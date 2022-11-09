一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車　車內有司機一樣照落鎖？附房協回應

沙田第一城及乙明邨鎖車隊出名效率高。近日網上流傳一段有乙明邨校巴遭鎖車的影片，片中校巴內雖然有司機，但鎖車隊人員一樣向校巴前轆落鎖，有網民揶揄「鎖車其實係咪會上癮」。《一線搜查》就此向房協了解，房協表示當時職員發現該旅遊巴士的司機不在座位，才採取鎖車行動，其後得悉司機於車內，已即時解鎖，無收取任何鎖車費用。

近日網上流傳一段影片，片中鎖車隊人員正在路邊向校巴前轆落鎖（車cam L（香港群組）影片截圖）

日前有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，並留言「校巴有人都照鎖」。從片中可見，一輛藍色校巴停在乙明邨路旁，有兩名身穿反光衣的鎖車隊人員走近，其中一人上前將校巴右邊前轆落鎖，另一人則手持電話疑拍攝校巴情況。當時校巴司機亦在車廂內，職員鎖車後走到車頭與司機理論。

其中一人上前將校巴右邊前轆落鎖。（車cam L（香港群組）影片截圖）

當時校巴司機亦在車廂內，職員鎖車後走到車頭與與司機理論。（車cam L（香港群組）影片截圖）

影片一出，隨即引起熱議，不少網民對鎖車隊的做法大感不解，「鎖車其實係咪會上癮」、「校巴都鎖係咪真係咁有必要？」亦有人指校巴當時可能正在等候學生上車，擔心校巴被鎖會令學生遲到。不過都有人估計校巴已「落客」，惟司機沒有及時開車離開才被鎖車。

影片引起熱議，不少網民對鎖車隊的做法大感不解。（車cam L（香港群組）影片截圖）

房協指乙明邨街一直有措施防止違泊

翻查資料，涉事位置乙明邨街，屬於香港房屋協會（房協）管理範圍的私家路。《一線搜查》就此向房協了解，房協回覆指，該處一直有措施防止違泊，以免阻塞交通及保障道路使用者的安全。而房協亦有就措施與邨內持份者溝通，包括邨內兩間學校。

房協回覆指，乙明邨街一直有措施防止違泊。（車cam L（香港群組）影片截圖）

房協：已即時解鎖 無收取鎖車費用

房協表示有就此事與承辦商了解，知悉事發當日（11月7日）下午約2時左右，當時承辦商發現該旅遊巴士的司機不在座位，車上亦沒有任何人，加上該車輛停泊於巴士站附近，故採取鎖車行動。鎖車後，司機從車廂內後排走到司機位置，通知現場職員其身處車內，承辦商已即時為該車輛解鎖，亦沒有收取任何鎖車費用。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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