一線搜查｜寶琳茵怡花園有「屎水狂徒」　專挑外賣電單車下手　車手：至少7、8單

免費電視77台《一線搜查》報道，位於將軍澳寶琳港鐵站附近的茵怡花園，最近有「屎水狂徒」出沒，專針對外賣電單車「淋屎水」，有車手透露近期已發生至少7、8宗同類事件。採訪隊在現場拍攝期間，便遇到一位車手中招報警求助，即睇下文！

茵怡花園有屎水狂徒出沒，主持黃愷怡到場訪問了數位外賣車手。（開電視節目《一線搜查》截圖）

屎水狂徒動機不明

採訪隊在茵怡花園訪問了多位車手，他們都異口同聲表示，知道最近該處有人專向外賣電單車淋屎水，有車手表示：「我身邊就有5、6個（中招），有人選擇唔報警走咗，有人就報警，依家都唔知點搞。」有車手懷疑狂徒「睇唔到過眼」電單車「停得耐」，但亦有車手持反對意見：「應該唔會，你見都唔算好多車……同埋我哋唔係長期擺，我哋擺幾分鐘之嘛，同埋都係居民要（外賣），我哋先嚟啫。」

有車手座駕「慘遭毒手」報警求助，並要用清潔用品洗車。（開電視節目《一線搜查》截圖）

懷疑從高處出手

《一線搜查》採訪隊在茵怡花園現場了解，發現有多處地方仍有糞水痕跡，似乎未被徹底清潔。而狂徒落手的位置估計是行人天橋，從高掉下「屎水彈」，該處附近正是茵怡花園管理處。

狂徒懷疑是從高處向電單車掉「屎水彈」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

中招車手：驚咗去嗰度

有不願上鏡的中招車手表示，曾向茵怡花園管理處職員和保安投訴事件，但對方表示「睇唔到，亦唔知道」。他又稱，現時「個個都驚佢嗰度，盡量唔揸電單車送去嗰邊」。

租客破壞王

除了寶琳茵怡花園有「屎水狂徒」出沒，《一線搜查》還跟進了一個租霸事件。業主黃先生最近成功收回一個之前租給美容院的單位，然而打開門後的場景可說觸目驚心，多處牆身被打穿，櫃、椅、地板、洗手間，幾乎無一完整，黃先生形容有如置身伊拉克、烏克蘭戰場。原來自去年1月政府因應疫情要求美容院停業後，該美容院便直拖欠租金，令黃先生飽受困擾，究竟追租期間發生甚麼事？即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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常見問題

問：為何狂徒專向外賣電單車淋屎水？

答：有車手估計狂徒可能不滿電單車停泊… 👉🏻 詳情按此

問：電單車被淋屎水車手如何處理？

答：有人會報警… 👉🏻 詳情按此

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