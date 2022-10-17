香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》　好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單

由2013年「大角咀肢解父母案」改編而成的電影《正義迴廊》將於10月27日正式上映，楊偉倫飾演兇手周凱亮，麥沛東飾演同黨謝臻麒，林海峰與蘇玉華則擔任兩人辯護律師，重新呈現此案。當年周凱亮聲稱父母在回鄉後突然失蹤，於是找來記者幫忙尋親，誰知警方經調查後，竟發現周凱亮殺害父母。案發後數年，有疑似周凱亮好友於網上，講出另一個不為人知的版本。

楊偉倫、麥沛東主演《正義迴廊》（預告截圖）

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報稱父母回鄉後失蹤

當年29歲的周凱亮，與哥哥周凱膺、父親周榮基（65歲）、母親蕭月兒（62歲）居住在西環一個單位。2013年3月2日，周凱亮一家前往旺角朗豪坊飲茶時，父母表示會到內地遊玩兩星期，但兩兄弟之後一直無法聯絡父母，電話也未能接通。當二人翻查父母物件時，發現父母的護照和回鄉卡並無帶走，十分奇怪。

開Page找傳媒尋找雙親

兄弟二人懷疑父母的失蹤與金錢有關，但卻無從入手調查，於是決定前往內地尋找他們，可是無功而回。後來二人回港報警求助，發現父母無出入境紀錄，所以開設了FB專頁「失蹤的爸爸媽媽」，又找來《蘋果日報》拍片呼籲外界協助，希望透過社交網絡尋找失蹤雙親。

周凱亮拍片尋找失蹤雙親（網絡圖片）

楊偉倫還原片段內容（預告截圖）

高登網民精準破解內情

高登一眾網民看過周凱亮尋親片段後，都覺得他肢體動作奇怪，眼神閃閃縮縮，推測他殺害了自己父母。而警方後來也找到不同證據，發現原來失蹤者自3月1日離開屋苑就沒有回家，CCTV亦顯示周凱亮一家沒有去飲茶。另外又有網民接連報案，指周凱亮突然在線上遊戲群組及WhatsApp自認殺害父母，於是警方拘捕了周凱亮，而周凱亮其後直認與朋友謝臻麒一同犯案。

周凱亮自認與朋友殺害父母（預告截圖）

合謀朋友報稱受威迫作案

周凱亮作供指，因為自己欠下一身股票巨債，但父母不願意為他償還，加上朋友謝臻麒一直慫恿他殺害父母，所以二人合力付諸行動，欺騙父母說在大角咀租了一個單位，需要他們幫忙清潔，然後在單位把其殺害。但謝臻麒卻指自己只是被迫借出單位，對周凱亮殺人一事不知情，事後更被要脅處理屍體，但由於周凱亮平時對自己很好，所以就按他指示進行。

CCTV拍到兩人購買凶器（預告截圖）

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兩人智商落差大

小欖精神病治療中心諮詢師雷盛祥，為周凱亮和謝臻麒進行了智商測試，發現周凱亮智商為126，高於平均水平，謝臻麒的智商則為84，代表周凱亮具有比謝臻麒更高的智商，可操縱和誣陷謝臻麒謀殺。最後，陪審團以8比1裁定周凱亮兩項謀殺罪成，而謝臻麒則以9比0裁定謀殺罪不成立。

陪審團以9比0裁定謝臻麒謀殺罪不成立。（預告截圖）

好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單

YouTube頻道「解密工作室」曾出片講述案件經過，影片有網民留言自稱是周凱亮好友，當年有份出庭做證人，表示他長期受家人欺壓，被迫學琴和去外國留學，所以「做此事真的唔係為了錢咁簡單，事實係多年壓力下人格扭曲咗想自毁」。另外，好友又暗示智力較低的謝臻麒，才是教唆周凱亮殺害父母的主謀：「身邊有個人同佢講，想自殺不如搵你最憎嘅人走先啦，先至有呢個慘劇」、「人扮聰明冇乜可能，不過扮蠢扮遲鈍低能，係人都得」。

好友曾在「解密工作室」影片爆料（YouTube截圖）

好友曾在「解密工作室」影片爆料（YouTube截圖）

（全文完）