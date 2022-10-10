一線搜查｜天文台指季候風殺到　10.11最低21度　「秋颱」助攻風勢再增強

香港終於有涼意。天文台指一股達強風程度的季候風，為廣東沿岸帶來較涼天氣，預料星期二（10月11日）市區最低氣溫只有攝氏21度，展望未來幾日本港早晚較涼。另外，菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展，到時會否影響本港？天文台日前就在facebook指，「秋颱」路徑難預測，但如果季候風加上颱風「助攻」，在共同效應下風勢會再增強。

天氣開始轉涼，相信大家今早出門都會感受到濃濃秋意。（西九文化區@fb）

天氣開始轉涼，大家今早出門都感受到濃濃秋意。天文台指，受東北季候風影響，本周華南沿岸普遍晴朗及乾燥，早晚日夜溫差較大。天文台預計，今日溫度介乎22度至28度，初時離岸及高地吹6級風；明日最低氣溫只有21度，換言之本港半日高低溫差達7度。天文台展望，本周中期起氣溫會稍稍提升，周末本港氣溫介乎25至31。

天文台預料，本周天氣晴朗及乾燥。（天文台網頁截圖）

10月有風打？歐美兩大預測大不同

天文台續指，菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展，並移向菲律賓。到底這個低壓區會否對香港造成影響？按歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測，該低壓區預料本周中期於菲律賓以東海域生成，並採取向西移動路徑，但不會進入南海東部。預料本周末到達呂宋海峽時，會90度轉向北移動趨向台灣一帶。

歐洲中期天氣預報中心預測，熱帶氣旋將於周末趨向台灣一帶。（windy.com截圖）

美國國家氣象局的全球預測系統（GFS）則預測，該低壓區於下周初會經台灣至菲律賓之間的呂宋海峽，進入南海東部水域，但其後會90度轉向南移動。

天文台指，本周早晚日夜溫差較大。（西九文化區@fb）

為何秋颱難測？

兩大天氣預報系統的預測不一，秋天颱風路徑真的好難預計？香港天文台日前在其Facebook專頁發布一段動畫，講及秋季的熱帶氣旋強度及路徑，大部分較夏季更複雜多變，原因是季候風會影響熱帶氣旋引導氣流，令熱帶氣旋的移動路徑出現較大變化，如2010年10月秋颱「鮎魚」，就被引領至粵閩交界位置登陸。

季候風與熱帶氣旋共同效應 風力勢增強

該段動畫又講到，颱風是靠暖濕海水提供能量，通常海面溫度26度或以上的海洋就可以形成力量 ；而秋天東北季候風源於内陸高氣壓，一般帶着較涼及乾燥的空氣。即使是熱氣氣旋及季候風，各自出現的破壞力，其實已經很强，如果季候風與熱帶氣旋產生共同效應，屆時風勢將會很大，情況如同2021年10月颱風獅子山及圓規先後襲港。

如果季候風與熱帶氣旋產生共同效應，屆時風勢將會很大。（天文台fb截圖）

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