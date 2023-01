一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽

年宵花市2023|逛花市是不少人一年一度的指定活動,今年農曆年宵市場將於1月16日(年廿五)至22日(年初一)在全港15個地點開鑼,時間為早上9時至凌晨12時,場內只設濕貨區專售年花,不設乾貨及快餐區。想知各區有甚至花市好去?即看下文地點、開放時間、攤位數目及交通!

逛花市是不少人一年一度的指定活動(sandy_keung@IG)

年宵花市2023|食環署網頁實時顯示人流

今年全港最大型的花市是銅鑼灣維多利亞公園,設有175個攤檔,其次是荃灣沙咀道遊樂場和元朗東頭工業區遊樂場,各有96個攤位。食環署網頁會以紅、黃、綠燈形式,實時顯示15個花市的人流及輪候情況,方便大家進場。

年宵花市2023|3個花市設特別取票安排

銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園及荃灣沙咀道遊樂場會有特別安排,在入場人數增多時,食環署會啟動取票系統,大家可於現場取票或下載免費流動應用程式「THE GULU」遙距取票。收到通知後,在60分鐘內到達召集區即可進場。

THE GULU Google Play:<按此>

THE GULU App Store:<按此>

THE GULU App Gallery:<按此>

場內只設濕貨區專售年花(sandy_keung@IG)

目錄:

年宵花市2023丨港島區

【1】維多利亞公園

濕貨攤位數目:175個

交通:港鐵銅鑼灣站E出口、港鐵天后站A2出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

年宵花市2023丨九龍區

【2】深水埗花墟公園

濕貨攤位數目:70個

交通:港鐵旺角東站D出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【3】深水埗長沙灣遊樂場

濕貨攤位數目:50個

交通:港鐵長沙灣站B出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【4】觀塘遊樂場

濕貨攤位數目:50個

交通:港鐵觀塘站D4出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【5】黃大仙摩士公園

濕貨攤位數目:76個

交通:港鐵樂富站A出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

年宵花市2023丨新界及離島區

【6】東涌達東路花園

濕貨攤位數目:10個

交通:港鐵東涌站A出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【7】荃灣沙咀道遊樂場

濕貨攤位數目:96個

交通:荃灣港鐵站A1出口、荃灣西港鐵站E2出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【8】大埔天后宮風水廣場

濕貨攤位數目:46個

交通:港鐵大埔墟站轉乘20A、20B、20C或20K小巴

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【9】西貢萬宜遊樂場

濕貨攤位數目:16個

交通:彩虹地鐵站C2出口轉乘1A或1M小巴

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【10】將軍澳寶康公園

濕貨攤位數目:54個

交通:港鐵寶琳站B2出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【11】沙田源禾遊樂場

濕貨攤位數目:49個

交通:港鐵沙田站轉乘60K小巴

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【12】元朗東頭工業區遊樂場

濕貨攤位數目:96個

交通:港鐵朗屏站F出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(年初一凌晨2時收市)

【13】葵青葵涌運動場

濕貨攤位數目:76個

交通:港鐵葵芳站E出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(1月16-18日至晚上11時;年初一凌晨2時收市)

【14】北區石湖墟遊樂場

濕貨攤位數目:54個

交通:港鐵上水站A4出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(1月16-18日至晚上11時;年初一凌晨2時收市)

【15】屯門天后廟廣場

濕貨攤位數目:40個

交通:港鐵屯門站A出口

開放時間:上午9時至凌晨12時(1月16-20日至晚上11時;年初一凌晨2時收市)

如有任何查詢,可以致電食環署熱線2868 0000。

