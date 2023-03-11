泰國曼谷半新酒店18間｜2分鐘到BTS站／30米無邊際泳池／親子別墅Villa／奢華浴缸

曼谷新酒店2023｜泰國曼谷向來是不少港人的旅遊熱點！疫情期間，曼谷都不斷有新酒店落成，他們的設計充滿時尚感，有些設有無邊泳池、純白裝修、綠洲設計，更有私人泳池的Pool Villa，令你在曼谷市中心都能有度假感覺，而且人均由131港元起，性價比超高！即看小編為你推介的18間新酒店！

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泰國曼谷向來是不少港人的旅遊熱點！ （圖片來源：Unsplash）

曼谷新酒店

目錄

2022

2021

2020

泰國曼谷2022新酒店 （圖片來源：booking.com）

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曼谷新酒店2023｜【1】曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）－清新盆栽設計

於2022年2月正式開幕營業，設計靈感來自門口的百年榕樹。酒店位於曼谷水門地區，從酒店步行5-10分鐘即可抵達曼谷機場快線的拉差巴羅站（Ratchaprarop），亦鄰近Observatory Point、彩虹雲霄拜約克摩天塔和彩虹二塔等景點。

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曼谷盆栽酒店 （圖片來源：booking.com）

曼谷盆栽酒店樓高四層，共17間客房。客房採用清新簡約的設計質感，每間客房設計各有特色，最大空間套房設置獨立浴缸與雙洗手台，另一款套房為配置小型書桌的雙工設計。設置樓中樓休憩空間，雖無配置健身房、餐廳等設施，卻提供交通便利和價格平實的4星級質感設計住宿。兩位成人入住，一晚只需$558起。

內部設計亦以榕樹為設計靈感 （圖片來源：booking.com）

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曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）

地址：275, 24-25 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

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有日語盆栽(ぼんさい)之意 （圖片來源：booking.com）

曼谷新酒店2023｜【2】曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）－邊浸浴邊觀賞市景

曼谷最新的4星級酒店，AIRA HOTEL將於2022年7月開業，提供無與倫比的泰式風格的氛圍。坐落在曼谷最著名的 SOIS SUKHUMVIT 11，鄰近BTS 娜娜站，中心使館購物商場（Central Embassy）、阿瑪林廣場百貨（Amarin Plaza）、MBK 購物中心亦近在咫尺。最優惠訂房價格，兩位成人入住只需$385一晚！加早餐只需$429一晚，性價比最高！

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曼谷最新的4星級酒店 （圖片來源：booking.com）

酒店內有許多設施可以幫助您放鬆和充電，例如房間內可觀賞市景的浸浴缸、92平方米長的戶外游泳池，及在全泰國擁最先進設備的酒店健身室內鍛煉身體。

可觀賞市景的浸浴缸 （圖片來源：booking.com）

92平方米長的戶外游泳池 （圖片來源：booking.com）

曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）

地址：14 Soi Sukhumvit 11, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok

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曼谷新酒店2023｜【3】曼谷Chi酒店（Chi Art Series Hotel Bangkok）－玩味特色酒店

相當有玩味及藝術感的4星級特色酒店！所有客房均有書桌、電熱水壺、迷你吧、保險箱、平面電視、戶外休息區以及附沖洗座的私人衛浴。每間客房都有寢具和毛巾。早上可以享用歐陸式或單點式早餐。旅客還可在酒店享受全套 Spa 服務。位置雖然與公共交通工具有一段距離，但酒店以特色取勝。

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4星級特色酒店 （圖片來源：booking.com）

房內充滿藝術感 （圖片來源：booking.com）

曼谷Chi酒店（Chi Art Series Hotel Bangkok）

地址：1033 Rimthangrotfaisaipaknam Road Klong Toey

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曼谷新酒店2023｜【4】曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）－住宅式酒店

COACH HOTEL是一間住宅式酒店，設計靈感來自歐洲。酒店位於著名的ASOKE路口，可輕鬆地前往曼谷的SKY空鐵車站或是地鐵車站，方便旅客探索曼谷這座城市。兩位成人入住$352起！酒店擁有91間客房，舒適且裝飾高雅。在探索這個熱情的城市後，可以在無邊泳池放鬆，或者是在酒吧來杯調酒，放鬆身心。

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設計靈感來自於歐洲（圖片來源：The Coach Hotel Sukhumvit FB）

可以在無邊泳池放鬆（圖片來源：The Coach Hotel Sukhumvit FB）

曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）

地址：14 SOI SUKHUMVIT 14, KLONGTOEY SUBDISTRICT, KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK

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曼谷新酒店2023｜【5】曼谷卡爾捷酒店（The Quartier Hotel Bangkok）－2分鐘到BTS站

曼谷卡爾捷酒店是一間位置優越與性價比高的酒店。從酒店步行4分鐘即達Terminal 21 購物中心，步行37分鐘到達是樂園Lumpini Park及中央百貨廣場。住宿距離公共交通站也不遠，與BTS阿索克站相隔 2分鐘路程。酒店內設有室外泳池，住客可以在室外泳池暢快玩水。兩位成人$223起入住一晚，適合商務或較少預算的旅遊人士入住！

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步行4分鐘即達Terminal 21 購物中心（圖片來源：booking.com）

客房陽光充足（圖片來源：booking.com）

客房簡潔撲實（圖片來源：booking.com）

曼谷卡爾捷酒店（The Quartier Hotel Bangkok）

地址：413 Soi Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Bangkok, Bangkok, 10110

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曼谷新酒店2023｜【6】515 Victory酒店－城市中的綠洲

泰國通胡慧沖都推介過的新酒店！位於BTS Victory Monument站隔鄰的515 Victory酒店。樓高5層，共有41間客房，特色是很有大自然氣息，內有種滿各式植物的庭園，亦有流水瀑布，有如城市中的綠洲。

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如城市中的綠洲（圖片來源：515 Victory FB）

分為3種房型，設計時尚兼帶點泰式元素，面積最小的也有約30平方米，而且價錢合理。雖然酒店規模不算大，但也設有天台泳池。

酒店有一個甜品地帶Sugar Rush，粉色環境十分夢幻。食客可以盡情品嘗各式甜點，精選甜品包括Roger推介的冬甩、鯛魚燒、柚子咖啡及正宗日本綠茶飲品等。

BTS Victory Monument站旁（圖片來源：515 Victory FB）

515 Victory酒店

地址：5, 15 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

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曼谷新酒店2023｜【7】曼谷大都會大廈標準酒店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）－座落於曼谷最高建築物之一

泰國曼谷The Standard品牌的亞洲旗艦店Bangkok Mahanakhon酒店！酒店落於曼谷大京都大廈(King Power Mahanakhon)中，曼谷大京都大廈樓高78層，是泰國指標性、最高建築物之一，位在曼谷沙吞（Sathorn）和是隆（Silom）間的中央商業金融區。

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泰國指標性、最高建築物之一（圖片來源：booking.com）

酒店鄰近莎拉當BTS高架火車站，交通方便！而酒店頂層餐廳設有整個曼谷海拔最高的一片露天空中沙灘，一望無際的城市美景令人感覺心曠神怡。適合喜歡奢華酒店享受的客人！

亞洲旗艦店Bangkok Mahanakhon酒店（圖片來源：booking.com）

適合喜歡奢華酒店享受的客人（圖片來源：booking.com）

曼谷大都會大廈標準酒店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）

地址：114 Naradhiwat Rajanagarindra Road, Silom, Bangrak

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曼谷新酒店2023｜【8】温德姆華美達廣場酒店（Ramada Plaza by Wyndham Sukhumvit 48）－CP值高

温德姆華美達廣場酒店距離Baan Sabai Onnut、Tree Massage and Spa和Pink Chili都不遠。兩位成人入住一晚由262港元起，人均131，CP值超高！各大酒店網店亦大力推薦此酒店！酒店周邊餐飲種類繁多，還設有室外泳池和健身室，對於喜歡健身的旅客來說是理想酒店！

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曼谷新開的酒店之一（圖片來源：booking.com）

喜歡健身的旅客來說是理想酒店（圖片來源：booking.com）

酒店佔盡地理之宜（圖片來源：booking.com）

温德姆華美達廣場酒店（Ramada Plaza by Wyndham Sukhumvit 48）

地址：1448 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road

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曼谷新酒店2023｜【9】阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）－15分鐘到達水門市場

酒店位於曼谷的叻猜拉披色。只需15分鐘車程便到達水門市場和中央世界購物中心，喜歡購物的人不要錯過！酒店房間寬敞，亦設有無邊泳遊池。如對住宿環境要求不是太高，以新酒店來說這裡是一個好選擇！

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位於曼谷的叻猜拉披色（圖片來源：booking.com）

設有無邊泳遊池（圖片來源：booking.com）

阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）

地址：VHFF+PR6, 88 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

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曼谷新酒店2023｜【10】FX 娜娜酒店（FX Hotel Nana, Bangkok）－經濟之選！

4星級FX 娜娜酒店在2022開業，到隆齊BTS高架鐵路站只需5分鐘，交通非常方便。 此外，奔集捷運站距離酒店僅有幾步之遙。 附近有很多活動，Rituals Spa、Insanity Nightclub和Karbelka Spa都在短距離內。酒店房間都是以簡潔為主；酒店有提供停車場，適合租車自駕人！兩位成人入住房價$272起，經濟之選！

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隆齊BTS高架鐵路站只需5分鐘（圖片來源：booking.com）

酒店房間都是以簡潔為主（圖片來源：booking.com）

FX 娜娜酒店（FX Hotel Nana, Bangkok）

地址：158/1 158/2 Sukhumvit 1 Alley, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110

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曼谷新酒店2023｜【11】The Quarter Phromphong by UHG－坐落在曼谷中心

The Quarter Phromphong By Uhg於2022年開業，酒店坐落在曼谷的中心，靠近Tops Supermarket。 酒店共有79間的客房。如喜歡到酒吧消遣，距離地鐵站 16 分鐘步行路程就有；酒店設施有游泳池、餐廳、健身室等等，兩位成人入住$268起，適合「酒鬼」入住！

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坐落在曼谷的中心（圖片來源：booking.com）

酒店共有79間的客房。（圖片來源：booking.com）

The Quarter Phromphong by UHG

地址：31 Soi Sukhumvit 31

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Away Bangkok Riverside Kene（圖片來源：booking.com）

曼谷新酒店2023｜【12】Away Bangkok Riverside Kene－客房直達泳池

Away Bangkok Riverside Kene於2021年開業，座落在湄南河畔。酒店提供Chill Room、Cool Room、家庭房等房型，部分客房更可直達酒店中間的游泳池，二人入住一晚由430港元起。酒店只有50間客房，酒店的游泳池、咖啡廳等均採用純白設計，加上對稱的幾何圖形，既簡約又時尚，非常適合打卡和度假！

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Away Bangkok Riverside Kene於2021年開業（圖片來源：booking.com）

酒店提供Chill Room、Cool Room、家庭房等房型（圖片來源：booking.com）

部分客房更可直達酒店中間的游泳池（圖片來源：booking.com）

Away Bangkok Riverside Kene

地址：1 Charoen Nakhon 35 Alley, Khwaeng Bang Lamphu Lang, Khlong San, Bangkok 10600

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PASSA Hotel（圖片來源：booking.com）

曼谷新酒店2023｜【13】PASSA Hotel－ 8歲或以下小童可免費同住

2021年開業的PASSA Hotel，附近有很多食肆商場，酒店提供高級雙人房、豪華房，高級房由716港元起；而豪華房設有浴缸，喜歡浸浴的話，只需920港元便可入住，所有房型都供8歲或以下小童可免費同住。雖然酒店只有68間客房，規模不大，設施方面設有無邊際泳池、健身室，絕對不普通！

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酒店提供高級雙人房、豪華房（圖片來源：booking.com）

所有房型都供8歲或以下小童可免費同住（圖片來源：booking.com）

豪華房設有浴缸（圖片來源：booking.com）

PASSA Hotel

地址：63 Soi Saladaeng, 2 Sala Daeng Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

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曼谷金普頓玫蘭酒店（圖片來源：booking.com）

曼谷新酒店2023｜【14】曼谷金普頓玫蘭酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok）－彷似一座綠洲

曼谷金普頓玫蘭酒店於2020年，屬於IHG洲際旗下酒店。整座酒店設計彷似一座綠洲，種滿植物。酒店提供雙人房、特大雙人套房、行政套房，房間均設有浴缸，部分房型附帶露台，一晚價錢由2,416港元起。此外，酒店設有無邊際泳池、高空花園酒吧、Spa等設施，加上綠洲般的設計，非常有度假的味道。

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屬於IHG洲際旗下酒店（圖片來源：booking.com）

部分房型附帶露台（圖片來源：booking.com）

酒店提供雙人房、特大雙人套房、行政套房（圖片來源：booking.com）

曼谷金普頓玫蘭酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok）

地址：78 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

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曼谷新浩凱賓斯基酒店（圖片來源：booking.com）

曼谷新酒店2023｜【15】曼谷新浩凱賓斯基酒店（Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok）－設有無邊際泳池

Sindhorn Kempinsk於2020年5月開業，鄰近複合式精品購物商場Velaa Sindhorn Village。酒店設有豪華雙人房、特級尊爵雙人房、行政套房，豪華雙人房一晚由2,622港元起。所有房間都非常寬敞，並備有浴缸、露台和小客廳。而設施方面，酒店提供無邊際泳池、10多款水療體驗，不管玩得多累，都可以在酒店好好充電！

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酒店設有豪華雙人房、特級尊爵雙人房、行政套房（圖片來源：booking.com）

所有房間都非常寬敞，並備有浴缸、露台（圖片來源：booking.com）

小客廳（圖片來源：booking.com）

酒店提供無邊際泳池（圖片來源：booking.com）

曼谷新浩凱賓斯基酒店（Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok）

地址：80 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

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Capella Bangkok（圖片來源：booking.com）

曼谷新酒店2023｜【16】Capella Bangkok－全曼谷唯一Pool Villa式酒店

Capella Bangkok於2020年開幕，屬於新加坡知名豪華度假酒店集團品牌Capella。這間酒店是曼谷唯一一間河畔Pool Villa式酒店，提供河景雙人房、套房及Villa別墅，房間最多可供3名成人，和2名未滿6歲的小童同時入住，每晚價錢由6,690港元起。酒店每間房都設有落地大玻璃和露台，可以觀賞到河景；而別墅更設私人按摩池和花園，非常適合度假！而酒店更為客人提供免費穿梭船、豪華轎車和貴賓快速通道等服務 。

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酒店每間房都設有落地大玻璃和露台（圖片來源：booking.com）

屬於新加坡知名豪華度假酒店集團品牌Capella（圖片來源：booking.com）

別墅更設私人按摩池和花園，非常適合度假！（圖片來源：booking.com）

Capella Bangkok

地址：300 2 Charoen Krung Rd, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120

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曼谷新酒店2023｜【17】ASAI Bangkok Chinatown－胡慧沖都推介

曼谷唐人街的ASAI Bangkok Chinatown於2020年開業，亦是胡慧沖推介過的新酒店！酒店位於曼谷市中心，走5分鐘便可以抵達龍蓮寺，地點絕佳！酒店以木質為設計主調，周圍環境感覺和諧溫暖。兩位成人入住$300起！情侶或兩小口去旅行放鬆，選擇這家酒店也不錯！

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曼谷唐人街的新酒店（圖片來源：booking.com）

酒店以木質為設計主調（圖片來源：booking.com）

ASAI Bangkok Chinatown

地址：531 Charoen Krung Rd, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai

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曼谷新酒店2023｜【18】曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）－30米長無邊際泳池

曼谷昭披耶河四季酒店於2020年開業，是曼谷河畔的五星級度假酒店選擇，地點位於曼谷昭披耶河畔與BTS沙潘塔克辛站附近。提供261間客房、37間套房與1間總統套房，房型劃分為園景與河景兩種，套房提供單臥室與雙臥室兩類。

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位於曼谷昭披耶河畔（圖片來源：Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷四季酒店設置粵式、義大利、法式等7間餐廳、酒吧與俱樂部，設置私人碼頭與遊船，可直達對岸ICONSIAM購物中心，也提供遊覽湄南河沿岸景點，配置30米長無邊際泳池與健身房，提供瑜伽、體能訓練等課程，亦有設置水療中心提供各種泰式水療護理服務。

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曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）

地址：300/1 Charoen Krung Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok

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提供261間客房（圖片來源：Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）

30米長無邊際泳池（圖片來源：Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）

（全文完）