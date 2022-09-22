一線搜查｜全港涉行人車禍5大黑點灣仔最多　團體指取消行人路欄杆意外更少

馬路如虎口，去年全港有17,831宗交通意外，即平均每日超過48宗。團體「街道變革」自發搜集車禍數據，整理出全港行人車禍互動地圖，並得出多個車禍黑點，前5位黑點中，有兩個都在灣仔區。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了「街道變革」成員，他們認為香港街道設計未能配合行人習慣，並提出多項建議，包括取消行人路欄杆。

儘管有行人路上有警告牌，但不少路人依然隨意橫過馬路。（開電視節目《一線搜查》截圖）

有欄杆令駕駛者更放心加速

「行人都責任保護自己安全，但當我哋見到路上面係好多人都咁樣過馬路嘅時候，我哋就開始要諗下，究竟係一個設計上嘅問題，定係個別行人唔小心？」團體「街道變革」發起人嚴卓衡表示，街道設計應該要考慮更加多行人習性，而不是一味只依靠欄杆去將人車分隔。

根據研究顯示，有欄桿位置，行人死亡及重傷比例，比其沒有欄杆地方，高出接近百分之八。嚴卓衡表示，從外國的數據分發現，當行人路有欄杆時，司機會認為行人有欄杆保護，從而更放心加速，因此如有行人突然走出，發生車禍時所造成的傷勢往往更嚴重，「我哋希望如果能在適當地方拆除欄杆，反而（駕駛者）係會自覺收慢車速，更加留意行人會否衝出嚟」。

設置路口減速平台，限制內街車速，一樣可以避免車禍。（開電視節目《一線搜查》截圖）

建議拆欄杆，設置路口減速平台

「街道變革」建議參考外國做法，擴闊行人路，拆除欄杆，設置路口減速平台，限制內街車速。「街道變革」研究員黃翹昊表示：「我哋希望係就算你撞到，都只係輕傷。」事實上，2017年運輸署曾進行「提升香港易行度」的顧問研究，當中亦有拆除欄杆、增設緩速設施等建議。當年運輸署曾經考慮過在涉及行人車禍黑點之一的深水埗市集區，採用改善措施，但到2020年，運輸署只在區內福榮街等地區試行，設置了低速限制區，亦移除了90個非必要交通標誌，以及800米長欄杆。

人車爭路是造成車禍的其中一個主要原因。（開電視節目《一線搜查》截圖）

5大行人車禍黑點

要等運輸署改進及落實新道路設計，相信還許多時間，但作為道路使用者，可以掌握更多資訊，提高警覺保護自己。「街道變革」搜集2015年至2019年交通意外數據，再轉化成互動地圖，上面列出意外地點及涉事車輛資料，原來交通意外有超過一半死亡個案，受害者都是行人，以下是5個交通意外宗數最高的黑點，當中2個都在灣仔！

【第5位】荃灣近楊屋道街市市集區

推算每公里車禍總數：132.5

行人相關車禍總數：99

重災區路段長度：747米（川龍街、海壩街、新村街、河背街、鱟地坊）

【第4位】黃大仙新蒲崗工業區

推算每公里車禍總數：139.4

行人相關車禍總數：24

重災區路段長度：186.5米（新蒲崗、爵祿街、康強街）

【第3位】灣仔莊士敦道春園街

推算每公里車禍總數：160.9

行人相關車禍總數：19

重災區路段長度：118.1米（莊士敦道與春園街之間路段）

【第2位】深水埗市集區

推算每公里車禍總數：166.3

行人相關車禍總數：126

重災區路段長度：757.5米（北河街、桂林街、基隆街、大南街及汝州街）

【第1位】灣仔道

推算每公里車禍總數：243.4

行人相關車禍總數：21

重災區路段長度：86.3米（克街與巴路士街之間路段）

有關「街道變革」對行人路設計意見，以及交通黑點所在問題，可於網上觀看《一線搜查》完整內容。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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