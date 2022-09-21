水中銀檢測｜12款雪糕可安全食用　Mövenpick、Häagen-Dazs　不含類雌激素減致癌風險

雪糕是大人、小朋友都喜歡的甜品，不過雪糕當中含有的添加成分，可能會為人體帶來負面影響。生物科技檢測公司水中銀曾檢測市面上29款雪糕，包括雀巢、Häagen-Dazs、Dreyer’s、Mövenpick及LILY & RAN等，其中6款未能通過類雌激素測試。營養師指，攝取過量類雌激素，或會導致不育、癌症、性早熟等問題。想食得安心，即睇以下12款雪糕安全食用名單。

水中銀檢測市面上29款雪糕。（Courtney Cook＠unsplash）

水中銀檢測29款雪糕

本港一些雪糕店於食安抽檢中不時被驗出雪糕含菌量超標，水中銀曾於本港各大超級市場選購了9個雪糕品牌，共29款雪糕樣本作毒性檢測。結果顯示，只有12個樣本全部合格，被評為「品質卓越」；另外7個樣本，在測試中只有部分合格；餘下10個樣本則未達標準，而其中有6個雪糕樣本更未能通過類雌激素測試。

不時有雪糕被驗出含菌量超標。（wesual＠unsplash）

攝入太多色素 或致過度活躍

營養師李杏榆指，食用色素及防腐劑普遍使用於雪糕中，但事實上這些化學添加劑並無必須性使用，只是為了令雪糕的顏色更鮮艷吸引。她表示有研究曾指出，兒童攝入太多色素可能會引致過度活躍，以及影響情緒。

兒童攝入太多色素可能會引致過度活躍。（sebastian＠unsplash）

兒童、長者、孕婦要小心食雪糕

她又提醒，除了兒童，長者及孕婦同樣需要謹慎進食雪糕。因雪糕在製造、運送、製冷過程中，均有機會提高雪糕的含菌量，包括大腸桿菌或李斯特菌，孕婦尤其容易受李斯特菌感染，因此建議懷孕婦女、兒童及長者均應避免進食軟雪糕，並謹慎選購高質量且妥善儲存的硬雪糕。

孕婦要謹慎進食雪糕。（freepik）

另外，她建議對奶固體、牛奶敏感、容易刺激腸胃，導致肚瀉的人士，可選購乳酪成分為主的雪糕。因乳酪含益生菌，對腸胃健康起重要作用。

12款安全雪糕名單

在檢測報告中，有12款雪糕在急性、慢性毒物檢測與及成分篩查中表現理想，消費者可以安心選購。

安全雪糕｜1. MILKTOP 士多啤梨雪糕杯

MILKTOP 士多啤梨雪糕杯

安全雪糕｜2. 紐芝蘭樂活 經典巧克力雪糕杯

紐芝蘭樂活 經典巧克力雪糕杯

安全雪糕｜3. Häagen-Dazs 雲呢拿雪糕杯

Häagen-Dazs 雲呢拿雪糕杯

安全雪糕｜4. Häagen-Dazs 士多啤梨雪糕杯

Häagen-Dazs 士多啤梨雪糕杯

安全雪糕｜5. Dreyer’s 皇牌雲呢拿雪糕杯

Dreyer’s 皇牌雲呢拿雪糕杯

安全雪糕｜6. 雀巢 雲呢拿雪糕杯

雀巢 雲呢拿雪糕杯

安全雪糕｜7. 雀巢 朱古力雪糕杯

雀巢 朱古力雪糕杯

安全雪糕｜8. Happy Cow 雲呢拿雪糕杯

Happy Cow 雲呢拿雪糕杯

安全雪糕｜9. Happy Cow 朱古力雪糕杯

Happy Cow 朱古力雪糕杯

安全雪糕｜10. LILY & RAN 雲呢拿雪糕杯

LILY & RAN 雲呢拿雪糕杯

安全雪糕｜11. LILY & RAN 朱古力薄荷雪糕杯

LILY & RAN 朱古力薄荷雪糕杯

安全雪糕｜12. Mövenpick 夢幻雲呢拿雪糕杯

Mövenpick 夢幻雲呢拿雪糕杯

（全文完）