一線搜查｜港男家石屎牆穿窿跌出白蟻屍　 為何噴殺蟲水超錯？專家拆解｜附3招防白蟻入屋

白蟻｜雨季來臨，天氣潮濕，又是白蟻出沒高峰期。有港男近日在社交平台發文表示，家中石屎牆身出現小窿，裡面能看到裏面有蟲蠕動，刮開表面水泥後，更掉出蟲屍。有滅蟲專家提醒，如果發現家居環境出現白蟻，切忌噴殺蟲水，想知原因？即看下文詳情。

家中石屎牆身出現小窿，能看到裏面有蟲蠕動（香港滅蟲關注組＠fb）

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有網民日前於Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文指，「房間的石屎牆穿了一個孔」，甚至可窺視到裡面有蟲蠕動。照片可見，網民家中石屎牆身被侵蝕，一大片牆被白蟻蛀蝕。事主指，石屎牆身表面有些泥，刮開表面水泥後，掉出數隻蟲屍，讓他不禁苦惱「是否白蟻？我還噴了一點殺蟲水，應該唔可以噴？」、「該如何處理？」

網民建議：成支殺蟲水打入去

對於牆上懷疑被白蟻蛀穿的孔洞，有網民建議，可以直接用各種填充物堵塞，「用膠水封」、「用補牆灰填」，封鎖蟻窿；亦有人建議「成支殺蟲水打入去」。

牆身內如已出現白蟻蟲患，單純將孔洞堵塞只治標不治本（freepik）

專家：裏面可能藏有數千至數十萬隻

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《有線生活》訪問時指，事主住所的石屎牆身出現小窿，好大機會是被白蟻侵蝕。他表示，白蟻會分泌蟻酸，有能力將石屎溶解並搬運，導致牆身被快速蛀穿。他解釋，一旦白蟻出現，大家肉眼所見到的只屬冰山一角，牆身內蟻患問題應比表面嚴重得多，裏面可能藏有數千至數十萬隻白蟻。

發現白蟻要如何進行處理？

鄭國鏗指，不少人會因為家裡出現白蟻就開始大噴殺蟲劑，然而只會令蟻患惡化。他表示，白蟻出現的地方，例如門框、牆身、地板裏，暗藏四通八達的隧道，裏面可能藏有數千至數十萬隻白蟻，噴灑殺蟲劑，只能殺死表面能被看到的白蟻，而裡面的白蟻則會四散至其他地方，擴大了白蟻棲息的領地。

鄭國鏗強調，白蟻蟲患較難靠自己解決，誤信偏方只會令問題隨時加劇。要徹底消滅家中白蟻，應聯絡專業滅蟲公司處理，找出巢穴，從源頭解決問題。

要徹底消滅家中白蟻，應聯絡專業滅蟲公司處理（「觀林蟲害」提供圖片）

裏面可能藏有數千至數十萬隻白蟻（「觀林蟲害」提供圖片）

白蟻出現的地方，例如門框、牆身、地板裏，暗藏四通八達的隧道（「觀林蟲害」提供圖片）

專家教3招防飛蟻入屋

飛蟻，又名大水蟻，是指翅膀未脫落前的白蟻。在潮濕天氣下，飛蟻會傾巢而出，入屋脫去翅膀，變成白蟻，進行產卵繁殖。要避免白蟻在家中棲息繁殖，就需先預防飛蟻飛入屋。

防飛蟻入屋｜1. 安裝蚊網

鄭國鏗表示，要預防飛蟻透過窗戶飛入屋，可以安裝網孔較小的蚊網，洞口約1毫米乘1毫米，必須完整無缺。

防飛蟻入屋｜2. 關窗

如家中無法安裝蚊網，或擔心安裝後仍然有飛蟻飛入屋，關窗是最有效方法。

防飛蟻入屋｜2. 關窗簾

鄭國鏗指，飛蟻有趨光習性，牠們會被有光的地方吸引，家中的燈都會引來飛蟻，要預防飛蟻飛入屋，可以關窗簾。

（全文完）

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