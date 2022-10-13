一線搜查丨屯門男童疑幫父母霸車位　人肉擋車險遭撞倒

香港地少人多又車多，泊車車位一向供不應求，經常出現「有車無位泊」的情況。日前，屯門一個停車場就上演了一幕「人肉霸車位」。有網民上載車CAM片段，片中一名男童站在停車場泊車位內，出手阻擋正後退駛進車位的白色電動車，過程險象環生。

有網民上載車CAM片段，片中一名男童站在停車場泊車位內「人肉霸車位」。（《車CAM特警》＠YouTube截圖）

網上的車CAM片段顯示拍攝日期為上周五（7日），片中可見一名身穿泳衣、年約10歲左右的男童，站在停車場泊車位內，據指是「有家長放低小朋友幫手搵位」，期間有一輛白色電動車正倒車駛入該空置的泊車位，男童隨即伸手阻擋及觸碰車尾示意。

期間有一輛白色電動車正倒車駛入該空置的泊車位。（《車CAM特警》＠YouTube截圖）

男童隨即伸手阻擋及觸碰車尾示意。（《車CAM特警》＠YouTube截圖）

男童後來又用手指向另一方的車輛，疑告知司機，其父母正進入停車場，自己正站在車位等候父母駛至。司機雖然見到男童「人肉霸位」但未有停止倒車，男童亦未有退讓，影片到此結束，未知事件後續及發展。

男童用手指向另一方的車輛，疑告知司機其父母正進入停車場。（《車CAM特警》＠YouTube截圖）

影片引起網民迴響，不少人批評，「咁樣直接可以告父母疏忽照顧兒童架（㗎），點睇都未夠18歲，入硬咁濟（滯）」、「生仔真的需要考牌」、「呢啲情況算唔算犯法」、「容易車死個小朋友」、「唔通喺依個媽咪眼中，小朋友條命仔都唔夠320矜貴？」另外，亦有人認為司機當時不應繼續後泊，「小朋友父母固然有問題，但白色電動車明知後面有小朋友，仍繼續後泊車，唔見得有車品」、「落車叫佢走開好過撞埋去」、「其實架車頂住個位已經夠，唔使咁玩個小朋友，一個唔小心就GG啦。」

影片引起網民迴響，有人批評「生仔真的需要考牌」。（Alison Pang＠unsplash）

根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000港元或監禁3個月。

（全文完）

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