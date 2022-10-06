一線搜查｜搭港鐵不忿男乘客拒讓座　手機互拍掀罵戰　台灣媽媽：小孩一定要坐

讓座爭執屢見不鮮。昨日（10月5日）網上瘋傳一段影片，據指在港鐵車廂內，有兩名媽媽帶同三名小孩上車，要求男乘客讓座予其同行小孩，隨後爆發口角衝突。其中一名媽媽，更出手疑似想搶在場拍攝者的手機，引起很大迴響。事後疑是涉事女子在網上投稿澄清，表示自己為「台灣媽媽」，認為「或許香港博愛座的定義不同」。

有網民上傳多段影片，據指因讓座問題而在港鐵車廂內發生罵戰。（大埔 TAI PO＠FB）

有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，並上傳多段短片，並指「麻煩大家嚟平（評）下（吓）理，點解細佬（路）仔坐火車一定要讓坐，而自己唔去坐的士呢。細佬（路）仔一定要坐，儍的嗎？」從影片可見，在港鐵東鐵線列車車廂內，一名紫色外套女子及一名黃色背心女子，正與坐在椅子上身穿恤衫的男乘客爭執。

而拍片者則追問為何一定要讓座予小孩，並指「如果小朋友個個都要坐，你話仲使唔使搭火車呀，搭的士啦！」紫色外套女子回應：「小朋友驚跌親啊嘛」，又重複「細路仔同老人家有優先座」。現場有男乘客亦批評該兩名女子的行為。

兩名女子正與坐在椅子上身穿恤衫的男乘客爭執。（大埔 TAI PO＠FB）

雙方爭執致列車延遲開車

後來雙方開始拿起手機互拍，紫色外套女子不滿拍片者拍到同行小孩的模樣，直斥「你細路仔都影？」而黃色背心女子則走近拍片者，激動地指著對方，並指「憑什麼拍我小孩？」更疑似想搶拍片者的手機。雙方爭執期間，列車一度延遲開車，有乘客為此感到鼓譟，「做咩仲未開車啊？夠鐘喇！」後來亦有港鐵職員到場了解。

雙方後來開始拿起手機互拍。（大埔 TAI PO＠FB）

紫色外套女子不滿拍片者拍到同行小孩的模樣。（大埔 TAI PO＠FB）

黃色背心女子走近拍片者，激動地指著對方。（大埔 TAI PO＠FB）

片段引起網民熱議，不少人批評兩名涉事女子的行為無理，「優先座真係無話關小朋友事」、「讓畀你係人情，唔讓係道理」、「好聲好氣都可能考慮下，但唔係逼人讓囉，想舒服咪搭的士囉」、「大家都有畀錢，唔一定要讓畀啲細路坐」、「個大人自己坐緊個位都唔比自己個小朋友坐」、「其實有兩個位，兩個大人坐抱住兩個細路仔咪得，簡單事情複雜化，人地主動讓座咪坐，無都無謂迫人啦」。

有網民認為「優先座真係無話關小朋友事」。（arronchoi＠unsplash）

而昨晚Facebook群組「屯門友」亦就此事發文，表示是代片中兩名「台灣媽媽」澄清，指她們是「台灣嫁來的台灣媽媽，老公都是香港人」，沒有理由受到這樣對待，而且這件事情已造成在香港的台灣人強烈不滿，「真心不希望因為誤會而造成台港之間的隔閡」。

讓座問題引起的爭執，在香港經常發生。（大埔 TAI PO＠FB）

疑似女乘客fb投稿解釋

涉事的女乘客事後在fb群組指，自己是個「台灣媽媽」，在台灣從小被教育博愛座是老弱婦孺，小孩子亦需要被讓座，因為年紀尚小，怕他們跌倒受傷或因煞車而飛出去，並表示「或許香港博愛座的定義不同」，但強調沒有勉強任何人讓座。她又認為自己只是在跟孩子說話，卻被別人轉身教育，反問：「如果是你，有什麼感覺？」

「台灣媽媽」指「或許香港博愛座的定義不同」。（arronchoi＠unsplash）

此番言論再度引起網民迴響，不少人認為「請求讓座本身無問題，問題係態度」、「唔係國籍問題，係人本身品格問題，點解要人讓座而唔係自己唔坐俾自己小朋友坐呀，人哋冇義務照顧你嘅小朋友喎」、「既然知道自己唔係身處自己原地，點解唔去了解當地嘅文化？」、「俗語有話入鄉隨俗，這是教養，所以在異地應有學習心態，不要起爭端」。

Facebook群組「屯門友」代片中兩名「台灣媽媽」澄清全文。（屯門友＠FB）

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（全文完）