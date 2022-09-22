香港奇案｜西貢行山疑闖結界失蹤　休班警丁利華求救號碼似靈界符號　倖存者親解經歷

西貢行山｜提到香港行山奇案，就不得不提最為人熟悉的「西貢結界」，皆因此地曾發生過兩件令人毛骨悚然的事。2005年，休班警員丁利華疑在西貢麥理浩徑行山時迷路，當他打出999求助電話後，就說出了幾個奇怪數字，從此人間蒸發。

丁利華說出神秘號碼後人間蒸發

2005年9月11日，當時45歲的休班反黑組警員丁利華，在西貢麥理浩徑獨自行山時，疑似因為迷路而致電999求助。可是在長達7分鐘的對話中，丁利華始終未能說出準確身處位置，最後更在數次高呼救命後人間蒸發。

據指，當時丁利華被問到所在位置時，說出了幾個神秘號碼，包括「西貢586」、「487040」、「487020」、「587零幾」及「024」，雖然聽起來像是標距柱數字，但對比麥理浩徑「M」字開頭的坐標，卻是截然不同，後來丁利華叫了幾次「救命啊！」電話就斷了線。有網民表示該串號碼似靈界符號，懷疑丁利華進入了不同的空間。

休班反黑組警員丁利華。（網絡圖片）

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警方搜4條行山路線一無所獲

事發後，警方根據丁利華所提供的資料，以及電腦搜索紀錄，動員2,000人針對性搜索其中4條行山路線，可惜仍一無所獲。後來，西灣村村長黎恩向警方表示，丁利華當天曾到過他的士多借電話，但因為忙於招呼客人而沒留意丁利華去向，而士多其他人則對丁利華沒印象。

公務員袁志勇突伏屍西貢嶂山

2005年10月2日，另一公務員袁志勇，帶同三名女童軍到西貢嶂山行山，不過在中途卻突然失去聯絡，警方用了兩天時間進行大規模搜救，最後在老虎騎石一處密林發現袁志勇屍體。惟當中奇怪的是，袁志勇伏屍地點只與警方首日搜索範圍相距10米，按道理不會見不到他。

公務員袁志勇突伏屍西貢嶂山。（網絡圖片）

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倖存者張善鵬親解經歷

疑似闖入結界的人還有他。2016年，男子張善鵬在西貢行山時突然失蹤3日，幸好最後在鹹田灣成功獲救，後來張善鵬在社交平台分享經歷，表示自己好像不停在原地繞圈，有幾次見到其他人，但當他走去求救時就憑空消失。

張善鵬指，當時他突然失去知覺，醒來後發現身處灌木叢，但由於已經入黑，所以嘗試摸黑下山，但不知為何轉了入山谷，結果一走就迷路了3日。期間，他見到有認識的山友出現，但當上前求救時，對方就憑空消失，又或沒有反應。另外，張善鵬又聽到每塊石頭都傳出不同聲音，例如吵架聲、電視聲等。張善鵬續指，在他休息前，他曾把香煙及火機放在身旁，睡醒後卻消失不見，他反而看到對面山有個像沙嶺墳場的地方，結果那處轉眼又變回樹林。最後他在鹹田灣遇上警察才得獲救，而身體只有輕微損傷，總算無事。

倖存者張善鵬親解經歷。（警方圖片）

西貢蘊藏能量形成結界？

有網民分析此情況，質疑因為西貢在億萬年前是火山地帶，所以在地底蘊藏了巨大磁鐵礦，而當中會釋放出一定程度的能量，形成結界及異域，造成行山人士誤闖之情況。

（全文完）