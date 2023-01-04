2023兔年運程｜新春做錯一事　整年行衰運！即睇3類姓氏今年當旺　七師傅教增強運勢｜開運秘笈

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈》，邀請到城中著名八大玄學家，包括擅於易經占卜的楊天命師傅、八字命理蘇民峰師傅、七星派七仙羽師傅、子平命理鄺偉雄師傅等，為大家提供不同開運秘訣。過年做錯一件事全年都會行霉運？兔年哪些姓氏當旺？利是封一定要用紅色嗎？即看下文預備新春開運！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈》（《開運秘笈》截圖）

屬水、屬木姓氏當旺

鄺偉雄師傅說，每年當旺的姓氏都不同，若派利是時用上印有該姓氏的利是封，派得越多越幸運！而2023年，屬水和木的姓氏會很當旺，例如姓李、梁、湯、江；今年是癸卯年，「癸」一字左右對稱，因此姓氏寫法左右對稱亦相對幸運，例如姓林、黃；而鄧氏與「癸」同一部首也屬好運。另外，含卯木的姓氏（即是草花頭）運程亦不俗，例如蘇、葉、蔡、莊等。

鄺偉雄師傅說，每年當旺的姓氏都不同。（《開運秘笈》截圖）

利是封顏色按出生時份揀

此外，鄺偉雄師傅說，原來利是封的顏色不一定要用紅色，而是應該根據自己出生時份去選擇！夏天、秋天出生的話宜用屬水顏色，包括金色、淺黃色；春天、冬天出生的話就宜用屬水顏色，例如紅色。

七師傅就勸籲大家新年期間盡量不要剪頭髮。（《開運秘笈》截圖）

亂剪頭髮 成年走霉運！

至於過年有甚麼禁忌呢？七師傅就勸籲大家新年期間，盡量不要亂剪頭髮。她說2023年不少日子都會觸犯忌諱，有些日子剪了頭髮可能會生病三個月，甚至立刻破財。因此新年剪髮需要先擇吉日，否則整年都將走霉運！不過七師傅說，如若不小心「剪錯頭髮」，就念經、做善事、多做功德等行為都可彌補，以避免行霉運。

新年剪髮需要先擇吉日，否則整年都將走霉運！（《開運秘笈》截圖）

亂丟頭髮影響運勢

頭髮不能亂剪，原來剪完的頭髮亦不應亂丟！一般我們剪髮後便會順手丟進垃圾桶，待運到垃圾堆填區。七師傅解釋，堆填區充滿很多細菌和蚊蟲，當擁有我們血脈的頭髮混在這樣的環境下，其實會對自己的運勢不利。她建議若自己在家中修剪頭髮／梳頭後，可把掉落的頭髮儲起並埋到人煙稀少的郊外。師傅提醒，選擇有太陽照射的地方，頭髮就更能代替我們吸收能量。

頭髮不能亂剪，原來剪完的頭髮亦不應亂丟！（《開運秘笈》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）

《開運秘笈》

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