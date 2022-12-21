牙周病｜甚麼是牙齦炎？深層洗牙與一般洗牙有何分別？牙醫解構治療牙周病

俗語說「牙痛慘過大病」，蛀牙引起的疼痛固然困擾，牙周病引起的牙肉腫痛，同樣令人難受。《有線健康》邀請牙科醫生陳思昕講解牙周病有甚麼方法可以治療。

牙周病出現並非一朝一夕，要解決牙周病同樣需要耐性。（Enis Yavuz @ Unsplash）

牙科醫生陳思昕早前在另文已解釋過牙周病的成因以及誤區，可以參考：牙周病｜為何勤力刷牙卻有牙周病？即睇1大誤解 + 3大成因

常見徵狀牙肉腫痛

陳思昕牙科醫生表示，牙周病常見的症狀之一是牙肉腫痛，「假如牙肉腫痛並非由於外在創傷或免疫力低下而引起，那麼便很可能是因牙齒問題而引起，例如牙齦炎、牙周病、智慧齒長出、蛀牙、牙瘡等。」以牙周病而言，當牙菌膜及牙石積聚，會令牙肉組織受感染，繼而出現紅腫、流牙血等症狀。牙肉在發炎充血的狀態下，會變得比較敏感，當刷牙時刷毛觸碰到或吃東西時有食物刺激，牙肉就會感到不適。

牙肉發炎的初期稱之為牙齦炎，只要進行洗牙，把積聚在牙肉附近及牙齒表面的牙菌膜及牙石清除，再配合正確的刷牙及牙線、牙縫刷等的使用技巧，控制好細菌量，牙肉便可恢復健康。相反，當牙石量多或堆積的時間愈久，細菌就會開始破壞侵蝕牙骨組織，然後繼續深入到牙腳範圍，形成牙周病。

牙科醫生陳思昕表示，牙周病的治療可分為兩種：非手術性治療與手術性治療。（資料圖片）

牙周病治療可分兩種

「牙周病的治療可分為兩種：非手術性治療與手術性治療。」陳醫生說，「非手術性治療即『深層洗牙』，又稱牙根刮治，顧名思義，是深層地將牙根的牙石及細菌刮除，以進行治療。基本上，牙周病治療先由深層洗牙做起，治療後醫生評估康復情況，有需要的牙齒會建議作進一步牙周病手術治療。」

另外，有研究顯示，口腔內的細菌在不受干擾的情況下，只需3至4個月就能繁衍到高峰，威脅牙周組織，所以即使做完牙周病治療，還是需要定期由牙科醫生持續跟進。除了例行洗牙外，最重要是追蹤檢查，確保牙周組織沒有繼續被破壞。

（全文完）

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