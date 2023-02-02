新年隔夜菜翻熱食下場慘　一家3口痾嘔險腎衰竭　 醫生：叮1類食物出事

不少人都會將隔夜菜翻熱後再食，原來這樣可能會引致食物中毒，嚴重更會腎衰竭！有一家3口翻熱農曆新年時的剩菜食用，結果全家上吐下瀉，當中一名男子更痾嘔至嚴重脫水、無法排尿。主診醫生指出，他們食物中毒全因翻熱一種食物所致，更指持續腹瀉會加重腎臟負擔，長時間無法排尿，更可能會患上急性腎衰竭！

不少人都會將隔夜菜翻熱後再食，原來這樣可能會引致食物中毒。（Unsplash圖片）

進食剩菜後 痾嘔不止兼脫水

將每頓飯的剩菜留起，隔天翻熱後再食是不少家庭的習慣。綜合台灣媒體報道，當地有一家3口於大年初五（1月26日），將農曆新年期間剩下的海鮮羹翻熱並食用。結果全家在進食後都痾嘔不止，當中一名20多歲男子更出現嚴重脫水，導致無法排尿，硬撐到隔天醫生開門才求醫，並由醫生為他打點滴，才避免惡化成腎衰竭。

有一家3口將農曆新年期間剩下的海鮮羹翻熱並食用，結果全家在進食後都痾嘔不止。（istock圖片）

嚴重脫水可致腎衰竭

負責為他診治的小兒科診所院長施勝桓解釋，那一家3口因進食了已變質的隔夜菜，加上海鮮本身易變壞，導致患上急性腸胃炎。施醫生更指出，嚴重腹瀉會令全身出現脫水，加重腎臟負擔；嚴重脫水更會造成腎臟空轉併發腎衰竭。他提醒，腹瀉後12小時沒有排尿，就是警號，應盡快求醫。

嚴重腹瀉會令全身出現脫水，加重腎臟負擔。（istock圖片）

醫生：海鮮翻熱再吃易中毒

腎臟科醫生洪永祥曾在節目《健康2.0》中指出，「隔夜菜」是指放置超過8小時食物，若持續進食隔夜菜，容易導致食物中毒。為了健康，應直接倒掉剩菜。當我們煮沸食物，細菌就會被殺光，但當食物的溫度開始下降到低於攝氏50度，就會開始滋生細菌。特別是海鮮類含有豐富蛋白質，將它放進雪櫃冷凍後再取出翻熱食用，會容易造成急性腸胃炎。

海鮮類含有豐富蛋白質，將它放進雪櫃冷凍後再取出翻熱食用，會容易造成急性腸胃炎。（Unsplash圖片）

5類食物不宜隔夜翻熱

尚營坊營養師黃雅婷（Anna）曾接受《有線健康》訪問，指出有5類食物不宜隔夜加熱再食，否則有機會感染沙門氏菌、李斯特菌等。

醬油溏心蛋、溫泉蛋等半熟蛋 ，有機會有引致沙門氏菌感染

，有機會有引致沙門氏菌感染 魚生、壽司 、生海鮮、生醃海鮮 等，可致李斯特菌感染

等，可致李斯特菌感染 半生熟的牛扒、肉類 等

等 燒味、滷水豆腐、滷水鵝片、滷水蛋、滷水墨魚 等，這些食物已放在不當溫度一段時間，通常超過2小時，便會滋生大量細菌

等，這些食物已放在不當溫度一段時間，通常超過2小時，便會滋生大量細菌 冷盤前菜，同樣已放在不當溫度一段時間，易滋生大量細菌

半生熟的牛扒、肉類等不宜隔夜加熱再食（Unsplash圖片）

食用剩菜4大建議

此外，食安中心亦提出4大建議，以確保剩菜（包括熟菜）的食用安全：

只準備適量食物，減少剩菜的數量 剩菜應在烹煮後2小時內放入雪櫃貯存，並盡快食用 食用剩菜前，應徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度，並且不應重覆翻熱 如剩菜置於室溫超過4小時，便應丟棄，不宜食用

（全文完）