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一線搜查｜天文台料情人節冷鋒到　氣溫一夜急跌9度　下周再凍過　有區僅11度

  • PL
  • 2023年02月08日
一線搜查｜天文台料情人節冷鋒到　氣溫一夜急跌9度　下周再凍過　有區僅11度

情人節冷鋒到｜近日本港天氣持續溫暖，不過下星期情況可能有變。天文台預測，一道冷鋒會在下星期一晚（13日）、星期二早上（14日）橫過廣東沿岸，屆時廣東沿岸將顯著轉涼，情人節當日市區最低氣溫為攝氏16度，與前一日相差9度。其後溫度將進一步下降，有一區更加只有11度。

天文台料情人節冷鋒到　氣溫急降一夜跌9度　下周再凍過有區僅得11度
天文台預告，下周有冷鋒殺到。（[email protected] Bardash）

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天文台指，一股偏東氣流會在未來兩、三日影響華南沿岸，該區有一兩陣雨及薄霧。受溫暖潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸有霧，下星期一（13日）當日氣溫介乎20度至25度，非常潮濕，相對濕度介乎80%至100%。

天文台料情人節冷鋒到　氣溫急降一夜跌9度　下周再凍過有區僅得11度
天文台預料，情人節一夜跌9度。（[email protected] Balye）

打鼓嶺得11度

不過，一道冷鋒預料在下星期一晚至星期二早上橫過廣東沿岸，屆時本港顯著轉涼，風勢較大。天文台預料，星期二情人節當天本港最低氣溫為16度，與前一日最高氣溫比較，相差9度，吹北至東北風4至5級，初中離岸間中6級。

天文台料情人節冷鋒到　氣溫急降一夜跌9度　下周再凍過有區僅得11度
下星期一本港非常潮濕，濕度高達100%（天文台網頁截圖）

下星期三（15日）最低氣溫進一步跌至14度。根據天文台自動分區天氣預報顯示，下星期三早上7時，新界地區如流浮山、上水、大埔等地區，只有12度，打鼓嶺更加只有11度。

下星期三上午7時各區氣溫預測：

  • 打鼓嶺：11度
  • 上水：12度
  • 流浮山：12度
  • 石崗：11度
  • 大埔：12度
  • 屯門：13度
  • 青衣：14度
  • 沙田：13度
  • 西貢：13度
  • 香港天文台：14度
  • 將軍澳：13度
  • 黃竹坑：14度
  • 坪洲：13度
  • 赤鱲角：14度
  • 長洲：12度
  • 橫瀾島：14度
天文台料情人節冷鋒到　氣溫急降一夜跌9度　下周再凍過有區僅得11度
下星期三上午本港分區氣溫只有11度。（天文台網頁截圖）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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