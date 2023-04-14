減肥｜早餐麥皮原來超錯！腰只愈吃愈粗　營養師點名8種食品易令脂肪囤積

水桶腰｜腰部贅肉，相信是不少女生的共同煩惱。近日有營養學家發文表示，我們日常有幾種常見食物特別容易讓脂肪在腰腹部積聚，導致腰間變粗，其中大家一直以為的健康食品麥皮，原來是粗腰元兇，另有一種大家經常吃的早餐食品，亦是「脂肪囤積怪獸」。要減走水桶腰，以下8種致腰粗食物必須戒掉！

腰部贅肉難減，相信是不少女生的共同煩惱（freepik）

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營養學家Charlene Wong在Instagram分享表示，有8大「容易使腰粗食物」容易讓脂肪積聚在腰部，當中有些食物可能每天都會接觸！想告別水桶腰，露出小蠻腰，必須戒口。

腰粗食物｜1.啤酒

啤酒屬於高熱量飲品，而且酒精含量越高，熱量就越高。人體攝取酒精後，身體會優先分解酒精，隨後在分解脂肪，影響體內脂肪的燃燒，導致脂肪容易積聚在腰部，增加體重。另外，啤酒會讓身體在短時間内增加食慾，不少人飲用啤酒時都會配搭一些小食食用，更容易在不知不覺間攝入更多熱量。

酒精含量越高，熱量就越高（freepik）

腰粗食物｜2.麵食湯底

湯麵、火鍋的湯底當中的鈉含量較高，容易導致體內水分滯留、影響體液平衡，除了容易水腫，更會導致脂肪在腰間囤積，漸漸變成水桶腰！喜歡邊吃麵邊喝湯的大家，必須戒掉這個習慣！

腰粗食物｜3.白麵包

相信不少人都是麵包控，甚至每日都會進食麵包當正餐。但白麵包屬於精緻澱粉，絕對是減脂期間應該少碰的食物。白麵包當中的小麥原材料經過磨碎和提煉後，會剩下糖分較高的胚芽，容易令人體胰島素水平上升，變成脂肪並囤積於肚腩位置。另外，白麵包的鈉含量較高，如果長期攝取過量，容易導致腰圍逐漸增加。

白麵包屬於精緻澱粉，絕對是減脂期間應該少碰的食物（freepik）

腰粗食物｜4.即食燕麥片

即食燕麥片相信是不少人的早餐首選，不少即食燕麥片聲稱成份健康，看似無油、無糖，負擔少，有助減肥，然而事實上，它在製作過程中添加了不少的鈉，甚至為了增加風味，添加不少糖與合成香料。長期進食，會促使身體水份滯留，影響體液平衡，脂肪全部堆積在腰腹部！

腰粗食物｜5.珍珠奶茶

論腰粗食物，不少女生最愛的珍珠奶茶必然榜上有名！當中含有大量添加糖，例如人工糖、奶精、珍珠等，人體吸收後，需要在體內依靠酵素去進行分解，然而人體酵素分解這些成分的速度相對緩慢，所以容易造成腹部脂肪的囤積。

珍珠奶茶含有大量添加糖（freepik）

腰粗食物｜6.忌廉蛋糕

很多女生都喜歡吃甜品，然而忌廉蛋糕當中的升糖指數較高，進食後，會令血糖急速上升、分泌大量胰島素，從而容易增加脂肪生成。而且其脂肪和糖分含量高，容易令脂肪囤積在腰間，令腰圍變粗。

忌廉蛋糕當中的升糖指數較高（freepik）

腰粗食物｜7.沙冰

踏入夏天，雪條、沙冰等冰凍食品雖然消暑，但也是小蠻腰敵人。冰凍食品容易影響體內血液運行和代謝，導致腹部和下半身變得浮腫肥胖，要減走腰部脂肪，還是可免則免！

腰粗食物｜8.碳酸飲品

不少人進食時都會配以一罐汽水，但汽水、氣泡飲品等碳酸類產品，含有大量二氧化碳和磷酸，會抑制腸道益菌生長及存活、影響腸道蠕動，容易造成便秘並影響腹部線條！要擁有小蠻腰，真的要戒掉碳酸飲品。

（全文完）