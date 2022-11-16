九把刀2歲女染RSV發燒咳到嘔　心痛求助：怎麼對抗這病毒？醫生提醒留意2症狀

小朋友生免疫力較弱，容易生病，作為家長當然擔心又徬徨。台灣著名作家九把刀的2歲女兒日前患上呼吸道合胞病毒感染（RSV），不但發燒及流鼻水，更一直咳嗽，甚至半夜咳到吐等，令九把刀相當心痛，並且在網上發文求助：「有父母可以分享怎麼對抗這個病毒嗎？」兒科專科醫生周中武接受《有線健康》訪問時指，RSV於冬季常見，病徵與傷風感冒、流感相似，提醒家長可留意2大症狀以分辨。

九把刀2歲女兒患上呼吸道合胞病毒感染（RSV）。（九把刀FB）

九把刀愛女患RSV 半夜咳到嘔

台灣著名作家兼導演九把刀（原名柯景騰），於2017年與前主播周亭羽結婚，兩人育有兩名女兒，分別是2歲的「魯拉拉」及數個月大的「拜蹦」。

九把刀日前（12日）在社交平台發文，並貼出多張照片，指大女兒「魯拉拉」患上呼吸道融合病毒（RSV，本港又稱為「呼吸道合胞病毒」），出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，更曾半夜咳嗽到吐，並且耳朵痛到哭。九把刀眼見女兒生病，直言「很可憐」，又謂希望女兒不會嚴重到出現中耳炎。

九把刀指大女兒患上RSV，出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，更曾半夜咳嗽到吐。（九把刀FB）

九把刀心痛求助：怎麼對抗這病毒？

由於患上呼吸道合胞病毒的患者一般多流鼻水，於是九把刀買了洗鼻器給女兒，但是女兒卻對此十分抗拒，九把刀指：「目前還找不到方法騙她就範，只能用蒸臉機拿來蒸鼻子」。另外，因病毒會傳染，所以九把刀亦暫時將「魯拉拉」和「拜蹦」分開照顧，以免「拜蹦」同受感染。

女兒十分抗拒洗鼻器，只能用蒸臉機拿來蒸鼻子。（九把刀FB）

從九把刀上載的照片可見，九把刀陪同女兒到醫院檢查，女兒精神不俗，更帶了一隻企鵝公仔陪伴自己。而在家中，九把刀亦陪著女兒一同「蒸鼻」，十分溫馨。九把刀盼女兒早日康復，又指自己已看過一些醫生對呼吸道合胞病毒的介紹，但仍想向曾有相同情況的父母請教一下，「有父母可以分享怎麼對抗這個病毒嗎？」

九把刀陪女兒到醫院檢查，女兒精神不俗，更帶了一隻企鵝公仔陪伴自己。（九把刀FB）

網民熱心分享經驗

帖文一出，不少網民留言分享對抗RSV的經驗，似乎最近有不少小朋友都患上RSV，「努力拍痰、吸蒸氣（5ml生理食鹽水，一天四次）大概快兩週才好」、「我家也是剛痊癒，連大人全都中標。睡覺時把小孩的枕頭墊高，請醫生開立化痰藥」、「前年小孩也中，最後住院了，住了一個禮拜，要注意呼吸會不會喘，喉嚨有沒有凹陷，反覆發燒，在醫院會用東西照著讓他睡覺，大人小孩都辛苦了。」

根據本港衞生署資料，呼吸道合胞病毒感染是由呼吸道合胞病毒所引起，患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

患者會發燒並有其他症狀，例如頭痛、身體感到痛楚或軟弱無力等。（freepik）

兒科醫生：RSV於冬天、夏天常見

兒科專科醫生周中武接受訪問時指，RSV四季流行，尤其以冬天與夏天更為常見，患者多為小朋友。而大部分小朋友患上RSV，病情亦相對輕微，會出現發燒、流鼻水症狀。但亦有一些高危群組，例如2歲以下的嬰幼兒、患有哮喘、慢性肺部疾病、早產嬰兒等，則有機會出現氣喘、氣促、支氣管發炎等。

RSV四季流行，尤其以冬天與夏天更為常見，患者多為小朋友。（freepik）

與流感相似 留意2大症狀

周中武又謂，RSV與一般傷風感冒、流感相似，如果患者沒有出現氣喘的症狀，相對較難分辨。他建議家長可留意，若小朋友出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，同時亦有氣促、氣鳴，則有機會是患上RSV。

他亦補充，現時暫時未有藥物能正式醫治RSV，通常是按照患者出現的症狀，而用藥舒緩病情，至於大部分患者通常在5至7日內痊癒。

（全文完）