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一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議

一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議

馬友做刺身味道似拖羅？日前，有男網民在Facebook群組分享自製馬友刺身，大讚味道像拖羅（吞拿魚腩）。帖文引網民熱議，有人擔心存在食安問題，提醒事主小心細菌寄生蟲。根據食安中心資料，海魚及淡水魚均可能帶有多種寄生蟲，生吃魚類若處理不當，容易引致食物中毒

一線搜查丨港男馬友做刺身　讚味道似拖羅　食安中心：處理不當易致食物中毒
有網民分享自製馬友刺身（香港街市魚類海鮮研究社@FB）

馬友做刺身　大讚味道似拖羅

日前（12月27日），有網民在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」貼上4幅自製馬友刺身的照片：「托朋友福拎條八斤海馬友來，點名整個刺身，超正」。從照片所見，事主將原條馬友分件後起皮，切成一片片厚刺身，佐以芥末醬油食用。有網民問到口感如何，事主就回應大讚：「拖羅咁」。

一線搜查丨港男馬友做刺身　讚味道似拖羅　食安中心：處理不當易致食物中毒
馬友分件後起皮（香港街市魚類海鮮研究社@FB）
一線搜查丨港男馬友做刺身　讚味道似拖羅　食安中心：處理不當易致食物中毒
佐以芥末醬油食用（香港街市魚類海鮮研究社@FB）

網民：醫院已經好多人

帖文引起不少網民討論，有人擔心事主進食後身體不適：「醫院已經好多人」、「怕你去唔切睇急症」、「不要增加公立醫院嘅急症室負擔」；亦有人見怪不怪：「不嬲都可以刺身」、「日本人食雞都係生食、馬又係生食，大驚小怪」。

不過亦有人指馬友刺身存在食安問題，提醒事主小心細菌或寄生蟲：「最好屋企有個顯微鏡照照先好吃」、「有個韓國人啱啱中咗寄身蟲瓜左！由鼻或口進入！死亡率達96%！小心吖」。

一線搜查丨港男馬友做刺身　讚味道似拖羅　食安中心：處理不當易致食物中毒
有網民稱，馬友刺身存在食安問題（香港街市魚類海鮮研究社@FB）

食安中心：處理不當易致食物中毒

據食安中心資料，生吃魚類存有微生物風險，海魚及淡水魚均可能帶有多種寄生蟲，其中最常見的是「魚源性寄生蟲」。在一些較為嚴重的個案中，患者除了腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲甚至有可能進入重要器官，例如肺部，從而引起嚴重併發症。由於刺身食物沒有經過烹煮，若處理不當容易引致食物中毒，屬高風險食物。

運送過程中，所有生吃食物或原材料應冷藏於獨立、清潔及衞生的環境，以免受到交叉污染。冷凍食物應保持在攝氏0至4度，而冷藏食物應在攝氏零下18度或以下。市面上製作刺身用的魚類，要冷藏於攝氏零下20度或以下7天，又或攝氏零下35度約20小時，以殺死魚類中的寄生蟲。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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冷凍食物應保存多少度？

攝氏0至4度。詳情

冷藏食物應保存多少度？

攝氏零下18度或以下。詳情

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