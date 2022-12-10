天文台料下周新界跌穿10度　為何新界氣溫總是低一兩度？天文台解謎思

在秋冬季，天文台天氣報告不時會出現「新界會再低一兩度」的字句，到底為什麼新界地區在冬季總是比市區凍？是否歧視新界人？天文台在YouTube節目「氣象冷知識」中解開這秘密，原來與香港的海水調節、建築，有莫大關係。

天文台揭解為什麼新界地區在冬季總是比市區凍。（香港天文台@YouTube）

市區、新界溫差高達4度

天文台料下周本港再凍過！天文台預測，受強烈東北季候風補充影響，下周氣溫將會逐步下降。按星期五（9日）天文台的自動分區天氣預報預測，下周四（15日）上午7時，本港多個新界地區預計只錄得攝氏10度，其中打鼓嶺更只有9度，反觀同一時間的市區地區如尖沙咀預計有13度，可見地區之間有著3至4度的溫差。

天文台預計下周四，上午7時打鼓嶺只有9度。（天文台網頁截圖）

到底新界氣溫為何總是低一兩度？天文台在「氣象冷知識」節目中講解，市區通常比新界暖的原因，主要受城市化影響，密集的高樓大廈較容易吸收及儲存熱能，同時使空氣不流通，所以晚上的散熱亦比較難，因此氣溫也會特別高。

密集的高樓大廈較容易吸收及儲存熱能，同時使空氣不流通，所以晚上的散熱亦比較難。（香港天文台@YouTube）

相反，新界內陸的空曠地區，如石崗、打鼓嶺等地方，附近較少高樓大廈，散熱便會較快。另外，冬天海水的表面溫度，一般較陸地高，沒有了溫暖海水的調節，氣溫也變得較低，如果加上天朗氣清、吹微風、天氣乾燥等因素，便會更有利於新界地區的輻射冷卻。

市區通常比新界暖的原因，主要受城市化影響。（香港天文台@YouTube）

至於「輻射冷卻」，其實是指地面熱能在晚上，以紅外線方式釋放到太空，如果晚上無了雲層阻隔，散熱自然更有效率，氣溫自然也會更低，故在多雲的日子，新界與市區的溫差就會相對較細。

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