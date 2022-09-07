一線搜查｜土瓜灣美景樓有僭建地舖？律師解構能否逆權侵佔、獲重建賠償？

免費電視77台節目《一線搜查》報道，土瓜灣美景樓新任法團最近發現，有地舖疑似是佔用大廈公地僭建而成。採訪隊訪找到該店舖業主，他否認店舖是僭建，強調：「我買返嚟就係咁！」由於最近有財團收購美景樓計劃重建，假如該店舖是僭建而成，能否獲得重建賠償？店舖業主又能否以「逆權侵佔」為由，將佔地合法化？即睇下文！

美景樓法團司庫表示，法團約2個月前接任後發現有地方懷疑是僭建。（開電視節目《一線搜查》截圖）

新法團懷疑有店舖僭建

土瓜灣美景樓於上世紀60年代落成，共有兩期，有1,000多個單位。7月時，美景樓新任法團上任，法團司庫向《一線搜查》表示，由於經常收到地下住戶投訴渠道淤塞，於是向屋宇署索取渠則查閱，發現大廈有多個沙井位置被遮蓋，從而懷疑有人佔用了大廈公用地段做生意，「以前都冇乜為意佢，以為都係啲舖位整下闊啲整下闊啲，後尾見佢渠沙井位置都遮咗一半。」

被指僭建舖位門前正是沙井渠蓋，令店舖形成奇特的「凹」型。（開電視節目《一線搜查》截圖）

法團司庫指阻礙消防車

法團司庫指質該店舖位置應是大廈公地，僭建成店舖後阻礙大型的消防車駛入「內園」，他說：「如果有人命傷亡，應該搵邊個負責，我係業主我一定告法團。」此外，最近有財團收購美景樓單位，據報呎價約1.5萬至1.6萬元。法團司庫質疑，這個地舖如是僭建，是否仍可獲得收購賠償。

店舖負責人表示店舖是購買得來。（開電視節目《一線搜查》截圖）

曾與鄰舖有業權爭拗

《一線搜查》採訪隊找到店舖負責人韓先生回應僭建、霸地等指控，他表示對收購一事毫不知情，從無人聯絡過他，又澄清並沒有霸佔他人用地，「僭唔僭建我唔清楚喎，總之以前阿媽買落，咁我咪喺度做生意做咗咁多年，我哋有商業登記、有電有水」。韓先生表示店舖是母親於1990年購置，然後便開始在該店做生意，又表示：「從來冇人同我哋有業權爭拗過。」不過，韓先生後來又說，鄰舖找換店業主曾指韓先生的店舖業權屬於他，但韓先生稱：「法庭已經判咗唔係佢（找換店業主）！」

律師解構逆權侵佔

對於美景樓店舖業權爭議，大律師陸偉雄表示，法團如果認為該店是僭建，可以向「土地審裁處攞一個驅逐令叫佢走，但當你要求佢走嘅時候，佢可以提出一個抗辯理由，我依家逆權侵佔，因為我喺嗰度超過咗12年，我亦都有相關活動喺度進行咗，業主從來冇干預我呢個侵佔行為。」

陸偉雄解釋，逆權侵佔是否成立，其中一個重要條件是時效，如私家地侵佔期不可以少於12年，如是官地不可少於60年。至於僭建店舖是否可獲重建賠償，陸偉雄表示，如果證實是僭建，發展商未必會給予賠償，但考慮到為免阻礙重建進度，可能會因為實際情況，給予「特惠補償」。有關美景樓店舖業權爭議，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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