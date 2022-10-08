新加坡2022新酒店11間｜最平$234　位處市中心5分鐘到地鐵＋房內私人SPA浴池

新加坡是香港人熱門旅遊地之一，當地著名景點有標誌性的魚尾獅身像、環球影城、聖淘沙等。新加坡政府於8月時放寬了對旅客的入境檢疫要求，多了不少港人到當地旅遊。疫情期間，新加坡有不少新酒店開業，《有線生活》為大家介紹11間新加坡最新開業的住宿，有平價民宿、房內設私人Spa浴池的高級酒店。

5間首爾2022新開酒店，超近明洞、弘大之餘，房內更設私人泳池🤩

10間弘大附近的高CP酒店，30秒到地鐵站，露台有私人浴池🤩

新加坡是香港人熱門旅遊地之一。（Unplash圖片）

2022新加坡11間新酒店

【1】新加坡烏節希爾頓酒店（Hilton Singapore Orchard）

【2】新加坡市中心馨樂庭連心酒店（Citadines Connect City Centre Singapore）

【3】Coliwoo Amber

【4】廟街背包客棧（Rucksack [email protected] Street）

【5】Atelier青年旅館（Atelier）

【6】KINN膠囊旅館（KINN Capsule Hotel）

【7】銀河膠囊旅館@駁船碼頭（Galaxy Pods Capsule Hotel Boat Quay）

【8】聖淘沙豪亞度假酒店（Oasia Resort Sentosa by Far East Hospitality）

【9】lyf酒店（lyf one-north Singapore）

【10】馬林百列酣睡酒店（The Snooze Hotel Marine Parade）

【11】松樹青年旅舍（Rucksack [email protected]）

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新加坡烏節希爾頓酒店（Agoda圖片）

【1】新加坡烏節希爾頓酒店（Hilton Singapore Orchard）

2022年開業的新加坡烏節希爾頓酒店，隸屬希爾頓酒店集團，提供高級豪華大床房、行政房等1080間房間。酒店位於烏節路繁華的市中心地帶，周圍林立著購物中心、餐廳等。而且酒店距離地鐵索美塞站僅5分鐘路程，距離樟宜機場亦只是約 25 分鐘車程，非常方便。

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高級豪華大床房（Agoda圖片）

酒店距離地鐵索美塞站僅5分鐘路程。（Agoda圖片）

酒店位於烏節路繁華的市中心地帶。（Agoda圖片）

地址：新加坡烏節路333號｜333 Orchard Road, Singapore

交通：地鐵紅線 索美塞站（Somerset） 步行5分鐘

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新加坡市中心馨樂庭連心酒店（Agoda圖片）

【2】新加坡市中心馨樂庭連心酒店（Citadines Connect City Centre Singapore）

新加坡市中心馨樂庭連心酒店於2022年全新開業，提供包括標準房、豪華房、複式閣樓房等不同房型，住客還可免費享用游泳池，入住標準2人房每晚未連稅$1,053港元。而酒店最特別的就是複式閣樓房，一層是小型客廳和梳化床，另一層則是床舖，入住每晚$2,123港元起。

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複式閣樓房（Agoda圖片）

入住標準2人房每晚未連稅$1,053港元。（Agoda圖片）

入住複式閣樓房每晚$2,123港元起。（Agoda圖片）

地址：新加坡Clemenceau Ave 182號｜182 Clemenceau Ave, Singapore 239923

交通：地鐵紅／紫／黃線 多美歌站（Dhoby Ghaut） 步行5分鐘

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Coliwoo Amber是一家公寓式的酒店。（Agoda圖片）

【3】Coliwoo Hotel Amber

Coliwoo Hotel Amber在2022年開業，是一家公寓式的酒店，一共提供10間房。麻雀雖小，但房間內該提供的設備都有，每房提供一張雙人床、私人淋浴間、電視機等。此外，住宿提供共享生活空間，包括用餐和洗衣空間。Coliwoo Amber房間價格相對較低，入住每晚$724港元，人均$362港元，適合窮遊人士。

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每房提供一張雙人床、私人淋浴間、電視機等。（Agoda圖片）

住宿提供共享生活空間（Agoda圖片）

地址：新加坡安珀路40 號｜40 Amber Road, Singapore

交通：地鐵黃線 達科達站（Dakota） 轉乘的士

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廟街背包客棧是一家青年旅舍。（Agoda圖片）

位於新加坡牛水車廟街背包客棧是一家青年旅舍，它於2022年開業，13房間分為6人房、4人房等，所有入住客人將按人數，獲分配碌架床的一個單人床位，6人房床位由$212港元起。由於需要共用廁所、浴室等設施，這可能比較適合獨遊人士，不適合一家人入住。

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共13房間分為6人房、4人房等。（Agoda圖片）

需要共用廁所、浴室等設施。（Agoda圖片）

公共空間（Agoda圖片）

地址：新加坡廟街52號｜52 Temple St, Singapore

交通：地鐵紫／藍線 牛車水站（Chinatowntown） 步行3分鐘

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Atelier青年旅館裝修走摩洛哥風。（Agoda圖片）

【5】Atelier青年旅館（Atelier）

2022年開業的Atelier青年旅館同樣位於牛車水唐人街，裝修走摩洛哥風。相較碌架床，Atelier提供的床位很寬敞，還有只限女性的房間，方便女性背包客。入住Atelier青年旅館，男女混宿或只限女性的一個床位，每晚僅$234港元起。雖然空間較寬敞，但Atelier同樣需要與其他住客共用廁所、浴室等設施，比較適合獨遊或2人遊。

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Atelier提供的床位很寬敞。（Agoda圖片）

提供只限女性的房間，方便女性背包客。（Agoda圖片）

需要與其他住客共用廁所、浴室等設施。（Agoda圖片）

地址：新加坡牛車水橋南路 259號｜259 South Bridge Road, Chinatown, Singapore

交通：地鐵紫／藍線 牛車水站（Chinatown） 步行6分鐘

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KINN膠囊旅館採用淡粉紅色和木色系做設計。（Agoda圖片）

【6】KINN膠囊旅館（KINN Capsule Hotel）

KINN膠囊旅館2021年開業，位於克拉碼頭區，旅館採用淡粉紅色和木色系做設計，整體上感覺非常舒服。所有膠囊房間都要與其他住客共用浴室。而旅館提供僅限男性或女性的膠囊房間，膠囊房間每晚由$299港元起。

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旅館提供僅限男性或女性的膠囊房間。（Agoda圖片）

所有膠囊房間都要與其他住客共用浴室。（Agoda圖片）

KINN膠囊旅館位於克拉碼頭區（Agoda圖片）

地址：新加坡克拉碼頭橋南路39號｜39 South Bridge Road, Singapore

交通：地鐵紫線 Clarke Quay站（克拉碼頭） 步行10分鐘

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銀河膠囊旅館（Agoda圖片）

【7】銀河膠囊旅館@駁船碼頭（Galaxy Pods Capsule Hotel Boat Quay）

2022年開業的銀河膠囊旅館提供單人膠囊、雙人膠囊、家庭房。整家旅館的設計都非常型格，昏暗藍色燈光、尤如太空飛船艙的膠囊房間設計，還有房間內提供印有太空人的咕臣和毛巾，而房面裡面設有小夾萬讓住客保管財物，真的別樹一格。入住單人膠囊房，每晚由$481港元起；情侶入住可以選擇雙人膠囊房，每晚由$784港元起。

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房間內提供印有太空人的咕臣和毛巾。（Agoda圖片）

整家旅館的設計都非常型格。（Agoda圖片）

房面裡面設有小夾萬讓住客保管財物。（Agoda圖片）

地址：新加坡沙球朥路12號｜12 Circular Road, Singapore

交通：地鐵紫線 克拉碼頭站（Clarke Quay）步行10分鐘

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聖淘沙豪亞度假酒店（Agoda圖片）

【8】聖淘沙豪亞度假酒店（Oasia Resort Sentosa by Far East Hospitality）

聖淘沙豪亞度假酒店前身為聖淘沙艾美酒店，翻新後於2021年9月正式開幕。酒店位於聖淘沙島的中心，距離新加坡中央商務區不到15分鐘的車程，共提供191間房間，主要提供尊貴房和套房2種房型，房內更有私人Spa浴池。入住尊貴房每晚$1950港元起，人均$975港元。這裡還有豪亞品牌首間Oasia水療中心，是度假好選擇。

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酒店位於聖淘沙島的中心（Agoda圖片）

提供尊貴房和套房2種房型（Agoda圖片）

房內有私人Spa浴池。（Agoda圖片）

地址：23 Beach View, Palawan Ridge Sentosa Island, Singapore

交通：聖淘沙電車 英比奧站（Imbiah）步行5分鐘

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lyf酒店鄰近One-north地鐵站（Agoda圖片）

【9】lyf酒店（lyf one-north Singapore）

lyf酒店在2021年開業，鄰近One-north地鐵站，設計非常時尚，大堂、洗衣房、公共廚房和用餐區等地都色彩繽紛、充滿藝術感，隨意找一個角落都是打卡位。而從酒店外觀看上去會看到一個個圓圈，這其實就是一間間客房，亦是酒店的特色之一，不少住客都會在房間內的圓形窗口前打卡。

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不少住客都會在房間內的圓形窗口前打卡。（Agoda圖片）

大堂、洗衣房、公共廚房和用餐區等地都色彩繽紛。（Agoda圖片）

隨意找一個角落都是打卡位。（Agoda圖片）

地址：80 Nepal Park, Singapore

交通：地鐵黃線 One-north站 步行4分鐘

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馬林百列酣睡酒店（Agoda圖片）

【10】馬林百列酣睡酒店（The Snooze Hotel Marine Parade）

馬林百列酣睡酒店提供單人房、雙人床、家庭房，每房都有私人浴衛間，獨遊人士不必擔心與他人共享廁所！家庭房提供1張單人床和1張雙人床，3人入住每晚由$699起，人均$233港元起。而單人房每晚由$312港元起，雙人房則由$434港元起。

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每房都有私人浴衛間（Agoda圖片）

家庭房提供1張單人床和1張雙人床。（Agoda圖片）

馬林百列酣睡酒店大廳（Agoda圖片）

地址：新加坡東海岸路400號｜400 E Coast Rd, Singapore

交通：地鐵綠線 Kembangan站 轉乘的士

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松樹青年旅舍（Agoda圖片）

松樹青年旅舍在2021年開業，提供合宿和私人房間兩種選擇，房間和公共空間都非常寬敞，住客可在公共空間認識不同國家朋友。合宿床位每晚由$169港元起，而3人私人房每晚則是$690港元起。

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提供合宿和私人房間兩種選擇。（Agoda圖片）

3人私人房每晚則是$690港元起。（Agoda圖片）

住客可在公共空間認識不同國家朋友。（Agoda圖片）

地址：新加坡德威路153A｜153A Tyrwhitt Road, Singapore

交通：地鐵藍線 Bendemeer站 步行10分鐘

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（全文完）