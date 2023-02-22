一線搜查｜筲箕灣山坡有人種菜養蜜蜂　街坊被螫傷　阿伯認賣蜂蜜：邊有針人啫

非法開墾｜筲箕灣明華大廈對面、鯉魚門渡假村下方一處山坡，有人非法開墾農地耕種，更有人養蜜蜂！免費電視77台節目《一線搜查》報道，有街坊曾被試過螫傷，承認養蜂的阿伯表示：「邊有針人啫，你唔搞佢邊會針人！」阿伯又承認養蜂是為了取蜂蜜出售。

山坡被開墾面積相當大，放置不了膠桶和膠盤。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

山坡多處有人修築成平台

《一線搜查》採訪隊去到筲箕灣現場了解，有街坊稱有關情況已有十年以上，也有住在附近的婆婆表示曾被蜜蜂螫傷。採訪隊登上山坡，發現多處有人為修築的平台，如梯田一級一級，面積相當大。而山坡上至少有7個蜂箱，也有人種菜和種木瓜樹。

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山坡上至少有7個蜂箱。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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阿伯承認養蜂

採訪隊找到被指是在山坡上養蜂的阿伯，他初時否認養蜂，最後承認已經在山坡上種菜和養蜂有7、8年，又表示：「好少（蜜蜂）咋嘛！ 」被問到有街坊被螫傷，他又說：「邊有針人啫，你唔搞佢邊會針人！」

阿伯承認有養蜂。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

蜂蜜賣200元一斤

被問到為何會養蜂，阿伯初時指「玩下」，後來承認蜂蜜平均一年有幾十斤收成，每斤可以賣到200元。他又強調自己只是佔用小面積山坡，其餘是屬於其他人。非法開墾山坡可以造成長期水土流失，雨季來臨時可能引發山泥傾瀉，後果不堪設想，有關筲箕灣山坡非法開墾報道，可於網上重溫《一線搜查》第167集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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