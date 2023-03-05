台南新酒店9大推介｜無邊際泳池／落地玻璃窗／ 6分鐘車站／最多18人住

台南新酒店2023｜台灣終於開關，相信大家都迫不及待要到台灣一轉。除了台北，台南作為度假勝地，同樣超值得一去！下文為大家整理了疫情期間，9間全新開業的台南新酒店，有無邊際泳池、270度環景高空酒吧、甚至可供18人入住！即看下文！

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台南新酒店｜1.福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）－高空無邊際泳池 遊艇碼頭欣賞安平水岸

福爾摩沙遊艇酒店是台灣唯一的遊艇碼頭酒店，於2022年6月開幕，位於安平老街、安平古堡、安平樹屋等台南景點附近，地理位置超方便！酒店共有237間客房及套房，8種房型可供選擇，最多6人入住。

酒店擁有專屬碼頭，住客可租借遊艇及預約遊艇餐飲服務，更設有台南首座超廣闊高空無邊際泳池、水上酒吧、水療SPA、大型兒童遊樂場等休閒體驗活動，設施超豐富，適合規劃台南親子旅遊時入住。

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大面的落地窗設計、採光充足。（Agoda圖片）

部分房型設有獨立客廳，空間感相當大。（Agoda圖片）

浴室寬敞，明亮乾淨。（Agoda圖片）

住客可租借遊艇及預約遊艇餐飲服務。（Agoda圖片）

台南新酒店9大推介｜無邊際泳池／超大采光落地窗／ 6分鐘到台南車站／可供18人入住

福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）

地址：70841台灣台南市安平區安平路988號

交通：離台南火車站約20分鐘車程

價格：HK$2324起／晚（人均HK$1162）

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台南新酒店｜2.安平森行旅（Mori Hotel） －臨海自然生態主題 超大采光落地窗 人氣打卡乾燥花牆

安平森行旅於2022年8月開始試營運，位於台南安平區，鄰近歷史悠久的安平古堡及安平港，距離安平老街僅30秒路程！酒店全棟共7層樓，42間客房，設有9種房型，可供4人入住。

酒店以「慢活之森」為設計概念，以代表森林的綠色作為酒店主色，每層樓都有不同自然色彩為主題，相當具設計感。大部分房型配合超大落地窗，采光超明亮，可直接在房間內欣賞河濱美景，探索台南之美。

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房間以不同自然色彩為主題，相當具設計感。（Agoda圖片）

樓中樓式的雙人房，分上下層空間，不僅擁有遼闊的窗景及自然柔和採光，也有各自活動空間。（Agoda圖片）

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大部分客房都設大面積落地玻璃窗，讓旅客能愜意地欣賞窗外風景。（森行旅Mori Hote＠FB）

陽台下方設有各國語言的招呼語，超有親切感。（森行旅Mori Hote＠FB）

一樓大廳有人氣打卡乾花牆讓旅客能拍照留念。（森行旅Mori Hote＠FB）

台南新酒店｜3.禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）－人氣打卡空中花園泳池 高級簡約雲石浴室 6分鐘到台南車站

禧榕軒大飯店於2022年7月開幕，步行6分鐘即可達台南火車站，附近美食林立，交通相當便利。酒店設計為日系簡約風，以百年大榕樹為名，以原木色彩為主調，給旅客一種愜意放鬆的氛圍！

酒店共有180間客房，11種房型可挑選，多可容納 6 位住客。每間房都擁有大面落地窗，能欣賞市景或園景，令人感到自在放鬆。酒店設有絕美的人氣唯美空中花園泳池及親子戲水池，絕對是不可錯過的度假勝地！

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有大面的落地玻璃窗，可欣賞戶外景色。（Agoda圖片）

高樓層花園泳池，可俯瞰市景，白天、夜晚都有不同的景色，也是拍照打卡景點。（Agoda圖片）

可以居高欣賞市景、享受游泳。（Agoda圖片）

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浴室空間寬敞，採光明亮。（Agoda圖片）

乾濕分離設計。（Agoda圖片）

台南新酒店9大推介｜無邊際泳池／超大采光落地窗／ 6分鐘到台南車站／可供18人入住

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）

地址：704003台灣台南市北區成功路28號

交通：台南車站步行約6分鐘

價格：HK$740起／晚（人均HK$370）

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台南新酒店｜4.台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）－270度環景高空晴空酒吧 24小時健身中心 兒童俱樂部

台南安平雅樂軒酒店於2022年1月開幕，位於億載金城公園對面，附近有很多餐廳，離安平老街、林默娘公園、德陽艦文化園區等安平景點很近，地理位置方便。酒店融入「音樂、科技、設計」三元素，以鮮豔色彩為主調，搭配各種幾何圖形，綸人活潑搶眼的青春氣息，設計感滿滿。

酒店共有115間客房，每間都是海景房型，有部分擁有兩面開窗的視野，躺在床上就可以欣賞到窗外景緻，超寫意。酒店設有270度環景高空晴空酒吧、24小時健身中心及兒童俱樂部等娛樂休閒設置，度假必去！

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部分房型擁有兩面開窗的視野，可以欣賞到公園海景及安平落日。（Agoda圖片）

房間寬鬆，採光超明亮。（Aloft Tainan Anping 台南安平雅樂軒酒店@FB）

部分房型設有客廳，更配備小型廚房。（Agoda圖片）

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在蛋形浴缸中邊泡澡邊賞夕陽就超治癒。（Agoda圖片）

設有24小時健身中心。（Agoda圖片）

270度環景高空晴空酒吧，可在安平夜色下小酌一番。（Agoda圖片）

W XYZ酒吧，可享受現場表演。（Agoda圖片）

設兒童天地，適合親子旅遊。（Agoda圖片）

福台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

地址：708003台灣台南市安平區光州路108號

交通：離台南火車站約16分鐘車程

價格：HK$957起／晚（人均HK$478.5）

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台南新酒店｜5.康橋慢旅（Kindness Day Hotel）－文青系風格 24小時免費雪糕飲品供應

康橋慢旅於2020年2月新開幕，距離國華街美食商圈只有1.3公里，酒店亦有提供免費自行車，前往各景點都相當便利。酒店以文青簡約輕工業的風格打造5種房型，最多可供4人住。另外，酒店附贈自助式中西式早餐及宵夜服務，更設有 24小時免費雪糕飲品供應，更設自助洗衣房，CP值超高！

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酒店房間寬敞舒適。（Agoda圖片）

5種房型，最多可供4人住。（Agoda圖片）

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酒店附贈自助式中西式早餐及宵夜服務。（Agoda圖片）

提供24小時免費自助雪糕飲品供應，入住期間都可以免費享用。（Agoda圖片）

康橋慢旅（Kindness Day Hotel）

地址： 700台灣台南市中西區民生路二段416號

交通：離台南火車站約8分鐘車程

價格：HK$441起／晚（人均HK$220.5）

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台南新酒店｜6.捷絲旅台南十鼓館（Just Sleep Tainan Ten-Drum）－輕工業風裝潢 唯美露天泳池 免費點心咖啡機

捷絲旅台南十鼓館於2021年6月開幕，鄰近奇美博物館、十鼓仁糖文化園區兩個台南人氣景點，附近還有台南三井Outlet，地理位置十分優越。酒店採用輕工業風的裝潢，共有10層，總計129間房間，分成8種房型供選擇，每個角落都能拍出個性美照！

部分房型具備小型客廳、景觀陽台，空間相當寬敞！酒店戶外規劃了Just Swim 露天溫水游泳池，在綠樹成蔭的環繞之下，很有渡假風情，成人池水深110cm、兒童戲水池深50cm，適合一家大小遊玩。值得一提的是，酒店一樓大廳旁邊附有簡單的餅乾、點心及咖啡機供房客免費取用。

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酒店採用輕工業風的裝潢。（Agoda圖片）

部分房型具備小型客廳、景觀陽台，空間相當寬敞。（Agoda圖片）

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戶外規劃了Just Swim 露天溫水游泳池，在綠樹成蔭的環繞之下，很有渡假風情。（Agoda圖片）

設公共空間，提供給旅人們有個舒適的休憩空間。（Agoda圖片）

捷絲旅台南十鼓館（Just Sleep Tainan）

地址： 717台灣台南市仁德區文華路二段300號

交通：「十鼓文化村站」下車步行約150公尺

價格：HK$407起／晚（人均HK$203.5）

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台南新酒店｜7.私所（Privacy）－韓系風民宿 超大浴缸打卡必備 150吋投影設備 可供6人入住

私所於2020開幕，是一間以韓系居家風格打造而成的超大民宿！民宿位在台南的市中心，十分方便。空間超寬闊，內有3張雙人床，可滿足2-6人的住宿需求，非常適合和家人或閨蜜一起住。

民宿採用採光極佳的韓式風格設計，配置超大網美打卡浴缸，超大投影幕機搭配劇院音響，免費提供Netflix觀看，讓人捨不得離開！

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民宿以韓系居家風格打造而成。（Agoda圖片）

採光極佳。（Agoda圖片）

可滿足2-6人的住宿需求。（Agoda圖片）

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設有小型自助咖啡機及小零食，相當貼心。（Agoda圖片）

超大浴缸可以泡澡放鬆，壁畫和植物擺設都盡顯裝潢設計心思。（Agoda圖片）

超大投影幕機搭配劇院音響，免費提供Netflix觀看。（Agoda圖片）

私所（Privacy）

地址：台南中西區大智街65號2樓

交通：離台南火車站約5分鐘車程

價格：HK$1526起／晚（人均HK$763）

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台南新酒店｜8.衡定理台南豪宅民宿 定言（HDL B&B Dinyen Branch）－日式塌塌米房型 、頂級檜木浴缸、小型廚房、可供18人入住

衡定理台南豪宅民宿（定言）於2022年2月開幕，鄰近安平老街、漁光島、安平觀夕平台等景點！民宿是台灣較少見的日式風格，一共有6樓，設榻榻米房型、頂級檜木浴池、蒸氣設備，給人一種日式浸浴體驗，相當享受。民宿設有廚房用具、洗烘衣機、麻將桌等，設備很齊全，包棟最多可入住18人，超適合大型聚會。

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房間空間超寬敞。（boonking.com）

民宿是台灣較少見的日式風格，設榻榻米房型。（Agoda圖片）

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頂級檜木浴池、蒸氣設備，給人一種日式浸浴體驗。（Agoda圖片）

衡定理台南豪宅民宿 定言（HDL B&B Dinyen Branch）

地址：708台灣台南市安平區世平路9號

交通：離台南火車站約15分鐘車程

價格：HK$5,635起／晚（人均HK$563.5）

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台南新酒店｜9.暖時逸旅（Somer Hotel）－復古暖色調文青風格 日式木作家具 鄰近台南熱門景點

暖時逸旅於2020年開幕，走路5分鐘內就是赤嵌樓跟國華街等熱鬧地段，地理位置非常便利。酒店共6種房型選擇，可供4人入住。酒店採用復古暖色調文青風格，搭配日式木作家具，房間擁有超大採光落地窗，讓人感到溫暖明亮。另外，酒店向住客無限量供應零食，亦設免費咖啡機，服務十分貼心。

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酒店採用復古暖色調文青風格。（Agoda圖片）

房間擁有超大採光落地窗，讓人感到溫暖明亮。（Agoda圖片）

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房間寬闊，供4人入住，（Agoda圖片）

浸浴時能欣掌街外景色。（Agoda圖片）

暖時逸旅（Somer Hotel）

地址：700台灣台南市中西區西門路二段386號

交通：西門路三段口下車步行100公尺

價格：HK$544起／晚（人均HK$272）

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（全文完）