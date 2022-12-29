一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？

新冠快測陽性申報｜近月新冠肺炎疫情反覆不定，政府現時提供快速測試陽性登記平台，供不幸「中招」的市民於網上呈報病況。隨著疫苗通行證及檢疫令取消，最新的申報方法是甚麼？當中又有哪些細節需要注意？即看下文7大須知。

更多抗疫實用資料：

新冠快測陽性須知1｜平台只供快測陽性人士登記

平台只供快測呈陽性的市民作登記，如果你是核酸檢測呈陽性，就不需要在此平台申報。

2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統 ：https://www.chp.gov.hk/ratp/#

快測陽性申報平台。（網上截圖）

新冠快測陽性須知2｜保留快測棒資料提交

快測確診人士在平台申報時，需提交個人資料，並拍下快測棒圖片給政府人員參考。所需資料包括：

個人資料

快速抗原測試陽性結果日期

病徵

隔離方式

快測陽性申報平台。（網上截圖）

新冠快測陽性須知3｜申請隔離令 上載身份證明文件

呈報完成後，確診者會在24小時內收到手機短訊，要求在24小時内透過連結上載身份證明文件，並在相關日子上載快測陽性結果相片。

成功上載文件後，確診者會在1小時內收到另一連結下載隔離令，收到隔離令後申報程序才完成。

確診者會在1至24小時內收到手機短訊。（網上截圖）

新冠快測陽性須知4｜最快5日完成隔離

政府在12月8日宣佈，不論有沒有接種疫苗，在確診後第4天及第5天取得快測陰性結果，即可完成隔離。若其中至少一次快測陽性，則須在隔離期往後兩天，連續取得陰性結果及進行申報，方可完成隔離。

新冠快測陽性須知5｜同住家人毋須隔離

政府宣布，12月29日起撤銷密切接觸者檢疫令，因此同住家人不用接受隔離，也不再獲發抗疫物資包。

新冠快測陽性須知6｜隔離令可作請病假之用

申請人士所獲的「隔離令」可作申請病假之用，不需再額外提交醫生證明。

確診者最早可於第五天完成隔離。（Freepik）

新冠快測陽性須知7｜拒絕隔離會被罰款及監禁

根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能違反妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁兩個月。

12月14日起，居家隔離的確診人士無需佩戴電子手環，但政府人員會繼續透過隨機致電或上門抽查，確認有關人士有否離開居所。確診人士如於居家隔離期間離開其居家範圍，均會被視為違反隔離令。違反隔離令屬刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁六個月。

拒絕隔離會被罰款及監禁。（建築署）

最後，若申請人士使用申報系統網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件和電話號碼，防護中心會與申請者聯絡，完成申報程序。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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