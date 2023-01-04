一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法

的士拒載問題時常發生。日前，有司機在Facebook群組上載一條短片，可見一名男乘客打算在上水火車站前往粉錦公路，但司機以輪候客人多時拒載，要求他轉乘新界的士，隨後二人發生爭執。究竟乘客由新界區去新界區，市區士司機是否有權拒載？汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠接受《有線生活》訪問時指，司機是否有權拒載，需視乎上客地點是否在的士站。

的士拒載問題時常發生（unsplash）

搭市區的士上水去粉錦公路被拒載

日前，有司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi 」發佈一條29秒的短片，留言指：「上水火車站，除夕夜，紅的師兄記得鎖門，大量X頭拉門，綠的冇車拉紅的門，備註：片主排左個幾鐘」。

從片中可見，一名身穿西裝的男乘客登上一輛市區的士後，要求前往粉錦公路，司機拒絕指：「個個咁樣我咪好唔得閒？」乘客表示：「我點知佢哋戇居點解唔排（市區的士）。」司機則反駁：「唔係咁樣計㗎先生，呢架話明市區的士嚟㗎嘛，新界的士㗎嘛嗰度。」

乘客再說：「吓，你有無搞錯啊？」司機回答：「唔係我搞錯，係你搞錯啊大佬！」司機續指：「大佬，人哋排咗個幾兩個鐘頭喇，你咁樣跳上嚟話去粉錦公路，你睇下人哋，綠的排晒隊，咁你再排過喇。」短片到此結束。

西裝男登市區的士前往粉錦公路（的士司機資訊網 Taxi＠FB）

網民：紅的邊度都要去！

網民對事件持兩極態度，有人支持乘客，指市區的士司機不能拒載：「紅的拒載，可以報警拉佢」、「搭紅的較貴，但可以去晒九龍新界，除了大嶼山！客人要搭貴的去新界，有何不可！？」、「你條的士佬！只要係你營業範圍！你邊度都要去！」

亦有人支持司機，認為該名乘客只想打尖不排隊：「同打尖有乜分別先？總有一兩個打尖嘅色盲嚟搞紅的」、「打尖插隊無恥無品到極」。

司機勸乘客改搭新界的士。（的士司機資訊網 Taxi＠FB）

業界：司機有權拒載

究竟涉事司機是否有權拒載？汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指，如果乘客是在街上截車，除前往大嶼山外，市區的士是不能拒載，即使新界去新界也可以。但如果乘客是在的士站上車，而站內分開了市區及新界的士兩條隊，市區的士司機則有權拒載，要求乘客轉乘新界的士。

（全文完）

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