價格只需HKD$51，享8天最高速度15 GB 的無限數據，及DTAC網絡之間免費無限通話。下飛機後直接在機場中領取，不用在當地花時間研究電信方案，一到泰國將能擁有高速網路了！

於旅遊網站預購手機SIM卡 | 圖片來源：Klook

（全文完）