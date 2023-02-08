一線搜查｜天文台料情人節冷鋒到　氣溫一夜急跌9度　下周再凍過　有區僅11度

情人節冷鋒到｜近日本港天氣持續溫暖，不過下星期情況可能有變。天文台預測，一道冷鋒會在下星期一晚（13日）、星期二早上（14日）橫過廣東沿岸，屆時廣東沿岸將顯著轉涼，情人節當日市區最低氣溫為攝氏16度，與前一日相差9度。其後溫度將進一步下降，有一區更加只有11度。

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天文台指，一股偏東氣流會在未來兩、三日影響華南沿岸，該區有一兩陣雨及薄霧。受溫暖潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸有霧，下星期一（13日）當日氣溫介乎20度至25度，非常潮濕，相對濕度介乎80%至100%。

打鼓嶺得11度

不過，一道冷鋒預料在下星期一晚至星期二早上橫過廣東沿岸，屆時本港顯著轉涼，風勢較大。天文台預料，星期二情人節當天本港最低氣溫為16度，與前一日最高氣溫比較，相差9度，吹北至東北風4至5級，初中離岸間中6級。

下星期一本港非常潮濕，濕度高達100%（天文台網頁截圖）

下星期三（15日）最低氣溫進一步跌至14度。根據天文台自動分區天氣預報顯示，下星期三早上7時，新界地區如流浮山、上水、大埔等地區，只有12度，打鼓嶺更加只有11度。

下星期三上午7時各區氣溫預測：

打鼓嶺：11度

上水：12度

流浮山：12度

石崗：11度

大埔：12度

屯門：13度

青衣：14度

沙田：13度

西貢：13度

香港天文台：14度

將軍澳：13度

黃竹坑：14度

坪洲：13度

赤鱲角：14度

長洲：12度

橫瀾島：14度

下星期三上午本港分區氣溫只有11度。（天文台網頁截圖）

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