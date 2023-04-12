一線搜查｜消費券4.16發放　10大優惠懶人包　購物最多減$420、超市送$350優惠券

一線搜查｜2023年消費券計劃將於4月16日（星期日），向合資格市民發放第一期$3,000或$1,500電子消費券，各大商家都紛紛推出消費券相關的新優惠！《有線生活》整合了百佳、惠康、一田、AEON、city’super、豐澤、實惠、萬寧、7-Eleven及Circle K推出的10大消費券優惠著數，當中購物最多送$420優惠，即睇下文了解！

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消費券4.16發放 無需重新登記

可領取全額$5,000的合資格人士首期將獲發$3,000，而領取$2,500消費券的合資格人士將獲發首期$1,500。已成功登記2022年消費券計劃的現有登記人，會在2023年4月16日收到手機短訊或應用程式推送通知，透過其已登記的支付工具帳戶直接獲發消費券，市民不用重新登記。👉🏻詳情

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10大商戶優惠懶人包

消費券優惠｜【1】百佳

【門市買禮券 最多送$350現金優惠券】

百佳推出現金優惠券回贈，即日起至4月21日於全線百佳門市買$50百佳禮券滿指定金額，可享以下優惠：

買滿$1,000，送總值$200現金優惠券

（2張$50百佳門市現金優惠券、1張$50 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券）

（2張$50百佳門市現金優惠券、1張$50 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券） 買滿$2,000，送總值$350現金優惠券

（4張$50現金百佳門市現金優惠券、1張$100 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券）

【詳情】

各大商家都紛紛推出消費券優惠吸引市民光顧，包括百佳。（官方圖片）

消費券優惠｜【2】惠康

【買現金券 送$80獎賞 多買多送】

惠康超市推出快閃限時優惠，買購物現金券即可享獎賞，而且全部禮券不設最低消費要求，多買多送！由即日起至4月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈：

惠康超市推出快閃限時優惠，買購物現金券即可享獎賞。（官方圖片）

消費券優惠｜【3】一田

【買禮券 送$110超市優惠券】

一田超市推出優惠券回贈，即日起至5月14日，用指定電子付款方式，包括Alipay HK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go、Wechat Pay及八達通，憑單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品即享優惠券回贈：

各大商家都紛紛推出消費券優惠吸引市民光顧，包括一田。（官方圖片）

消費券優惠｜【4】AEON

【網店：滿$600最高減$400、滿$1,000再送$100電子優惠券】

AEON配合消費券計劃，推出網店購物優惠，多款電器、家品、廚具、食品以優惠價格發售，於AEON網店購物滿指定金額即可享折扣優惠，以及電子優惠券回贈：

買滿$600，即減$50 [優惠碼:CVS600]

買滿$1,000，即減$100 [優惠碼:CVS1000]

買滿$2,000，即減$250 [優惠碼:CVS2000]

買滿$3,000，即減$400 [優惠碼:CVS3000]

消費滿$1,000或以上，再送$100電子優惠券

以上優惠碼不能同時使用。額外送的$100電子優惠券會於完成訂單後，7個工作天內電郵發送至合資格顧客所登記的電郵地址，$100電子優惠券可於下一訂單消費滿$600時使用。【詳情】

各大商家都紛紛推出消費券優惠吸引市民光顧，包括AEON。（官方圖片）

消費券優惠｜【5】city’super

【買禮券 送$100電子禮券 多買多送】

city’super推出「消費券加碼賞」，即日起至4月30日用4大支付工具，包括Alipay HK、八達通、Tap&Go及Wechat Pay，購買$1,000 city’super購物禮券，即可獲$100電子禮券，多買多送，獎賞高達$500。【詳情】

city’super推出「消費券加碼賞」。（官方圖片）

消費券優惠｜【6】豐澤

【精選家電低至1折】

電器優惠方面，豐澤電器推出「全城撳價最低1折」，即4月10日起，一連5日每日會於豐澤Facebook 推出3款人氣產品進行「撳價」,當帖文達到指定讚好數量時，便可於「豐澤抵得祭」期間，解鎖精選產品予客人抽籤購買。精選產品包括DYSON風筒、JABRA耳機、嬰兒蒸煮攪拌輔食機等。【詳情】

電器優惠方面，豐澤電器推出「全城撳價最低1折」（官方圖片）

【消費券月份額外優惠】

另外豐澤亦因應消費券月份，推出三星Samsung產品的額外優惠。即日起至4月30日，購買Samsung精選手機、智能手錶、無線耳機可享現有禮遇，更有額外優惠。

豐澤推出消費券月份三星Samsung產品額外優惠。（官方圖片）

消費券優惠｜【7】實惠

【買滿$3,000可享即減優惠】

實惠推出「消費券震撼賞」，全場傢俬即減高達$1,200，指定家品系列折上折，全線寢室產品額外85折，全線家居清潔產品額外9折，全線寵物食品9折，買滿$3,000可享即減優惠，減價貨品亦適用。另外亦有落訂鎖定優惠，可先落訂，待收到消費券時再找尾數。【詳情】

實惠推出「消費券震撼賞」，全場傢俬即減高達$1,200。（官方圖片）

消費券優惠｜【8】萬寧

【買禮券 最多送$200】

萬寧推出「消費券輪住賞」限時優惠，由4月17日至4月30日於萬寧分店購買萬寧禮券滿指定金額，可享額外禮券回贈：

買滿$1,000送$50

買滿$2,000送$100

買滿$3,000送$200

請注意只適用於萬寧門市分店，優惠視乎各分店的禮券供應數量而定，以店舖為準，數量有限，售完或送完即止。禮券可使用任何支付工具購買，有效期為最少一年或以上。

各大商家都紛紛推出消費券優惠吸引市民光顧，包括萬寧。（官方圖片）

【購物即減最多$420】

另外，於萬寧門市分店及萬寧網店使用指定電子支付，合共可享高達$420的即時折扣優惠，詳情如下：

萬寧門市分店適用

電子支付工具包括八達通、Alipay HK、Wechat Pay、PayMe、BoC Pay，於門市購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通、Alipay HK、Wechat Pay）或於收銀處告知職員需要使用優惠（適用於PayMe、BoC Pay），即可享優惠，優惠券只限使用一次。

4月16日至4月30日：買滿$998，即時扣減$148

4月16日至5月31日：買滿$298，即時扣減$28

4月16日至7月15日：買滿$398，即時扣減$48，買滿$698，即時扣減$98

萬寧網店

電子支付工具包括八達通、Alipay HK、Wechat Pay、PayMe，請注意優惠券只限使用一次。

4月16日至5月31日：買滿$808，即時扣減$98

於萬寧門市分店及萬寧網店使用指定電子支付，合共可享高達$420的即時折扣優惠。（官方圖片）

消費券優惠｜【9】7-Eleven

【買$300送$30】

7-Eleven便利店配合消費券計劃推出「7仔買住賞」，由即日起至6月30日於全港7-Eleven分店購買現金券即可享額外回贈：

買滿$300現金券（一套10張$30現金券），即送$30現金券一張

$300現金券有效期至2023年10月31日

贈送的$30現金券有效期至2023年7月31日

可使用任何支付工具購買，贈送的$30現金券不設消費額，可以即時使用。現金券不適用於購買香煙及服務項目，數量有限，售完或送完即止。【詳情】

7-Eleven便利店配合消費券計劃推出「7仔買住賞」。（官方圖片）

消費券優惠｜【10】Circle K

【於OK便利店領取消費券送$20現金券】

只要在4月16日至4月22日期間於Circle K（OK便利店）內，以八達通領取第一期的$3,000消費券，便可獲贈1套4張的OK現金券，總值$20。每張八達通只限換取一次現金券，現金券使用限期為5月15日前。消費滿$20時可便使用現金券，每次只限使用一張，不可與其他優惠同時使用。【詳情】

$5現金券適用產品：

優惠券1：包裝飲品或酒精類產品

優惠券2：雪糕/鮮奶/鮮豆漿/乳酪類產品

優惠券3：零食類產品

優惠券4：Circle K 微波爐冷藏飯盒/雞翼/雞脾/點心/涼拌小食

請注意如果領取者為「OK齊齊印」會員，系統會將4張$5電子現金券自動存入會員的應用程式戶口，而非會員則自動列印4張$5現金券於收據。

在指定期間於Circle K以八達通領取第一期的$3,000消費券，便可獲贈1套4張的OK現金券，總值$20。（官方圖片）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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