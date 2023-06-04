吸引家族辦公室來港 曾沛霖：背靠祖國有優勢 搶外資應望中東及東南亞

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【有線新聞】政府正積極推動本港發展財富管理業務，有家族辦公室打理人說近年社會事件及疫情封關，令部分外資對香港形象「打折扣」，但相信本港優勢依然是背靠祖國，可以吸引內地資金落戶。

本港準備全速發展家族辦公室，希望引入資金來港投資。有經營家族辦公室的曾氏家族董事長曾沛霖接受本台《財智．商傳》訪問時指，經歷過社會事件及疫情後，部分外資對香港形象大打折扣，但他相信本港優勢依然是背靠祖國，「香港現在的機會是國內，最接近最有機會是大灣區。深圳、廣州或北京來香港會容易過新加坡，文化及機會等比較接近，很自然大陸的有錢人或家族辦公室第一站多數會是香港。」

中美關係反覆，曾沛霖認為香港未來要搶外資，應該轉型至中東及東南亞。曾沛霖：「中東現時與國家的政策如此密切，其實這是一個機會，第二個機會是東南亞。現時整個亞洲GDP佔全世界三分一，但未來10、15年後，年輕人如在印尼、菲律賓、柬埔寨及泰國等（發展），她們的GDP可以達到（全球的）一半，所以大部分的生意、經濟都會在亞洲區。」

他說雖然新加坡近年積極吸引外來投資者，但內部同樣面對很多問題，香港沒有需要與新加坡比較太多。