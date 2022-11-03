一線搜查｜大埔藝術中心活動竟是市集？台下賣海味雜貨　台上大媽高歌

大埔藝術中心試行免費借出戶外場地，宗旨是推廣藝術發展，但10月底一連兩個星期六日，卻舉辦了名為「秋日樂繽紛大埔嘉年華」活動，場內有多個攤位銷售雜貨如海味、螺螄粉、口罩，甚至是冰鮮雞。台上則有大媽高歌。有區議員質疑活動有多少藝術成份，而利用社區免費場地售賣商品的收益，最終流向誰的口袋？

場內銷售攤位吸引街坊排隊掃貨。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

大埔藝術中心前身是大埔官立中學，內有舞蹈室、音樂室、藝術廊等等，星期六日有不少團體使用舉行活動。至於戶外場地，中心早前開放供團體租借使用，但活動目的列明是「促進藝術工作者和公眾交流，推動藝術發展理念和形象」。然而，10月下旬連續兩個星期六日舉辦的「秋日樂繽紛大埔嘉年華」活動，性質更似是銷售雜貨的市集，大埔區議員何偉霖表示：「我覺得喺一個藝術中心入面，去做一個咁嘅活動係唔合適，免費免租又有收益，咁最後啲收益係點呢？」

活動有中年婦女於台上唱歌，有居民不滿聲浪太大。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

大媽高歌居民投訴聲浪大

連續兩周舉辦的活動，既有攤位賣冰鮮雞、牛丸等食材雜貨，又有中年婦女上台唱歌，但因聲浪太太引起居民投訴。何偉霖表示，活動早上9時已開始有廣播，到11時開始唱歌，至下午5、6時才完結，聲浪不單引起鄰近居民不滿，藝術中心室內的活動和興趣班都受到滋擾。《一線搜查》攝製隊於活動第二周舉行時採訪，當日已取消了唱歌環節。

合辦團體之一、新社聯大埔地委會副主席羅曉楓表示，正因為收到居民投訴和區議員關注，「最終我哋配合居民感受，我哋將所有歌唱元素cut咗（取消）。」他同時表示，由於沒有了舞台表演，「三隻腳」便少了一隻，「我哋認為藝術表演又好，或者節目表演都好，係要多元化，我哋既有舞台表演元素，亦都希望有攤位，家鄉特色小食又好，展覽又好。」

有街坊形容活動產生聲亮「幾滋擾」，而且「似賣嘢多啲」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

收益去向？

至於借用免費場地賣雜貨，從中得出的收益如何處理，新社聯大埔地委會副主席羅曉楓表示會用作慈善用途。被問到「慈善用途」是捐給一些團體還是其他具體方式，羅曉楓表示：「我哋會再同深圳社團總會去傾。」負責安排活動場地的民政處表示，今次活動由具備舉辦大型活動經驗的非牟利團體舉辦，展現出大埔藝術中心多樣性。有關相關政府部門、合辦團體、地區人士和街坊對活動的更詳盡看法，可以於網上重溫《一線搜查》第88集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）



推薦閱讀