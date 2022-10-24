布吉10間新酒店2022｜無邊際私人泳池／Villa複式別墅／高CP總統套房 奢華享受人均僅$78
布吉新酒店2022｜說起陽光與海灘，大家會先想起哪裡？布吉（普吉島）是泰國最大的島嶼，亦是港人熱門旅遊地點之一，每年吸引不少遊客前往當地玩水上活動和度假。泰國自10月1日起已全面解封，在即將到來的冬季，大家可以選擇到布吉旅遊避寒。小編下文為大家介紹10間布吉2021年或2022年開業的酒店住宿，當中有私人泳池、別墅、無敵大海景，人均$77.5起！
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布吉10間新酒店2022
【1】B2 Phuket Premier Hotel
【2】Blu Boat Luxury Pool Villas
【3】Melia Phuket Mai Khao（布吉島邁考美利亞酒店）
【4】Amanpuri－SHA Plus
【5】Wekata Luxury（我們的卡塔豪華酒店）
【6】The Oceanic Sportel（海洋斯波特爾酒店）
【7】Sinae Phuket
【8】V Villas Phuket – Mgallery（美憬閣布吉島V別墅酒店）
【9】Courtyard by Marriott Phuket Town
【10】Ang Pao Hotel
【1】B2 Phuket Premier Hotel
酒店於2022年全新落成，使用純白裝修設計成希臘風格，加上室外泳池，非常適合打卡。酒店提供高級頂級房、三人房共74間房地間。當中總統套房有398平方呎，房內有超大露台，並備有客廳、廚房、浴缸，而入住總統套房每晚更只是$216港元！你沒看錯！只需要$216港元就能感受到當「總統」的感受，小編推薦大家來布吉度假時住這裡。
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B2 Phuket Premier Hotel
地址：150 Moo7 Mueang Chaofa road, Kathu, Kathu District, Phuket 83120
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【2】Blu Boat Luxury Pool Villas
2022年開幕的Blu Boat Luxury Pool Villas由一棟棟獨立私人別墅組成，分別提供3房、4房、5房泳池別墅。每棟別墅至少可入住6人，早上會提供早餐，別墅內分別都有客廳、飯廳，每間房都有浴室，完全不怕要爭！而且每棟別墅還有足以容納 6-10人的私人泳池！6人入住3房私人別墅每晚$1,570港元，人均只是$262，一家大小或一班好友遊布吉就最適合不過。
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Blu Boat Luxury Pool Villas
地址：Soi Pasak 1 Tambon Choeng Thale, Thalang District Phuket Town Phuket Province 83110
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【3】Melia Phuket Mai Khao（布吉島邁考美利亞酒店）
Melia Phuket Mai Khao是2021年新開的酒店，酒店提供附露天浴池套房、附有私人泳池的套房／別墅等房型。房間超寬敞，採用木色系設計，令人感覺很治癒。此外，酒店更提供Spa、戶外泳池、兒童遊樂設施、餐廳、酒吧，而且旁邊便是布吉邁考海灘，光是留在酒店已經可以「歎到夠」。2人入住單臥室套房（附露天浴池），每晚由$1,376港元起；2人入住別墅（附私人游泳）每晚$1,794港元起，所有房價已包括以入住人數計算的早餐。
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Melia Phuket Mai Khao
地址：233 Moo 3 Tambol Mai Khao, 邁考海灘, 泰國布吉, 83110｜233 Mai Khao, Amphur Thalang 83110
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【4】Amanpuri－SHA Plus
2021年開幕的Amanpuri－SHA Plus位於蘇林海灘，被大樹包圍加上一望無際的海景，椰林樹影下真的超適合度假！部分房間附有私人泳池，每晚由$7,920港元起。酒店還提供Spa、室外泳池，而喜歡水上活動的旅客還可以在入住期間體驗浮潛和划獨木舟。
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Amanpuri－SHA Plus
地址：Pansea Beach,Cherngtalay Thalang District, 它朗縣, 普吉府, 83110
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【5】Wekata Luxury（我們的卡塔豪華酒店）
Wekata Luxury於2021年開業，酒店鄰近卡塔海灘（Kata Beach），與Kata Night Market 只有5分鐘步程。高級房、豪華房等所有房型都附有露台，而最特別的是位於一樓的房間能從露台直接通往泳池！此外，酒店還有一個屋頂泳池，喜歡游泳的朋友不要錯過，入住高級房每晚由$215港元起，人均$107.5！
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Wekata Luxury
地址：98, 196 Kata Rd, Karon, Amphoe Mueang, Phuket 83100
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【6】The Oceanic Sportel（海洋斯波特爾酒店）
2021年開幕的The Oceanic Sportel位於普吉島的中心，提供豪華房、海景房、家庭套房等共 95間客房。The Oceanic Sporte是一間偏運動風的酒店，房間設計都圍繞住網球，均附有私人露台。除了設有室外游泳池、餐廳、酒吧，健身中心更提供最先進的健身器材。而對小朋友來說，兒童俱樂部和遊戲室相信會是他們樂而忘返的天堂！入住豪華房每晚只需$384港元起，人均$192！
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The Oceanic Sportel
地址：37/7, M.1, Thepkasattri Road Mueang Phuket District, Phuket 83000
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【7】Sinae Phuket
Sinae Phuket在2021年開業，整座酒店自成一角，非常適合休閒度假。酒店提供不同公寓式Villa，房間內均設有私人泳池和露台，房間一望出去便是Siray Bay的無敵大海景。2人入住雙床單房公寓Villa（附私人泳池）每晚由$1,335起，若帶住小朋友出遊，可考慮入住附私人泳池的複式別墅，每晚$3,963港元起。
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Sinae Phuket
地址：888 Moo1, Koh Siray Ratsada, Mueang Phuket District, Phuket 83000
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【8】V Villas Phuket – Mgallery（美憬閣布吉島V別墅酒店）
V Villas Phuket－Mgallery在2021年年初開幕，鄰近普吉島的AoYon海灘、Chao Fah Variety Market周末市集及布吉水族館等景點。酒店提供16間pool villa，每房都附有私人無邊泳池，各位可以瘋狂打卡，不用與他人爭位。整個酒店範圍私隱度非常十足，提供Spa、室內及室外泳池，更設有天台酒吧，住客們可以躺在大梳化椅上欣賞星空！入住一間villa一晚由$5,859港元起。
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V Villas Phuket – Mgallery
地址：Moo 8 Ao Yon Road Phuket Vichit Muang
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【9】Courtyard by Marriott Phuket Town
Courtyard by Marriott Phuket Town在2021年新開幕，屬於萬豪集團旗下酒店。酒店房間全部統一為城景房，雖然沒有海景，但酒店位於當地舊城區的中心、鄰近Chillva市場，徒步10分鐘便可走到Phuket Town（Terminal 1）車站，適合想住在交通便利位置的旅客。入住城景豪華房每晚$444港元起。
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Courtyard by Marriott Phuket Town
地址：1 Soi Surin, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Chang Wat Phuket 83000
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【10】Ang Pao Hotel
2021年開業的Ang Pao Hotel，距離布吉國際機場只有約半小時車程。酒店備有泳池，提供標準房、豪華房、附露台的高級雙人房等房型，雖然不是度假酒店，勝在價錢夠吸引！2人入住標準房只需$155港元起，人均$77.5，非常適合窮遊人士！
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Ang Pao Hotel
地址：69/175 Prachasamakee Road Ratsada, Muang Phuket 83000
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（全文完）