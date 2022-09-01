一線搜查｜家長批天水圍英臻幼稚園行政混亂　4月通知7月停辦　學生上堂期間清拆課室？

9月1日開學日，對家長和學生都是大事。不過，位於天水圍英臻幼稚園因7月結業，就令一班家長為迎接開學大感頭痛。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了幾位家長，他們都異口同聲批評英臻幼稚園管理混亂，4月突然通知7月停辦，又疑在學生上堂期間清拆課室等等。面對家長控訴，校方有何回應？即睇下文。

位於天水圍的英臻幼稚園7月尾停辦。（開電視節目《一線搜查》截圖）

家長質疑校長老師頻換人

有家長表示，英臻幼稚園於4月中突然表示不會續租，因此7月底停辦，但家長於1月時一般已辦理好入學註冊，因此大失預算，批評「你諗下個租約講緊係早一年已經知道……完全係差，冇安排、冇計劃……管理行政可以咁混亂」。此外，家長又批評外籍教師經常轉人，「有時甚至冇英文堂上」，又質疑校長經常換人，而且「一年見得一兩次，成日都見唔到」，只有主任應付家長，但都是「例行答案」。

有家長指控學校上堂時清拆課室。（開電視節目《一線搜查》截圖）

上堂期間拆課室 家長向教育局投訴

幼稚園要停辦，家長替子女物色新校已深感煩惱，而就在學前停辦前幾日，家長發現校方竟在上堂期間拆課室，家長張太（化名）表示：「上上吓堂，無端端叫佢哋（小朋友）轉課室，因為佢哋要拆嘢。」家長戴先生表示：「有啲小朋友見到自己課室拆咗時會喊，佢哋唔捨得個課室拆。」有家長就此向教育局投訴，獲局方回覆已要求學校停止清拆工作，並指校方承認因租約將滿時間倉促，行政安排上匆忙中有不足之處。

英藝國際教育機構謝綺媚校長否認於學生上堂期間清拆課室。（開電視節目《一線搜查》截圖）

校長：可以做得更好

面對家長批評太遲通知學校停辦，英藝國際教育機構謝綺媚校長接受《一線搜查》訪問時表示，早於去年11月與業主討論續約，然後因期間有多日假期，又遇上疫情嚴峻，因此當時「未必可以即時搵到對方，拉鋸上面時間真係長咗」。謝綺媚續稱，4月決定不續約後，已盡快通知家長，她又指「有家長仍然可以搵到心儀學校」。

至於被指學生上堂期間清拆課室，她表示，當日員工只是將牆上貼紙撕下來，以及將學校文件打包，否認有清拆設施。她又解釋，學校運作至7月29日，但31日便要將校址歸還業主，因此時間實在緊逼，「可能有啲位置可以做得更好，呢度我只可以講聲抱歉」。

英藝一共有8間幼稚園暨國際幼兒園，英臻是唯一一間「津幼」，一位校長負責三間學校，每間分校由副校長和主任主力維持學校運作。對於家長批評管理混亂，謝綺媚表示，管理團隊年資都8、9年以上，經驗豐富。

教育局回覆《一線搜查》表示，為有需要學生提供適切支援。

佘先生成為觀塘重建區內唯一的「三無工匠」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

觀塘「三無工匠」

觀塘舊裕民坊一帶重建項目已開展逾10年，大部份受影響小販和商戶都已陸續安置，但在區內經營鐘錶生意接近30年的佘先生，卻成為區內唯一位「三無工匠」，即沒登記、沒發牌、沒安置，即睇《一線搜查》，了解佘先生的故事。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

推薦閱讀