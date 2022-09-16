故宮文化博物館｜10月門票公開發售　免費入場方法＋入場10大須知＋年票｜附購票＋交通指南

香港故宮文化博物館10月門票開售了！大家現在可預先經網上預訂門票，而博物館亦宣佈由10月1日（星期六）起，將增設現場購買即日門票服務。但由於門票數量有限，建議大家還是預先網上購票，以免空歡喜一場。除了購票，其實還有一個方法可以免費入場！想知更多關於香港故宮參觀詳情、必看展品、打卡位、惡劣天氣安排等？小編下文為你一一介紹入場前10大須知，一起來看看吧！

【 預訂門票 】

香港故宮文化博物館10月門票現正發售。（FB＠西九文化區）

香港故宮文化博物館入場前10大須知

【1】香港故宮10月票價

【2】購票及預約方法

【3】「香港故宮之友」會籍

【4】免費入場方法

【5】惡劣天氣安排

【6】展期時間

【7】8大打卡靚位

【8】13件必睇珍貴文物

【9】香港故宮開放時間

【10】地址、交通及前往方法

【1】香港故宮10月票價

．（標準票｜可參觀1至7號展廳）／ 成人：50元、特惠票：25元 【 預訂門票 】

．（特別票｜可參觀所有展廳、已包括標準票）／ 成人：120元、特惠票：60元 【 預訂門票 】

．每人每次限購四張門票

標準票成人50元（FB＠西九文化區）

【2】購票及預約方法

由於首三個月不設現場購票，故參觀的市民須先以電郵地址登記開設帳戶，再於香港故宮網站、西九文化區網站或透過手機應用程式購票。也可於香港故宮的票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。每人每次限購最多四張門票。

10月份門票已經公開發售！預訂門票請前往👉🏻 【 預訂門票 】

每人每次限購最多四張門票。（IG＠hongkongpalacemuseum）

【3】「香港故宮之友」會籍

．個人會員：600元

．雙人會員：1,000元

．青年會員（全日制學生、7至17歲青少年）：300元

．家庭會員（包括兩位成人、一位7至17歲青少年）：1,200元

會員尊享多項禮遇

．無限次數免費入場參觀專題展覽（展廳1至7）

．額外5張專題展覽和特別展覽的進場禮券

．由地下樓層（G/F）會員專用通道優先進入博物館，毋須於現場換取門票或預先登記

．三間博物館餐廳及館內零售商店消費享9折優惠

會籍有效期由購買日起計算為期12個月，非香港人亦可申請，會籍暫時只限於網上登記。

會員尊享多項禮遇 （FB＠西九文化區）

【4】免費入場方法

若想免費遊覽博物館，找一個星期三入場吧！香港故宮博物館開幕首年，公眾人士逢周三可經網上預約免費門票，免費入場可參觀1至7號展廳。

開幕首年，公眾人士逢周三可經網上預約免費門票，免費入場可參觀1至7號展廳。（IG＠hongkongpalacemuseum）

【5】惡劣天氣安排

如在開放時間前懸掛黑色暴雨警告信號，八號或以上熱帶氣旋警告信號，博物館將不會開放。稍後若取消警告信號，博物館將會在3小時後重新開放。若警告信號取消時距離博物館閉館時間不足4小時，當日將不會開放。黃色或紅色暴雨警告信號，一號或三號熱帶氣旋警告信號，博物館如常開放，所有戶外展覽或活動將會暫停。

若參觀當日受到惡劣天氣影響，未經使用的門票可以由當日起延長180日，但不適用於星期三免費標準門票。

若參觀當日受到惡劣天氣影響，未經使用的門票可以由當日起延長180日。（FB＠西九文化區）

【6】展期時間

每個展覽的展期由3個月至2年不等。開幕展之一的「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，匯聚了35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，展期只有3個月。最後一批10件珍貴書畫於9月7日起展出至10月7日，之後就會被送回故宮博物院休眠至少3年，大家要把握最後機會一賭珍貴文物！

每個展覽的展期由3個月至2年不等。（IG＠hongkongpalacemuseum）

此外，特別展覽「馳騁天下—馬文化藝術」展出逾百件來自北京故宮博物院和13件來自法國羅浮宮的藝術藏品，展覽為期六個月。



【7】8大打卡靚位

靚位 1：位於展廳7的「星垂平野」，參觀者仿如置身萬天星空下，好不美麗。

位於展廳7的「星垂平野」（IG＠hongkongpalacemuseum）

靚位 2：位於展廳3的拱門，加上展廳雪白色的設計，非常適合一眾文青和熱愛打卡人士！

位於展廳3的拱門（IG＠hongkongpalacemuseum）

靚位 3：位於展廳8的中式窗戶裝飾非常古色古香，而且像是窗中有窗一樣，小編覺得有點可愛！

位於展廳8的中式窗戶裝飾（IG＠hongkongpalacemuseum）

靚位 4：位於展廳9的《群馬逸趣圖》立體光柵畫非常壯觀，非常適合在畫前打卡！

位於展廳9的《群馬逸趣圖》立體光柵畫（IG＠hongkongpalacemuseum）

靚位 5：參觀者在中庭可以享受博物館入口廣場、香港島天際線及大嶼山的景觀，體會大樓與周邊風光的和諧之美。

博物館入口廣場 （Klook圖片）

靚位 6：博物館三個中庭空間的設計，參照紫禁城中軸水平遞進的空間佈局，博物館中庭的空間垂直遞進，將不同樓連成一體。

中庭空間參照紫禁城中軸水平遞進的空間佈局 （Klook圖片）

靚位 7：博物館內設不同長度的階梯，淡色的設計配合日光，也是不錯的打卡點。

博物館內設不同長度的階梯（Klook圖片）

靚位 8：於博物館前的草地或者外牆都是打卡位！

博物館前的草地或者外牆都是打卡位！（FB＠西九文化區）

【8】13件必睇珍貴文物

香港故宮有2個特別展覽（展廳8至展廳9）及7個專題展覽（展廳1至展廳7），共914件藏品由故宮博物院借出，當中共166件屬「國寶級」一級文物，部分更為傳世孤本，只此一張。

特別展覽一：「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」

展覽精心挑選35件晉、唐、宋、元書畫，從藝術、文化、歷史等角度，探究它們千古流芳的原因。展覽共分三期，每期展出十件珍品。 【 預訂門票 】

花籃圖 | 李嵩（活躍於1190–1230） | 南宋（Klook圖片）

特別展覽二：「馳騁天下──馬文化藝術」

展覽展示一百多件來自故宮博物院與羅浮宮的文物，包括繪畫、雕塑、陶瓷等。在近距離欣賞各種珍品的同時，可以認識馬在歷史、藝術、軍事、政治上扮演的角色及蘊含的文化意義。 【 預訂門票 】

歷代馬文化藝術均有優秀作品（Klook圖片）

乾隆帝盔甲乘馬圖｜郎世寧（1688–1766） ｜清乾隆二十三年（1758）（Klook圖片）

專題展覽一：「龍顏鳳姿 — 清代帝后肖像」

展出的幾代帝后之朝服像，代表清宮最高規格人物肖像的藝術成就，其樣式變遷、畫面元素的象徵意義，以及供奉建築與祭祀儀軌，均與宮廷歷史文化緊密聯繫。 【 預訂門票 】

雍正帝朝服像（局部） | 約清乾隆十五年（1750）（Klook圖片）

專題展覽二：「器惟求新 — 當代設計對話古代工藝」

展覽精選故宮博物院一百餘件工藝瑰寶，以設計、製作及使用三個角度解讀中國傳統工藝的藝術價值。展覽亦會與香港的優秀設計師合作，展示傳統工藝對當代設計理念和文化生活的影響。 【 預訂門票 】

乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶 | 清乾隆年間（1736–1795）（Klook圖片）

專題展覽三：「紫禁萬象 — 建築、典藏與文化傳承」

紫禁城建於北京中軸線上的地理位置，昭示了它在政治與文化上的中心地位。此展覽透過一百多件故宮典藏，介紹清代的紫禁城。 【 預訂門票 】

博古思幽（《十二美人行樂圖》）｜清康熙或雍正年間（1709–1732）（Klook圖片）

中國匠人構思及創作器物（Klook圖片）

專題展覽四：「凝土為器──故宮博物院珍藏陶瓷」

展覽為香港首次大規模展示故宮陶瓷藏品——這150多件重點展品既是各時代的精品，也是中國陶瓷史的縮影。 【 預訂門票 】

孩形枕｜曲陽定窯｜北宋（960–1127）（Klook圖片）

解讀中國傳統工藝的藝術價值（Klook圖片）

專題展覽五：「同賞共樂 — 穿越香港收藏史」

首個回顧香港收藏史的大型展覽，透過一百餘件展品，細述香港一個多世紀的中國藝術收藏活動，同時勾勒本地博物館發展的軌跡，並向一直為香港及海外觀眾弘揚中華文化精髓的收藏家、學者、博物館工作者及其他各界有心人士致意。 【 預訂門票 】

望江南淨土詞（局部）| （傳）趙孟頫（1254–1332）| 元（十四世紀）（Klook圖片）

專題展覽六：「紫禁一日 — 清代宮廷生活」

展覽主要透過三百多件故宮珍藏的十八世紀精美文物，讓觀衆了解紫禁城內從清晨到夜晚的生活點滴，探索城內人員豐富的物質與精神世界。 【 預訂門票 】

乾隆帝歲朝行樂圖｜郎世寧（1688–1766）｜清乾隆元年至三年（1736–1738）（Klook圖片）

十八世紀 痕都斯坦玉鑲金嵌玉石執壺（西九文化區圖片）

專題展覽七：「古今無界──故宮文化再詮釋」

展覽邀請六位香港多媒體與跨界藝術家以獨到的視角，從香港當下的角度重新詮釋和演繹故宮文化和收藏，發掘紅牆黃瓦之下豐富多樣的中國文化。 【 預訂門票 】

封筆—墨池記 （未境之歷） | 張瀚謙 （Klook圖片）

【9】香港故宮開放時間

．星期一、三、四、日：上午10時至下午6時

．星期五、六及公眾假期：上午10時至下午8時

．星期二、農曆年初一及初二：休館

10月份門票已公開發售（FB＠西九文化區）

【10】交通及前往方法

地址：九龍西九文化區博物館道8號

乘搭港鐵：

方法一：到九龍站E4或E5出口，沿雅翔道步行至行人天橋。 橫過天橋後，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

方法二：到九龍站C1或D1出口，橫過藝術廣場天橋後，途經M+博物館行出博物館道，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

乘搭小巴：

在九龍站E出口轉乘綠色專線小巴26、74、74S或74D直達博物館。逢星期五、週末及公眾假期可乘綠色專線小巴77M、26D或74D。

更多交通資訊請參閱>> 香港故宮文化博物館 位置及交通

交通及前往方法 （香港故宮文化博物館官網）

（全文完）