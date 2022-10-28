芭堤雅9間新酒店2022｜露台海景／水上樂園／奢華雲石浴缸／家庭入住　人均$55高CP

芭堤雅新酒店2022｜到泰國度假，布吉以外，「東方夏威夷」芭提雅亦是另一熱門之選。身為海灘渡假區的芭提雅，到處都能見到椰子樹，遊客們可以在這裡參與衝浪、潛水等大量水上活動，入夜後又可以享用新鮮海鮮大餐。以下為大整理了芭堤雅9間新酒店，全部都是2022年全新開業！有露台海景、按摩浴缸、住客專用水上樂園、歐式氣派等等，人均最低只需$55.5，超高CP值！

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「東方夏威夷」芭提雅亦是泰國度假另一熱門之選。（Unplash圖片）

2022芭堤雅9間新酒店

【1】芭提雅格蘭德中心酒店 Grande Centre Point Space Pattaya

【2】北芭達雅萬怡酒店 Courtyard by Marriott North Pattaya

【3】Payaa Hotel

【4】穿越芭堤雅普拉塔納克酒店 Cross Pattaya Pratamnak

【5】Grand Lord Hotel & Resident

【6】Grandbangsaray

【7】MSR South Pattaya

【8】庫巴酒店 The Quba Boutique Hotel Pattaya by Compass Hospitality

【9】芭達雅紫水晶酒店 Amethyst Hotel Pattaya

芭提雅格蘭德中心酒店外型酷似太空船（Agoda圖片）

【1】芭提雅格蘭德中心酒店 Grande Centre Point Space Pattaya

由於芭提雅格蘭德中心酒店外型酷似太空船，又被稱為太空主題酒店。內部裝修以星際為主題，打造一個「外太空」。酒店提供太空豪華房、太空頂級房、相連套房等，價錢每晚由$940起。房間全部附有按摩浴缸。此外，酒店設有一個住客專用水上樂園，加上還有溫泉、桑拿、Spa、大型兒童遊樂場等休閒設施，不論大人小朋友，在酒店範圍都能玩足幾天！

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內部裝修以星際為主題，打造一個「外太空」。（Agoda圖片）

房間全部附有按摩浴（Agoda圖片）

還有溫泉、桑拿、Spa（Agoda圖片）

酒店設有一個住客專用水上樂園（Agoda圖片）

地址：888 Moo 5, North Pattaya, 北芭堤雅, 芭堤雅, 泰國, 20150

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北芭堤雅萬怡酒店距離北芭堤雅海灘只有數分鐘路程（Agoda圖片）

【2】北芭達雅萬怡酒店 Courtyard by Marriott North Pattaya

3月開幕的北芭堤雅萬怡酒店距離北芭堤雅海灘只有數分鐘路程，酒店提供城景高級房、豪華套房等共233間房間，房間附有大理石浴室，每晚$597港元起。設施方面，酒店提供室外游泳池、兒童樂園、酒吧等，喜歡打卡的朋友一定要去泳池！

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酒店提供城景高級房、豪華套房等共233間房間（Agoda圖片）

房間附有大理石浴室（Agoda圖片）

室外游泳池（Agoda圖片）

兒童樂園（Agoda圖片）

地址：44-45 Soi Na Kluea 22, 北芭堤雅, 芭堤雅, 泰國, 20150

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Payaa Hotel的裝修非常有泰國特色（Agoda圖片）

【3】Payaa Hotel

Payaa Hotel的裝修非常有泰國特色，房間內能看到不同畫作裝飾。酒店提供豪華雙人房、附露台雙床房。酒店設有Spa、室外泳池，而入住豪華雙人房每晚只需$332，人均$166港元，CP值超高！

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房間內能看到不同畫作裝飾（Agoda圖片）

入住豪華雙人房每晚只需$332，人均$166港元，CP值超高！（Agoda圖片）

室外泳池（Agoda圖片）

地址：Pattaya 2 Alley, 芭提雅海灘路, 芭堤雅, 泰國, 20150

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Cross酒店鄰近Paradise Beach（Agoda圖片）

【4】穿越芭堤雅普拉塔納克酒店 Cross Pattaya Pratamnak

Cross酒店鄰近Paradise Beach，提供城景房、海景房、套房等房型，所有房間都設有露台讓你享受美景，每晚由$456起，人均$228！如有小朋友的話可以選擇家庭房，2位大人可攜帶未滿5歲小朋友入住，房價每晚由$700港元起。設施方面，酒店提供Spa、室內、室外泳池。

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每晚由$456起，人均$228（Agoda圖片）

所有房間都設有露台讓你享受美景（Agoda圖片）

有小朋友的話可以選擇家庭房（Agoda圖片）

地址：Kasetsin, 帕塔納克山, 芭堤雅, 泰國, 20150

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酒店採用歐式裝修，就像一個皇宮（Agoda圖片）

【5】Grand Lord Hotel & Residence

從外圍就已經能感受到酒店的非凡氣派，酒店採用歐式裝修，入口有個花園，附近還有一個大片草地和湖泊，簡直就像一個皇宮。酒店提供標準房、豪華房，房價由$1,033港元起。當中小編推薦露台房，坐在露台加上酒店外的山景、湖景，有種到了巴黎的感覺，每晚只需$1,239。

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房價由$1,033港元起（Agoda圖片）

酒店附近還有一個大片草地和湖泊（Agoda圖片）

坐在露台加上酒店外的山景、湖景，有種到了巴黎的感覺（Agoda圖片）

地址：31/68 Moo 7, Najomtien, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國

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Grandbangsaray是一家平房型的酒店住宿（Agoda圖片）

【6】Grandbangsaray

Grandbangsaray是一家平房型的酒店住宿，酒店提供客房、頂級房、豪華房等房型，入住一晚房價由$111港元起，人均只需$55.5！所有房間都非常寬敞，提供淋浴間。酒店房價便宜，但相較有娛樂設施的酒店，這裡較適合沒有休閒設施要求或商務旅客，各位可自行按需要考慮。

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所有房間都非常寬敞（Booking,com圖片）

入住一晚房價由$111港元起，人均只需$55.5！（Booking,com圖片）

房間淋浴間（Booking,com圖片）

地址：Sukhumvit Road, 邦薩拉伊, 芭堤雅, 泰國, 20250

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MSR South Pattaya（Agoda圖片）

【7】MSR South Pattaya

MSR South Pattaya提供城景房、附有露台的高級房等不同房型，房間空間寬敞，內有廚房並提供微波爐，還有小餐桌，想在房內吃宵夜非常方便。不過小編認為這裡較適合商務旅客，或不要求休閒設施的旅客，所以如果大家是以度假為目的的話可先再考慮一下。

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房間空間寬敞（Agoda圖片）

提供城景房、附有露台的高級房等不同房型（Agoda圖片）

房間內有廚房並提供微波爐，還有小餐桌（Agoda圖片）

地址：South Pattaya, Nongprue, 111/73 หมู่ 10, 南芭堤雅, 芭堤雅, 泰國, 20150

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庫巴酒店將於2022年11月11日正式開業（Agoda圖片）

【8】庫巴酒店 The Quba Boutique Hotel Pattaya by Compass Hospitality

庫巴酒店將於2022年11月11日正式開業，酒店位於芭達雅市中心，提供Havana雙人房、套房等房型。整家酒店從外觀到房間的裝修都走古典泰式風情，在大堂和餐廳都看到椰子樹裝飾，房間內則有吊扇、栱門設計，每間房都設有露台。雖然不鄰近海灘，酒店有提供室外泳池，一樣可以暢泳。入住每晚由$296港元起，人均$148！

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房間內則有吊扇、栱門設計（Agoda圖片）

酒店從外觀到房間的裝修都走古典泰式風情（Agoda圖片）

大堂和餐廳都看到椰子樹裝飾（Agoda圖片）

酒店有提供室外泳池（Agoda圖片）

地址：243/12 Moo 9, Nong Prue, Pattaya, Chonburi, 20150 芭達雅中心, 泰國

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Amethyst Hotel Pattaya將於2022年12月1日正式開業（Agoda圖片）

【9】芭達雅紫水晶酒店 Amethyst Hotel Pattaya

位於芭達雅市中心的Amethyst Hotel Pattaya將於2022年12月1日正式開業，甫進酒店大堂便看到配合酒店名字的紫水晶裝修，好不華麗。酒店提供頂級房、豪華房等共101間房，雖然大堂比較華麗，房間則使用了視覺上比較舒服的木色系，並提供浴缸，讓住客身心上都得到放鬆。

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提供浴缸讓住客身心上都得到放鬆（Agoda圖片）

房間使用了視覺上比較舒服的木色系（Agoda圖片）

地址：190 Buakhaow 15, 中芭堤雅, 芭堤雅, 泰國, 20150

（全文完）