一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽

年宵花市2023｜逛花市是不少人一年一度的指定活動，今年農曆年宵市場將於1月16日（年廿五）至22日（年初一）在全港15個地點開鑼，時間為早上9時至凌晨12時，場內只設濕貨區專售年花，不設乾貨及快餐區。想知各區有甚至花市好去？即看下文地點、開放時間、攤位數目及交通！

逛花市是不少人一年一度的指定活動（sandy_keung＠IG）

年宵花市2023｜食環署網頁實時顯示人流

今年全港最大型的花市是銅鑼灣維多利亞公園，設有175個攤檔，其次是荃灣沙咀道遊樂場和元朗東頭工業區遊樂場，各有96個攤位。食環署網頁會以紅、黃、綠燈形式，實時顯示15個花市的人流及輪候情況，方便大家進場。

年宵花市2023｜3個花市設特別取票安排

銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園及荃灣沙咀道遊樂場會有特別安排，在入場人數增多時，食環署會啟動取票系統，大家可於現場取票或下載免費流動應用程式「THE GULU」遙距取票。收到通知後，在60分鐘內到達召集區即可進場。

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場內只設濕貨區專售年花（sandy_keung＠IG）

目錄：

年宵花市2023丨港島區

【1】維多利亞公園

濕貨攤位數目：175個

交通：港鐵銅鑼灣站E出口、港鐵天后站A2出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

年宵花市2023丨九龍區

【2】深水埗花墟公園

濕貨攤位數目：70個

交通：港鐵旺角東站D出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【3】深水埗長沙灣遊樂場

濕貨攤位數目：50個

交通：港鐵長沙灣站B出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【4】觀塘遊樂場

濕貨攤位數目：50個

交通：港鐵觀塘站D4出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【5】黃大仙摩士公園

濕貨攤位數目：76個

交通：港鐵樂富站A出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

年宵花市2023丨新界及離島區

【6】東涌達東路花園

濕貨攤位數目：10個

交通：港鐵東涌站A出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【7】荃灣沙咀道遊樂場

濕貨攤位數目：96個

交通：荃灣港鐵站A1出口、荃灣西港鐵站E2出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【8】大埔天后宮風水廣場

濕貨攤位數目：46個

交通：港鐵大埔墟站轉乘20A、20B、20C或20K小巴

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【9】西貢萬宜遊樂場

濕貨攤位數目：16個

交通：彩虹地鐵站C2出口轉乘1A或1M小巴

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【10】將軍澳寶康公園

濕貨攤位數目：54個

交通：港鐵寶琳站B2出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【11】沙田源禾遊樂場

濕貨攤位數目：49個

交通：港鐵沙田站轉乘60K小巴

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【12】元朗東頭工業區遊樂場

濕貨攤位數目：96個

交通：港鐵朗屏站F出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（年初一凌晨2時收市）

【13】葵青葵涌運動場

濕貨攤位數目：76個

交通：港鐵葵芳站E出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（1月16-18日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）

【14】北區石湖墟遊樂場

濕貨攤位數目：54個

交通：港鐵上水站A4出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（1月16-18日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）

【15】屯門天后廟廣場

濕貨攤位數目：40個

交通：港鐵屯門站A出口

開放時間：上午9時至凌晨12時（1月16-20日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）

如有任何查詢，可以致電食環署熱線2868 0000。

（全文完）