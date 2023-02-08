一線搜查｜港媽遊迪士尼樂園　失貴價BB車　港媽憑線索認定是「偷車黨」所為

迪士尼樂園向來都是親子好去處，不過近日就發生一件不快事件。一名港媽在社交平台發文，指與兩名女兒到迪士尼樂園遊玩，在觀看表演前將兩輛價值共逾8,700港元的嬰兒車，放在園方的指定位置，怎料半小時後卻發現其中一輛被偷走，令其感到十分憤怒於是報警，同時提醒大家要小心財物。

一名港媽在社交平台發文，指在迪士尼樂園被偷貴價BB車。（我真係好鍾意迪士尼資訊分享群＠FB）

貴價BB車不翼而飛

一名香港媽媽在Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」中，以「入迪士尼的bb車真係真係真係要自己看管好！」為題發文，表示早前帶同兩名女兒前往迪士尼樂園遊玩，並於晚上7時觀看園內「魔法書房」表演，進場前將兩輛共價值逾$8,000的嬰兒車，停泊在鄰近入口的專泊區域。怎料半小時後，看完表演出來卻發現只剩下一輛嬰兒車，另一架則不翼而飛。

港媽指，看完表演後發現只剩下一輛嬰兒車，另一架則不翼而飛。（我真係好鍾意迪士尼資訊分享群＠FB）

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2架BB車原本固定在一起

港媽指出，由於兩輛嬰兒車原本是以專用連接器固定在一起，「換言之，如果發生以上情況，淨係拎一架，嗰個人要分別unlock兩個連接器先做到，絕對唔會係認錯自己車推走咗」。她亦表示，假若職員因要騰空位置而移動嬰兒車，亦不至於要將嬰兒車拆開，因此認為嬰兒車是被「偷車黨」偷走。港媽隨後向樂園職員報失，獲回應指「已叫保安同事搵，搵到就搵到，搵唔到就要尋求警方協助，因為佢哋雖然有Cam，但無權調動。」

港媽指出，由於兩輛嬰兒車原本是以專用連接器固定在一起。（我真係好鍾意迪士尼資訊分享群＠FB）

港媽報警 拒姑息偷車黨

同日晚上該名港媽決定報警處理，並且發文表示，「希望有同樣經歷的你，都唔好嫌麻煩，姑息呢班偷車黨」，又提醒大眾進園時亦要小心個人財物，「大家自己保護好自己財物，記得帶鎖」，同時希望迪士尼能針對嬰兒車失竊問題採取行動，「希望迪士尼可以做下嘢，制止一下呢啲偷竊事件」。

多名網民曾被偷BB車

不少網民都表示同類偷車事件屢見不鮮，甚至指出「魔法書房」更是偷車黑點，唯有自己小心保管個人財物，「魔法書房係失車黑點，上次我都係喺嗰度畀人偷咗架車」、「我上次都係睇魔法書房被人偷車，因為預到時間幾時出嚟，容易落手」、「靚車、貴車、牌子車一定一定要鎖！二手賣返出去都值千幾蚊」。

帖文一出，不少人表示同類偷車事件屢見不鮮。（freepik）

迪士尼：一向重視保障賓客的安全及財物

據迪士尼樂園網站顯示，樂園內可使用嬰兒車或兒童手推車，惟不能帶上遊樂設施，必須停泊在指定區域。而由於停泊區域無人看管，樂園建議停泊嬰兒車前，應先將車上所有貴重及個人物品拿走，若需存放個人物品，可租用寄存櫃。另外，樂園亦提供嬰兒車、嬰兒車鎖租用服務，每日租金分別為港幣$150及$50。

《一線搜查》就此向香港迪士尼樂園查詢，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）發言人回覆表示：「香港迪士尼一向重視保障賓客的安全及財物， 設有專業的保安團隊，維持度假區的治安和秩序。有需要時會與執法部門合作和溝通。賓客如有需要，可向演藝人員求助。」

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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