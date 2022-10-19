一線搜查｜黃龍石澗上游游水洗腳BBQ　下游有人取水飲用　醫生提醒小心寄生蟲、變形蟲

大嶼山黃龍石澗是著名行山景點，有瀑布、溪流、水潭，環境幽美。不過，據免費電視77台節目《一線搜查》報道，不少人在黃龍石澗就地燒烤BBQ、野餐，遺下大量垃圾，也有人會游水甚至洗腳、洗衣服，經污染的水源流到下游，卻有市民取水飲用，更大讚清甜！

黃龍石澗一帶有不少垃圾，也有人在游水和洗衣服。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

燒烤、野餐、飲酒、暢泳

早就有網民表示，大嶼山黃龍石澗有遊人欠公德心，在石澗一帶燒烤、野餐、飲啤酒，遺下垃圾，破壞環境。《一線搜查》採訪隊早前去到該處直擊，果然發現有不少遊人將該處的溪流、潭水當成私人樂園，三五成群地野餐或游水，也有人在洗衣服甚至洗腳趾，人人自得其樂，但垃圾隨處可見，污染水源。

遊人在石澗游水、玩水，旁若無人。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

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專家指威脅溪流生態

應用格物研究社聯合創辦人、生態專家張瑪珊表示，游水雖然對生態影響不大，但如果游水時有塗防曬品，或使用沐浴液洗澡、清潔劑洗衣服，就會有化學物品融入黃龍石澗的水流，影響到溪間中的生物生存。張瑪珊表示，黃龍石澗有不少香港本土生物，其中「北江光唇魚」更是黃龍石澗獨有。

生態專家張瑪珊表示，黃龍石澗是香港具有生態價值河流，北江光唇魚是該處獨有魚種。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

居民取山水飲用

黃龍石澗處處流水，有行山或運動人士路經時，都會取水洗臉或洗衣物，也有人會飲山水。更誇張的是鄰近居民，他們會推着手推車和多個水桶前來取水，注滿一桶桶山水帶走。有取水居民向《一線搜查》採訪隊大讚山水好飲：「真係好正㗎！」被問到會否擔心水源不潔淨，他們表示山水來自地底，經過沙石過濾，所以非常乾淨。然而，《一線搜查》採訪隊沿着水流向上尋找源頭，發現源頭之一正是遊人洗腳、洗衣服的地方。

有不少鄰近居民帶水桶和手推車，去到黃龍石澗取山水飲用。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

醫生提醒山水必需煮沸

居民指山水含豐富礦物質夠天然，生態專家張瑪珊表示，相對自來水，山水可能多少少礦物質，但形容多出的份量微不足道，而山水可能含有大腸桿菌、沙門氏菌、釣端螺旋菌或者變形蟲，必需煮沸才可飲用。腸胃及肝臟科專科醫生張世華表示，山水可能有原生動物和寄生蟲，以及細菌和病毒，輕則會導致腸胃炎，引起發燒、屙嘔、肚痛等，重則可感染寄生蟲，有機會影響身體器官，例如腸、肝和腦部。張世華醫生表示，理論上煮沸山水可殺死細菌和寄生蟲，但水中雜質如重金屬和泥土則未能清除。有關黃龍石澗詳細報道，可於網上重溫《一線搜查》：

上集 ── 第74集

下集 ── 第77集

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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