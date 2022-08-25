文化博物館敦煌展｜$10睇過百件一級文物＋1:1模擬石窟＋開放時間｜附購票方法

又有室內好去處推介！沙田文化博物館即日起至11月21日，舉辦「香港賽馬會呈獻系列︰敦煌——千載情緣的故事」展覽。展出過百件文物珍品，當中有國家一級敦煌出土文物，還有結合科技重現的一比一原大「榆林窟第25窟」！

「敦煌 — 千載情緣的故事」展覽｜圖片來源：政府新聞處

香港文化博物館 第3次敦煌展

香港文化博物館繼2014及2018年後，第3度與香港賽馬會及敦煌研究院共同策劃敦煌主題展覽。是次「敦煌 — 千載情緣的故事」展覽，以「情」字出發。展出50件展品，涵蓋北魏至明朝，歷時千載，包括文物、臨摹絹畫及複製洞窟。

同時，展示了選自60多個敦煌洞窟100多幅壁畫的精粹，涉及主題內容及藝術風格跨越朝代和地域。展覽按不同主題，輔以大量多媒體裝置，呈現莫高窟的經變故事和藝術特色。

大量多媒體裝置呈現莫高窟的經變故事｜圖片來源：香港文化博物館 FB

結合科技 展現一比一複製敦煌石窟

敦煌石窟是舉世聞名的佛教藝術文化寶庫，石窟內保存了美輪美奐的壁畫和栩栩如生的塑像，呈現出中國古代人民的精神和生活面貌。

今次展覽的焦點是一比一複製的中唐時期第25窟壁畫，包括：南壁的《觀無量壽經變》、北壁的《彌勒下生經經變》、西壁《普賢變與文殊變》及東壁《八大菩薩曼荼羅》。因是中唐年代洞窟，畫工和細節皆非常豐富，每個細節皆有典故，建議細聽專業導賞員的介紹，才不會錯過任何一個細節。

一比一複製的中唐時期第25窟壁畫｜圖片來源：政府新聞處

彩蛋出沒注意！

香港敦煌之友副主席李美賢對敦煌壁畫研究甚深，她提示觀眾在觀賞第25窟時，可以細看壁畫中各式各樣的人物、亭台樓閣以至花磚，因為每一處的描繪都十分細緻，並顯示出盛唐已出現透視畫法。她又指壁畫中還有小老鼠，觀眾可以自行發掘這個彩蛋，或觀看洞窟中的精讀短片按圖索驥。

每一處的描繪都十分細緻｜圖片來源：香港文化博物館 FB

博物館亦印製了「畫中寄情」卡片，使參觀者透過AR科技與展品互動，加深對《報父母恩重經變》與《觀無量壽經變》之認識。兩幅作品經數碼化後均被製成動畫，畫中的神、人與動物活靈活現，栩栩如生。

「敦煌 — 千載情緣的故事」展覽｜圖片來源：香港文化博物館

入場及購票方法：

「敦煌 — 千載情緣的故事」展覽

開放時間：

平日上午十時至下午六時

周末及公眾假期上午十時至晚上七時

星期二（公眾假期除外）休館

展覽日期：

2022年8月24日至11月21日

地點：

新界沙田文林路一號，香港文化博物館

票價：

標準票10元，團體票7元，優惠票5元（博物館通行證持有人免費入場）

（全文完）