一線搜查｜柴灣私家車雙白線掉頭險撞的士　女司機不滿被拍片爆粗：影乜X嘢車？

網上流傳片段，一輛白色私家車於港島柴灣杏花邨懷疑違規駕駛，公然橫越雙白線掉頭，期間險與一輛後至的士碰撞。有途人拍片記錄了事發經過，被涉事女司機駛近大罵：「你影乜X嘢車？」事件引起網民熱議，「最大問題就係佢以為冇問題」、「人無恥，便無敵」。

一輛白色私家車公然橫越越過雙白線。(「車CAM特警」影片截圖）

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法例規定，汽車不得在雙白線掉頭。不過，近日有網民以「直擊 – 司機問途人自己到底發生了什麼事」為題，上載一段影片至Youtube頻道「車CAM特警」。片中可見，一輛白色私家車在柴灣杏花邨公共運輸交匯處一帶，公然橫越越過雙白線，掉頭駛向右方相反方向的行車線。

女司機發現其拍攝行為後大感不滿，主動將車慢駛往路邊並開窗。(「車CAM特警」影片截圖）

其後一輛的士從後方駛近，涉事女司機見狀，即向的士揮手示意，的士及時減速停下等候，兩車未有發生碰撞。有途人拍下違規駕駛全過程，女司機發現其拍攝行為後大感不滿，並將車慢駛往路邊並開窗，大罵：「你影乜X嘢車啊？」

涉事女司機大罵：「你影乜X嘢車啊？」(「車CAM特警」影片截圖）

網民：最大問題係佢以為自己冇問題

片段流出後引起網民瘋傳熱議，網民紛紛批評女司機惡人先告狀，建議向執法部門舉報相關行為，「最大問題就係佢以為冇問題，點解香港啲車牌咁容易考到」、「等收信上庭罰錢記分啫，返去等消息啦」、「行錯路都係架車行遠少少，用多少少時間，冇必要做出呢啲完全反常識行為，呢啲人將段片交去1823啦，要呢啲人知道乜嘢叫做道路安全」。

根據第374G章《道路交通（交通管制）規例》第11條，車輛司機須確保車輛或其任何部分不在連續雙白綫或附有虛綫的連續白綫或其任何部分之上，亦不駛越或橫過該綫或其任何部分。駕駛者若觸犯規定，除罰款懲罰外，並會被記3分。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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