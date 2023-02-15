癌症｜免疫療法為膀胱癌治療效果加持　亦有助治療「三陰性乳癌」

癌症患者接受化療或電療時，可能要承受會引起不適的副作用。近年流行的「免疫療法」，則是借助人體免疫系統對抗癌細胞，副作用比化療少，其應用範圍和成果，近年越來越受重視。《有線健康》邀請臨床腫瘤科專科醫生李兆康，講解免疫療法應用於治療膀胱癌和乳癌的最新進展。

免疫療法對三陰性乳癌治療有莫大幫助

癌症的免疫療法（Immunotherapy），是於2016年引入本港，早期用於治療肺癌為主，近年已擴展至其他癌症，例如乳癌或膀胱癌。臨床腫瘤科專科醫生李兆康說，在治療乳癌方面，免疫療法通常會用於「三陰性乳癌」。「三陰性乳癌治療平均較難，過往一般只可用化療，但隨著新研究結果，我們知道若加入免疫療法，對於三陰性乳癌的病人有莫大的幫助。我們可以將免疫療法加上化療，用在手術前的治療上，透過這方法令病人的腫瘤進一步縮小，提升手術成功的機會。」李醫生說。

膀胱癌是香港常見癌症，只要及早發現，治癒率很高。（istock圖片）

免疫療法用於膀胱癌有新進展

至於免疫療法用於膀胱癌，則是近年較新的進展，醫生會和病人商議，完成化療療程之後，做一個持效治療（Maintenance therapy），即接受一年的免疫療法，以增加病人存活以及無惡化的時間。「過往未有持效治療的時候，膀胱癌病人很多時做完化療之後，經過兩至三個月，病情便會重新惡化，而加入免疫療法作為持效治療之後，病人無惡化的存活時間可大大延長，並可改善病人的生活質素。」李醫生表示。

免疫療法的基本原理，是借助病人本身的免疫系統，攻擊癌細胞，其中一大好處是副作用比化療少。而免疫療法為不少發現時已屬較後期，甚至已出現擴散的癌症，帶來控制腫瘤、延長壽命的機會，有小部分甚至能達至「完全緩解」（即檢測不到體內有癌細胞）。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康（資料圖片）

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