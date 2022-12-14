香港機場出入境懶人包　黃碼取消變相0＋0　返港要綠碼？要做核酸？11條Q&A外遊必讀

港府昨日（12月13日）宣布了5項防疫新措施，包括毋須再掃「安心出行」、取消入境人士的「黃碼」等，所有措施於12月14日開始生效。取消「黃碼」下，抵港人士入境後將不受醫學監察限制，於機場檢測陰性即可進入食肆等表列處所，即變相等同「0＋0」。檢疫放寬下，料會吸引更多港人外遊和旅客訪港，即看下文了解香港入境最新檢疫要求。

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5項防疫新措施包括毋須再掃「安心出行」、取消入境人士的「黃碼」等。（Unsplash圖片）

最新入境措施Q＆A

最新入境措施【Q.1】入境香港前要取得核酸陰性報告嗎？

不需要。只須於預定起飛時間前24小時內，進行快速抗原測試並取得陰性結果即可。

最新入境措施【Q.2】沒有注射疫苗人士能入境香港嗎？

可以。包括身處海外的香港居民在內，即使未完成接種疫苗之要求，亦可以登機回港。

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即使未完成接種疫苗之要求，亦可以登機回港。（Unsplash圖片）

最新入境措施【Q.3】入境香港前要進行健康申報嗎？

所有從海外、台灣、內地及澳門入境香港人士（包括香港居民和旅客），必須預先在網上完成衞生署健康申報表，並獲得系統發放的綠色健康申報二維碼（綠碼）。

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綠色健康申報二維碼（衛生署圖片）

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最新入境措施【Q.4】抵港後需要進行3日醫學監察嗎？

自12月14日起，香港取消了醫學監察和安心出行「黃碼」。只會顯示確診者的「紅碼」，或無確診者的「藍碼」。

最新入境措施【Q.5】抵港後需要進行隔離檢疫嗎？

由12月14日起，政府不再向入境人士發出「黃碼」，入境後於機場檢測陰性，即可自由活動，包括出入食肆、酒吧、戲院及主題公園等。

自12月14日起，安心出行只會顯示確診者的「紅碼」，或無確診者的「藍碼」。（政府新聞處圖片）

最新入境措施【Q.6】回港後要做核酸檢測？

所有由海外地區或台灣入境的人士，均需在機場進行核酸檢測。

最新入境措施【Q.7】一定要在機場等候核酸結果才能離開嗎？

入境人士在機場接受核酸檢測後，可先行回家或檢疫酒店，不用在機場等結果。

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所有由海外地區或台灣入境的人士，均需在機場進行核酸檢測。（Unsplash圖片）

最新入境措施【Q.8】抵港後哪些日子需要進行核酸檢測？

抵港人士需於機場當天和抵港後第2天進行核酸檢測。

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最新入境措施【Q.9】抵港後哪些日子需要進行快測？

抵港人士須每天完成快速抗原測試，直至第5天。

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抵港人士須每天完成快速抗原測試，直至第5天。（Unsplash圖片）

最新入境措施【Q.10】離境香港前需要取得核酸／快測陰性結果嗎？

不需要。外遊人士可按當地要求進行核酸／快測，但離境香港前毋須取得核酸／快測陰性結果。

最新入境措施【Q.11】從海外抵港後，想再轉往內地／澳門需要等多久？

由於已取消黃碼限制，因此12月14日起，從海外或台灣抵港人士可直接經香港轉往內地／澳門，毋須等待。

抵港人士入境後於機場檢測陰性，即可進入包括食肆、酒吧、健身中心、戲院等指定表列處所。（Unsplash圖片）

5大防疫新措施

【1】毋須再掃「安心出行」

市民在任何處所都毋須再掃「安心出行」，但進入食肆等指定表列處所，仍要使用疫苗通行證（針卡）。針卡可為紙本／電子版（包括截圖、醫健通或智方便等手機應用程式）。

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【2】取消「黃碼」

取消原有代表醫學監察的「黃碼」，抵港人士入境後於機場檢測陰性，即可進入包括食肆、酒吧、健身中心、戲院等指定表列處所。

取消原有代表醫學監察的「黃碼」。（政府新聞處圖片）

【3】撤銷前往內地及澳門人士「檢測待行」安排

撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測安排，只須持48小時內核酸陰性證明即可過關。

【4】撤銷居家檢疫電子手環

撤銷居家檢疫人士電子手環的要求，將隨機抽查以確保確診者沒有離開住所。

【5】減少強檢、縮少定期檢測對象範圍

逐步減少向住宅大廈發出強檢公告，並改為在社區派發更多快測包；以及縮少定期檢測對象範圍，集中針對醫管局員工、安老院舍及殘疾院舍員工等高危及脆弱群組人士。

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（全文完）