MIRROR演唱會｜李啟言父母抵港探望　重案組紅館調查　跨部門周一首開會

【有線新聞】在演唱會被螢幕壓中的舞蹈員李啟言仍然危殆，他父母由加拿大返港探望，據了解他們曾與醫院三名部門主管會面。政府周一會首次召開跨部門會議，調查事故原因及是否有人疏忽失職。

李啟言「阿MO」的爸爸李盛林牧師，下午約1時半離開伊利沙伯醫院，政府安排小巴接送，有穿著保護衣人員跟隨。據了解他與太太早上11時，與醫院深切治療部、神經外科，以及專門治療脊椎的三名部門主管會面。

兩人是在早上近六時由多倫多抵港，大概20分鐘後坐七人車離開機場。據了解抵港第一站是到酒店做檢測，約9時半有陰性結果才到醫院，探望完阿MO就要回酒店檢疫。

至於案發現場紅館，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫和重案組探員下午到場調查，是否涉及專業疏忽或其他刑事責任。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫：「調查只是剛開始，所以暫時沒甚麼結果可告訴大家，不過大家放心，我們會進行仔細及多角度的全面調查，目的只有一個、希望還原真相。困難一定有，始終場館大，同事都要小心，舞台有很多零件或裝置，我們要小心一點。」他說暫時不會檢走現場證物，警方星期一會出席跨部門專責小組會議，文體旅局局長楊潤雄會督導調查，包括找出事故原因、涉事人士有否疏忽失職。

業界代表霍啟剛說，初步了解政府要七至八星期調查，他希望可以盡量縮短。