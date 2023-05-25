滙控擬退出或精簡12個地區市場 集中拓展亞洲業務 出售加拿大業務或延至明年首季

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【有線新聞】滙控表示計劃退出或精簡12個市場的業務，集中拓展亞洲。又指必要時會放棄出售法國零售銀行業務，而出售加拿大業務交易，或推遲至明年首季才完成。

為回應股東批評未能顯著提升股本回報，滙控正部署退出或精簡12個地區業務，節省成本及資源，以專注發展亞洲業務、

財務總監艾橋智接受外電訪問時指，研究退出的地區業務規模都較小，無論「瘦身」或出售，都不會對集團營運帶來重大影響。滙控未來會將更多資源投放到亞洲業務，與之前定下的策略方向一致。

他指投資亞洲的工作進度一直在預期之內，目標在中國增聘2,000名財富管理人員，去年已有1,000人加盟，至於哪些市場會退出及進行的時間表，艾橋智並無透露。

但強調墨西哥並非今次檢視範圍，認為近年當地業務表現穩定，能配合美國、加拿大及墨西哥三地的貿易協定，而「中國+1」的戰略，亦支持墨西哥經濟增長、

不過資本回饋股東的計劃或有暗湧，收購滙控法國零售銀行業務的買家要重新考慮收購條款，導致交易延遲。艾橋智指會繼續與買家商討，但在必要時會放棄交易，以保護股東價值。

至於出售加拿大業務，滙控表示為確保交接順利，未必能在今年內出售，或要等明年首季才能完成，市場預期向股東派發特別息亦要推遲。