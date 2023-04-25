一線搜查｜開心香港頭炮！4.29全港戲院票價$30　IMAX都睇得｜附售票安排、戲院購票連結

全港戲院日｜政府星期一（24日）宣佈推出「開心香港」，活動並於本周六（29日）以「全港戲院日2023」打頭陣。「全港戲院日2023」適用於全港商業戲院，票價劃一港幣$30，就連IMAX都一樣睇得。《有線生活》為大家整理開心香港「全港戲院日2023」參與戲院名單、售票安排、各大戲院購票連結等資訊，即看下文了解！

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開心香港活動今周六（29日）正式開鑼，以「全港戲院日2023」打頭陣，適用於全港商業戲院，票價劃一港幣$30。

全港戲院日2023｜全港戲院票價劃一$30

「全港戲院日2023」於2023年4月29日（星期六）舉行，全港61間商業戲院參與，票價劃一$30，市民可以用優惠價$30入場睇戲，包括4DX及IMAX 等格式播放的電影，亦同樣適用！

全港戲院日2023｜全港戲院票價劃一$30（高先電影院網站截圖）

參與戲院包括ACX [email protected]北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線、新光戲院。

「全港戲院日2023」於4月29日（星期六）舉行，全港61間商業戲院參與，票價劃一港幣$30。（香港戲院商會）

香港戲院商會表示，當日（29日）票價劃一$30（包場及特備節目除外），首場長者及長者早場優惠低於$30將維持不變，當日將不設長者、小童及學生優惠。留意其餘所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。

全港戲院日2023活動當日票價劃一港幣$30，包場及特備節目除外。（嘉禾院線）

全港戲院日2023｜開賣時間、售票安排

2023年4月27日（星期四）早上11時後，參與活動的戲院，其院線票房及網上售票網頁均會開始發售優惠戲飛，在戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲飛，網上購票則依各院線的購票限制為準。經網上購票的人士需留意，網上售票網頁有可能會收取手續費。

全港戲院日2023｜在戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲飛。（百老匯院線）

全港戲院日2023｜各大戲院購票連結

全港戲院日2023｜各大戲院購票連結（百老匯院線）

開心香港｜其他活動一覽

政府星期一（24日）舉行記者會宣佈推出「開心香港」，舉辦一系列主要活動，包括港九新界大型美食市集、海洋公園「Chill All Night」、夏日海陸嘉年華「Harbour Chill Carnival」、賽馬會青少年足球精英匯。

開心香港｜港九新界大型美食市集

活動日期及地點：4月29日、30日（灣仔會展）；5月6日、7日（沙田大會堂廣場及沙田公園）；6月3日、4日（觀塘海濱公園VESSEL發現號）

收費：免費入場

門票派發安排：灣仔會展門票星期三（26日）起在18區民政諮詢中心免費派發，預計每人最多可領取2張，派完即止；另外兩個市集則不需門票入場。

開心香港｜海洋公園「Chill All Night」

活動地點：海洋公園下園區

活動日期：6月3日、10日、17日、24日（星期六）

活動時間：晚上6時30分至9時正

活動詳情：每晚招待約5,000名訪客免費入場。活動包含多媒體光影匯演和現場娛樂表演。

開心香港｜海洋公園「Chill All Night」於6月3日、10日、17日、24日舉行。（香港海洋公園）

開心香港｜賽馬會青少年足球精英匯

活動日期：8月9日、12日

活動地點：旺角大球場

活動詳情：曼聯U16青年隊將訪港，參與為期一星期的文化及足球交流活動，並與本港年青足球精英進行兩場友誼比賽。

開心香港｜夏日海陸嘉年華「Harbour Chill Carnival」

活動地點：灣仔臨時海濱花園和水上運動及康樂主題區

活動日期：7月8日、9日、15日、16日、22日、23日、29日、30日、8月5日、6日（星期六及日）

活動時間：晚上6時至11時正

活動詳情：以維港為舞台的大型海陸嘉年華，全球不同地方的表演團體呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等精彩演出，亦會上演全新燈光匯演，讓市民和旅客在欣賞維港景致的同時享受嶄新體驗。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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