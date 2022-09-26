一線搜查｜大埔龍尾泳灘啟用一年　有人嘆生態破壞　有人大讚配套好

位於大埔吐露港的龍尾泳灘去年6月啟用，至今已經一年。雖然早前曾有泳客被海膽刺傷或被礁石割傷，但依然吸引泳客湧至。免費電視77台節目《一線搜查》攝製隊早前到龍尾泳灘採訪，不少泳客都大讚該處交通方便，至於人稱「灘主」的守護龍尾大聯盟成員關祝文則慨嘆龍尾生態已遭破壞。

早年政府於龍尾灘加建兩條圍堤，並舖上幼沙，建成龍尾人工泳灘。（開電視節目《一線搜查》截圖）

市民讚交通方便

「呢個真係城市人最方便嘅地方，如果小朋友喺疫情下係冇得揀，我哋都會過嚟囉。」有龍尾灘泳客大讚該處交通方便，適合一家大小。對於有人在龍尾因海膽或礁石弄傷，另一位泳客李先生向《一線搜查》表示，兒子剛剛也被礁石割傷，但他認為是自己沒照顧好，又說：「其實俾佢整到係好事，咁佢自己第日會小心啲」。李先生也大讚龍尾配套設施完善，泊車方便。

守護龍尾大聯盟成員關祝文指龍尾泳灘存在兩大問題。（開電視節目《一線搜查》截圖）

龍尾建泳灘等於「滅灘」？

政府耗資2億建成的龍尾人工沙灘，在十多年前規劃興建時曾遭遇強烈反對。人稱「灘主」的守護龍尾大聯盟成員關祝文至今仍然認為龍尾不宜建泳灘，他說：「呢個人工灘就喺中間呢個位置切咗200米出嚟，起兩條堤，舖多浸人工沙，就叫做人工沙灘，但其實成個大環境底下潛藏部份係冇改變過，我稱之為『滅灘』，因為呢度成個環境係冇咗！」

龍尾泳灘昔日是一個天然泥灘。（開電視節目《一線搜查》截圖）

龍尾兩原因不宜建泳灘

關祝文表示，龍尾雖然舖上了幼沙，但使用一年可能已開始有沙粒流失，令沙層下的礁石凸出，外圍礁石和礁石上的蠔殼，都容易傷害到泳客。此外，泳客被該處原生物種海膽刺傷，也時有所聞。此外，關祝文表示，龍尾灘位於吐露港內海，海水流動量低，令附近建築及堆填區的污染物積聚，因此水中可能含有垃圾、重金屬解體粒子和其他污染物，「當你挖開（沙灘）下面全部黑沙……全部都係環境變壞嘅預兆嚟」。

關祝文表示,人工沙底層的黑色沙泥，就是龍尾原本的樣貌。（開電視節目《一線搜查》截圖）

自然生態被破壞

龍尾位處鹹淡水交界，以前有許多海洋生物，如海星、海膽、墨魚、水母，甚至海馬、日本燕魟及二級瀕危物種螻蛄蝦，但關祝文指「有啲比較頑強物種，如海膽海星都仲可以存在」，但很多物種已不復存在，或者要在外圍才有機會見到。

「唔係話起好個灘，地價就會升，件事就會完，唔係咁簡單。」現時龍尾泳灘已經成為當區居民的康樂熱點，關祝文希望政府持續改善泳灘周邊環境，確保泳客與現存的自然環境可以共存。有關龍尾泳灘完整報道，可按此網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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