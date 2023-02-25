脂肪肝隨時變肝癌　營養師教4招逆轉　多食蒜、洋蔥幫助肝排毒

脂肪肝｜肝臟檢查往往較容易被忽視，大部分肝病初期不一定會有明顯症狀，當有症狀時，你可能已經患上了肝癌，後果超可怕！有營養師表示，有種食物我們每天都接觸，卻是造成脂肪肝的常見元兇！脂肪肝雖無特效藥，但靠以下4招生活及飲食習慣，還是有機會可以逆轉脂肪肝。即看下文！

脂肪肝是一種常見的慢性病，人的肝臟本來就會囤積些許脂肪，但如果脂肪的重量占了肝臟的 5%~10%，就會形成脂肪肝。脂肪肝通常不會出現明顯的症狀，因而較容易被人忽視。最常見的病徵是患者後期經常會感到疲倦，或隱約感到腹痛。脂肪肝有機會導致肝臟發炎，長遠導致肝硬化及肝纖維化，最終更可能變成肝癌，風險絕對不容忽視。

台灣營養師何沂霖在Facebook表示，脂肪肝的形成原因有很多，包含藥物及疾病都有可能。不ㄧ定胖的人就有脂肪肝，也不是瘦的人就不會有脂肪肝，只是大部分腰圍、血壓、血糖、體脂超標、體重過重的人，患脂肪肝的機會都較大。雖然脂肪肝沒有任何特效藥，但可以藉由以下四招生活習慣及飲食調整，來逆轉脂肪肝。

營養師教四招生活習慣改善脂肪肝

1. 體重體脂超標者減重

非酒精性脂肪肝的成因與缺乏運動、進食過多熱量、糖分及脂肪有關。要改善脂肪肝，首先需要減重，減走脂肪。

2. 減少飲食中的糖份

精緻澱粉，如麵包、糕點、含糖飲料等都是高糖份的食物，會轉換成油脂堆積在肝臟。以水果取代正餐，以為相當健康，卻不知不覺攝取了過量的果糖，久而久之，累積過多就會形成脂肪肝。

3. 降低或避免酒精攝取

嗜酒、嗜甜及油膩食物等不良的飲食習慣都是養肥肝臟的因素。如果飲酒過量，酒精被人體吸收及分解後會促進三酸甘油脂的合成，容易積聚在肝臟，養成酒精性脂肪肝，而身體在代謝酒精時亦會影響肝臟分解及排走脂肪的速度。要改善脂肪肝，必須先降低或避免酒精的攝取。

4. 減少加工食品以及醬料

常見的罐頭、肉鬆、香腸、火腿等，甜辣醬、番茄醬等醬料也含有不少糖，這些糖分會直接經由肝臟儲存成脂肪肝。

四大飲食習慣踢走脂肪肝

1. 十字花科蔬菜

想保護肝臟，可以多吃蔬菜。西蘭花、椰菜、白蘿蔔等蔬菜含有蘿蔔硫素，可幫助肝臟代謝解毒，減少肝臟脂肪的堆積。

2. 含硫食物

大蒜、洋蔥也是含有硫化物質，能夠降低人體血脂，預防動脈硬化，提高肝臟排毒能力，幫助肝臟代謝。

3. Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸屬於人體必需氨基酸，讓肝臟纖維化的蛋白質減少，減少對肝臟的損害，且可以降低身體的發炎反應。飲食中可以選擇像是牛油果、核桃、三文魚、鯖魚等富含Omega-3的食物。

4. 攝取足夠水分

喝水有助身體代謝，減少毒素對肝臟的損害，補充體液，增強血液循環，促進新陳代謝，因此喝足夠的水可以對於肝臟代謝也有幫助，逆轉脂肪肝。

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