一線搜查｜天文台料周末急凍　有區得6度　「風寒效應」助攻凍上加凍　聖誕節回暖？

天文台料寒流襲港，周末急凍！天文台預料，一股強烈冬季季候風會於今晚（16日）抵達廣東沿岸地區，本港周末氣溫將會急降，風勢頗大，預料明日（17日）市區最低氣溫只有10度，星期日（18日）多區氣溫更跌穿雙位數，有一區更低見6度，在「風寒效應」助攻下，大家感受到冷意或會更強烈，氣溫到下周中期才回升。

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季候風壓境大半日跌8度

天文台預料，一道廣闊雲帶會在今日為廣東沿岸帶來有雨的天氣，而一股強烈冬季季候風會在今晚抵達沿岸地區，氣溫逐步下降，預料明日最低氣溫只有10度，與今日最高的18度比較，即大半日跌8度。天文台將於今日稍後時間發出寒冷天氣警告，建議市民多着一兩件衣服保暖。

天文台預料，星期日市區最低溫度只有8度。（天文台網頁截圖）

天文台預料，周末至下周初廣東天氣寒冷，本港星期日氣溫介乎8度至13度，風勢頗大，日間非常乾燥。自動分區天氣預報顯示，星期日上午7時，大埔、上水等新界多區只有7度，打鼓嶺低見6度。

即睇星期日上午7時各區氣溫：

打鼓嶺：6度

上水：7度

流浮山：7度

石崗：6度

大埔：7度

屯門：7度

青衣：9度

沙田：8度

西貢：8度

香港天文台（尖沙咀）：9度

將軍澳：8度

黃竹坑：9度

坪洲：8度

赤鱲角：8度

長洲：7度

橫瀾島：9度

天文台預料，星期日早上新界多區低見7度。（天文台網頁截圖）

「風寒效應」在10度以下更明顯

周末低溫，加上風勢大，產生的「風寒效應」會令人體感受更強烈的冷意。天文台解釋，天氣寒冷時大風會將人體熱力向外散發，令人體感覺較冷；風速愈大，「風寒效應」影響愈大，當溫度跌至10度或以下，風寒效應就更明顯，這時候如果沒採取禦寒措施，短短數分鐘內便會出現不適。

天文台預料，本港氣溫會於下周中期逐步回升。據最新預測指，聖誕節（25日）當日市區氣溫介乎14度至18度，算是一個比較清涼的聖誕節。

（全文完）

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