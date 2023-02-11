日本免費Wi-Fi使用教學　5個簡易步驟　機場／酒店／交通工具／餐廳一開即可上網

去旅行最怕沒有網絡，無法使用地圖、上網搜尋資料！除了租借Wi-Fi蛋或買SIM卡，現時很多地方都有提供免費Wi-Fi。有日本電信公司推出自動連接免費Wi-Fi應用程式，只要下載App，並且註冊，便能自動連接日本全國的Wi-Fi熱點，不論在機場、鐵路列車及便利店等，都能使用，十分方便，即睇使用教學。

有日本電信公司推出自動連接免費Wi-Fi應用程式。（freepik）

由日本電信公司NTT集團旗下子公司推出的免費APP「Japan Wi-Fi auto-connect」，涵蓋日本全國Wi-Fi熱點，包括機場、電車、餐廳、酒店等。用戶只要下載「Japan Wi-Fi auto-connect」手機應用程式，並且進行註冊，便可以自動連接Wi-Fi熱點，而且當成功連上Wi-Fi時，亦會彈出視窗通知。另外，亦可以透過Wi-Fi熱點地圖查看附近哪裡可以上網。

「Japan Wi-Fi auto-connect」，涵蓋日本全國Wi-Fi熱點，包括機場、電車、餐廳、酒店等。（Japan Wi-Fi auto-connect）

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日本免費Wi-Fi App使用教學

使用方法十分簡單，即睇以下步驟：

1. 下載App

首先下載「Japan Wi-Fi auto-connect」手機應用程式。

iOS 版本：按此

Android 版本：按此

首先下載「Japan Wi-Fi auto-connect」手機應用程式。（App Store）

2. 註冊用戶

下載「Japan Wi-Fi auto-connect」後，進行用戶註冊。

注意：由於進行註冊時，必須連接網路，因此建議預先在網路穩定的通訊環境下進行註冊，以方便日後使用。

下載「Japan Wi-Fi auto-connect」後，進行用戶註冊。（Japan Wi-Fi auto-connect）

3. 開啟Wi-Fi設定

從裝置上的「設定」或「控制台」，開啟「Wi-Fi」設定。如果未有開啟Wi-Fi功能，將無法連接Wi-Fi。

從裝置上的「設定」或「控制台」，開啟「Wi-Fi」設定。（Japan Wi-Fi auto-connect）

4. 連接Wi-Fi

完成以上步驟後，當到達Wi-Fi熱點，透過裝置「設定」中的「Wi-Fi」，選擇想要連接的Wi-Fi。若看到Wi-Fi名稱下面標記為「Japan Wi-Fi Auto-connect」的，即是支援此應用程式的可使用Wi-Fi。

注意：只要連接過一次，下次便會自動連接該Wi-Fi。

透過裝置「設定」中的「Wi-Fi」，選擇想要連接的Wi-Fi。（Japan Wi-Fi auto-connect）

5. 成功連接Wi-Fi

連接Wi-Fi後，應用程式將自動進行免費Wi-Fi服務的認證。當成功連上網路後，便會收到手機通知。點擊該通知更能顯示出Wi-Fi熱點的相關網站。

3款日本SIM卡推介

雖然日本不少地方都有無線熱點，不過「穩陣起見」，很多人都會在出發前預先購買SIM卡。市面上有各式各樣的SIM卡，大部分為4天起跳，《有線生活》為大家精選了3款網上可買到的SIM卡，大家可以參考一下。

市面上有各式各樣的日本SIM卡，大部分為4天起跳。（freepik）

日本SIM卡｜1. Softbank 5天／8天網卡

網絡供應商：SoftBank

使用日數：5日／8日

數據量：每日1GB

價錢：$86／$133

Softbank網卡提供5日或8日上網。（kkday）

日本SIM卡｜2. 日本Docomo上網卡

網絡供應商：Docomo

使用日數：5日／8日／15日／30日

數據量：5GB／8GB／15GB／20GB

價錢：$85／$110／$180／$220

日本Docomo上網卡提供5日，甚至30日上網。（kkday）

日本SIM卡｜3. SAKURA TRAVEL SIM（羽田機場／成田機場領取）

網絡供應商：Sakura Mobile

使用日數：8日／16日／21日／31日

數據量：不限流量

價錢：$240／$360／$480／$540

SAKURA TRAVEL SIM需於羽田機場或成田機場領取。（klook）

（全文完）