一線搜查｜茶果嶺海旁「黑色噴泉」影片瘋傳　網民：哥斯拉　土拓署證發生事故

近日，有網民於社交平台分享一段影片，片中所見，茶果嶺海旁一個地盤對出海面，不斷有黑色海水湧出，現場人士大呼：「個海爆喉喎！」影片引起網民熱議，紛紛留言指是「哥斯拉」、「深水海怪」等。土木工程拓展署回覆查詢時指，初步相信是隧道建造工程中出現泥水滲出造成，而工程團隊得知事故後，已經即時啟動風險管理應變措施。

有網民於社交平台分享一段影片。（FB群組＠大埔Tai Po）

影片引起網民熱議，有人留言指是「哥斯拉」、「深水海怪」等。（FB群組＠大埔Tai Po）

黑色噴泉影片瘋傳

近日，有網民於於Facebook群組「大埔TAI PO」一段影片，並問道：「其實發生咩事呢？」。片中所見，本港一個地盤對出海面，不斷有黑色水湧出，水勢時大時小，像噴泉表演一樣。

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片中所見，本港一個地盤對出海面，不斷有黑色水湧出。（FB群組＠大埔Tai Po）

水勢時大時小，像噴泉表演一樣。（FB群組＠大埔Tai Po）

目擊者：個海爆喉啊？

片中同時有2把男聲對話，其中一名男子緊張連問：「咩料啊？個海爆喉啊？個海爆喉啊？個海爆喉喎！」另一端的男子則回答：「唔知啊，唔知啊，睇緊睇緊！」男子再問：「係咪有鯨魚啊？」另一端的男子回覆道：「睇唔到啊，睇唔到啊」。影片末，該黑色噴泉「表演結束」，海面回復平靜。

影片末，該黑色噴泉「表演結束」，海面回復平靜。（FB群組＠大埔Tai Po）

土木工程署：隧道工程發生事故

土木工程拓展署回覆《有線生活》查詢時指，事發於2月18日早上，茶果嶺海旁對出約50米的海面，當時正在海床以下16米至30米進行「T2主幹路及茶果嶺隧道」的隧道建造工程。工程團隊已即時調查事件，初步相信片中的泥水，是從鑽挖機附近一個垂直已灌漿回填的早期地質探孔滲出，導致事故。

土木工程拓展署證實發生事故。（FB群組＠大埔Tai Po）

已啟動風險管理應變措施

署方表示，工程團隊得知事故，已即時啟動風險管理應變措施，包括安裝隔泥幕圍封有關範圍，以防止泥水擴散，並適當調控隧道鑽挖機，泥水滲出於短時間內已經停止，海面情況亦已於當天中午前回復正常，當局強調上述情況只對建造工序造成短暫影響，並不會影響隧道結構安全。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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