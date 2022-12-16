一線搜查｜天文台料周末急凍 有區得6度 「風寒效應」助攻凍上加凍 聖誕節回暖？
天文台料寒流襲港，周末急凍！天文台預料，一股強烈冬季季候風會於今晚（16日）抵達廣東沿岸地區，本港周末氣溫將會急降，風勢頗大，預料明日（17日）市區最低氣溫只有10度，星期日（18日）多區氣溫更跌穿雙位數，有一區更低見6度，在「風寒效應」助攻下，大家感受到冷意或會更強烈，氣溫到下周中期才回升。
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季候風壓境大半日跌8度
天文台預料，一道廣闊雲帶會在今日為廣東沿岸帶來有雨的天氣，而一股強烈冬季季候風會在今晚抵達沿岸地區，氣溫逐步下降，預料明日最低氣溫只有10度，與今日最高的18度比較，即大半日跌8度。天文台將於今日稍後時間發出寒冷天氣警告，建議市民多着一兩件衣服保暖。
天文台預料，周末至下周初廣東天氣寒冷，本港星期日氣溫介乎8度至13度，風勢頗大，日間非常乾燥。自動分區天氣預報顯示，星期日上午7時，大埔、上水等新界多區只有7度，打鼓嶺低見6度。
即睇星期日上午7時各區氣溫：
- 打鼓嶺：6度
- 上水：7度
- 流浮山：7度
- 石崗：6度
- 大埔：7度
- 屯門：7度
- 青衣：9度
- 沙田：8度
- 西貢：8度
- 香港天文台（尖沙咀）：9度
- 將軍澳：8度
- 黃竹坑：9度
- 坪洲：8度
- 赤鱲角：8度
- 長洲：7度
- 橫瀾島：9度
「風寒效應」在10度以下更明顯
周末低溫，加上風勢大，產生的「風寒效應」會令人體感受更強烈的冷意。天文台解釋，天氣寒冷時大風會將人體熱力向外散發，令人體感覺較冷；風速愈大，「風寒效應」影響愈大，當溫度跌至10度或以下，風寒效應就更明顯，這時候如果沒採取禦寒措施，短短數分鐘內便會出現不適。
天文台預料，本港氣溫會於下周中期逐步回升。據最新預測指，聖誕節（25日）當日市區氣溫介乎14度至18度，算是一個比較清涼的聖誕節。
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